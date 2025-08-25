Reklama
Harry Potter doczekał się nowych wiaderek na popcorn. Jak wyglądają?

Pewna sieć kin postanowiła zorganizować maraton składający się z filmów z serii Harry Potter. Okazuje się, że z tej okazji powstały specjalne kolekcjonerskie wiaderka na popcorn. Do każdego z nich dołączany jest pewien gadżet również inspirowany magicznym uniwersum.
Klaudia Woźniak
Tagi:  wiaderko na popcorn 
harry potter
Kadr z filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny fot. Warner Bros. / Pixabay
Fani Harry'ego Pottera mają powody do radości. Jak wiadomo, już za jakiś czas swojej premiery na HBO Max doczeka się serial na podstawie powieści J.K. Rowling. Ma być on ich dokładniejszym odzwierciedleniem niż filmowe adaptacje. Choć coraz więcej internautów nie może się doczekać nadchodzących odcinków, spora część z nich wciąż jest do nich sceptycznie nastawiona i pozostaje zgodna, że produkcjom z Danielem Radcliffem w roli głównej nie da się dorównać. Mimo że to nadchodzący serial Harry Potter jest obecnie w centrum zainteresowania, oryginalne ekranizacje magicznego uniwersum na szczęście nie poszły w zapomnienie. Jednym z dowodów na to jest fakt, że pewna sieć kin niedawno postanowiła zorganizować maraton wszystkich filmów. Okazuje się, że z tej okazji powstały nawet specjalne wiaderka na popcorn oraz kubki.

Tak wyglądają wiaderka na popcorn z Harry'ego Pottera

Amerykańska sieć kin Regal Cinemas w ramach trwającego od 23 do 31 sierpnia 2025 roku maratonu Back to Hogwarts postanowiła zabrać widzów w naprawdę magiczną podróż pełną nostalgii. W tym celu wprowadziła do sprzedaży limitowane wiaderka na popcorn inspirowane domami z Hogwartu, czyli Gryffindorem, Slytherinem, Hufflepuffem i Ravenclawem. Są one częścią zestawu popcorn/napój, do którego dołączany jest także tematyczny plastikowy kubek. Cena zestawu wynosi 29,99 dolarów (około 110 złotych).

O tym, jak wyglądają wiaderka na popcorn inspirowane domami z Hogwartu oraz dołączane do nich kubki, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: Instatram: @regalmovies

Klaudia Woźniak
