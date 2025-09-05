Miecz świetlny z Gwiezdnych wojen sprzedany za ogromną kwotę. Ile jest wart?

fot. Lucasfilm

Reklama

Filmy z lat 80-tych Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje i Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi (dostępne na Disney+) do dziś pozostają w sercach fanów kosmicznego uniersum George'a Lucasa. To właśnie w tych produkcjach pojawia się słynny miecz świetlny Dartha Vadera. Na planie trzymali go aktor David Prowse oraz dubler kaskaderski Bob Anderson. Ten legendarny rekwizyt na początku września 2025 roku został wystawiony na aukcję Propstore w Los Angeles. Został wtedy wyceniony na kwotę od 1 do 3 milionów dolarów. Już wiadomo, za ile ostatecznie został sprzedany.

Tyle jest wart miecz świetlny Dartha Vadera z Gwiezdnych wojen

Wspomniany rekwizyt jest jedynym mieczem świetlnym bohatera z oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen który kiedykolwiek trafił na aukcję. Jego nowy właściciel zapłacił za niego naprawdę kosmiczną kwotę 3 654 000 dolarów. Obecnie jest to około 13 280 000 złotych. Tym samym miecz świetlny stał się najcenniejszym eksponatem z serii Gwiezdne wojny, jaki kiedykolwiek wystawiono na aukcji. Zwycięska oferta osiągnęła rekordową kwotę 2 900 000 dolarów. Ostateczna kwota wynika z dodatkowej prowizji dla nabywcy, która jest wypłacana domowi aukcyjnemu.

Oto jak prezentuje się oryginalny miecz świetlny Dartha Vadera: