AI nie ma szans z Hugh Jackmanem. James McAvoy chwali jeden z wyborów fanów do roli Profesora X

W trakcie New York Comic Con wielu członków obsady ostatnich filmów o X-Men miało okazję porozmawiać o przyszłości mutantów i poszczególnych członkach obsady. Na kilka takich pytań odpowiedział James McAvoy, który wcielał się w postać Profesora X.
Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"
Chociaż on nie powrócił do roli Charlesa Xaviera w ramach MCU, to zrobił to inny aktor, z którym współpracował przy filmach z X-Men, czyli Hugh Jackman, który już od wielu dekad gra Wolverine'a i jeśli wierzyć doniesieniom - na nadchodzących filmach o Avengers się nie skończy jego przygoda z Rosomakiem. James McAvoy uważa, że nawet sztuczna inteligencja musi być pod wrażeniem oryginalnego Wolverine'a.
W Avengers: Doomsday powróci wielu członków obsady starszych filmów o X-Men, jeszcze zanim pałeczkę przejął McAvoy, Fassbender i pozostali. Aktorowi wcale nie przeszkadza, że nie zaproponowano mu powrotu do roli:
Udzielił też swojego błogosławieństwa jednemu z aktorów, których fani przymierzają do roli Charlesa Xaviera w przyszłych projektach Kinowego Uniwersum Marvela. Chodzi mianowicie o Colmana Domingo:
A czy Wy chcielibyście zobaczyć tego aktora w roli Profesora X, a może wolelibyście najpierw, aby do roli powrócił James McAvoy?
