Gwyneth Paltrow 'tymczasową rzeczniczką' Astronomera. To wynik skandalu z kiss cam na koncercie Coldplay

Koncert Coldplay na stadionie Gillette w Bostonie przeszedł już do historii. Nie ze względu na muzykę, ale na viralowe nagranie z kamery kiss cam, na której przyłapano przytulonych dyrektora generalnego firmy Astronomer, Andy'ego Byrona, i jego podwładną, szefową działu HR firmy, Kristin Cabot - oboje formalnie pozostających w innych związkach. Wykryty romans stał się inspiracją do wielu memów, a obydwoje pracowników Astronomera zrezygnowało ze swoich funkcji na fali skandalu.

Gwyneth Paltrow rzeczniczką Astronomera

Astronomer sprytnie wykorzystał medialne zainteresowanie firmą i opublikował film zatytułowany Dziękujemy za Wasze zainteresowanie Astronomerem. Jako swoją tymczasową rzeczniczkę zatrudnił Gwyneth Paltrow. Warto zauważyć, że Paltrow jest byłą żoną Chrisa Martina, wokalisty Coldplay, który przyczynił się do wykrycia romansu podczas swojego koncertu.

Na filmie tymczasowa rzeczniczka zaczyna od poważnego wprowadzenia:

Cześć, jestem Gwyneth Paltrow. Zostałam zatrudniona tymczasowo, aby reprezentować ponad 300 pracowników Astronomera. W ciągu ostatnich kilku dni Astronomer otrzymał mnóstwo pytań i poprosili, żebym odpowiedziała na te najczęściej zadawane.

Po tym jednak zaczyna się parodia, gdy na ekranie możemy zobaczyć jedno z tych najczęściej zadawanych pytań: O mój Boże, co do ch*lery?

Niewzruszona Paltrow odpowiada jednak z pełną powagą:

Tak, Astronomer to najlepsze miejsce do uruchomienia Apace Airflow. Ujednolicamy doświadczenie związane z obsługą danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji na dużą skalę. Jesteśmy zachwyceni, że tak wiele osób zainteresowało się automatyzacją danych. A co do innych pytań, które otrzymaliśmy...

Tutaj pojawia się kolejne pytanie: Jak radzi sobie Wasz zespół ds. mediów społecznościowych?, a Paltrow kontynuuje:

Tak! Nadal są wolne miejsca na naszym wydarzeniu Beyond Analytics we wrześniu. Teraz wrócimy do tego, co robimy najlepiej, dostarczając naszym klientom przełomowe rezultaty. Dziękujemy za zainteresowanie Astronomerem.

