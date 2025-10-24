placeholder
Hugh Jackman z nową partnerką na ściance. Już się nie ukrywają

W czerwcu 2025 roku Hugh Jackman oficjalnie sfinalizował rozwód z Deborrą-Lee Furness, a już teraz aktor wygląda na szczęśliwego u boku nowej partnerki. Jego wybranką jest koleżanka z branży, amerykańska aktorka Sutton Foster. Para coraz częściej pokazuje się razem publicznie, nie ukrywając już swojego związku.
Zuzanna Bogucka
Sutton Foster 
Hugh Jacman
Hugh Jackman i Sutton Foster fot. IMDb
Hugh Jackman i Deborra-Lee Furness ogłosili rozstanie we wrześniu 2023 roku, kończąc 27-letnie małżeństwo. Brak intercyzy sprawił, że para opóźniła złożenie wniosku o rozwód, aby ustalić kwestie finansowe. Ostatecznie aktor zgodził się na warunki byłej żony, co umożliwiło jej złożenie dokumentów w sądzie w Nowym Jorku, a rozwód sfinalizowano 12 czerwca 2025 roku. Teraz Hugh Jackman znalazł nową partnerkę. Jak się okazuje, jest nią koleżanka z branży, Sutton Foster. W międzyczasie do zagranicznych mediów dotarły informacje o tym, jak obecnie wyglądają jego relacje z byłą żoną.

Sutton Foster nową miłością Hugh Jackmana

Po dłuższym czasie Hugh Jackman udało się stopniowo naprawić i unormować relacje z byłą żoną, Deborrą-Lee Furness. Choć w przeszłości aktorka otwarcie przyznawała, że darzy męża żalem, ostatnie doniesienia sugerują, że ich kontakt powoli się poprawia. Para miała nawet spotkać się kilkukrotnie w Nowym Jorku, by omówić kwestie rodzinne i poukładać relacje, co mogło dać aktorowi poczucie, że nie musi już ukrywać swojego nowego związku. Wybranką aktora jest Sutton Foster, młodsza od niego o siedem lat aktorka i piosenkarka. Choć plotki o ich romansie pojawiały się od dłuższego czasu, to dopiero w październiku 2025 roku para pokazała się razem na koncercie Richarda Marxa. Ostatnio para przeżywa również intensywny okres w życiu towarzyskim i branżowym - w poniedziałek 20 października 2025 roku Hugh Jackman i Sutton Foster pojawili się razem na gali Fetch Pet. Jackman postawił na klasyczny czarny garnitur z dopasowanym krawatem, natomiast Foster wybrała elegancką, czarną suknię bez ramiączek z wyraźnym dekoltem. Kolejnego dnia para wybrała się na koncert, gdzie spędziła czas również za kulisami, pozując do wspólnego zdjęcia z Richardem Marxe’m i jego partnerką Daisy Fuentes, co może świadczyć o poważnym charakterze ich relacji. Tymczasem portal Radar Online ujawnił szczegóły dotyczące obecnych relacji Jackmana z byłą żoną. Zdaje się, że byli małżonkowie powoli odbudowują więź, stawiając na pierwszym miejscu dobro swoich dzieci. Jak przekazało źródło portalu:

Minęły już dwa lata od czasu separacji, najwyższy czas odstawić złość i nienawiść na bok.

 

Źródło: People

Zuzanna Bogucka
