AI nie ma szans z Hugh Jackmanem. James McAvoy chwali jeden z wyborów fanów do roli Profesora X

W trakcie New York Comic Con wielu członków obsady ostatnich filmów o X-Men miało okazję porozmawiać o przyszłości mutantów i poszczególnych członkach obsady. Na kilka takich pytań odpowiedział James McAvoy, który wcielał się w postać Profesora X.

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

Chociaż on nie powrócił do roli Charlesa Xaviera w ramach MCU, to zrobił to inny aktor, z którym współpracował przy filmach z X-Men, czyli Hugh Jackman, który już od wielu dekad gra Wolverine'a i jeśli wierzyć doniesieniom - na nadchodzących filmach o Avengers się nie skończy jego przygoda z Rosomakiem. James McAvoy uważa, że nawet sztuczna inteligencja musi być pod wrażeniem oryginalnego Wolverine'a.

Kiedy już AI przejmie kontrolę nad branżą i będzie odgrywać wszystkie role, to on nadal będzie grać Wolverine'a. Nawet sztuczna inteligencja uzna: "Nie, on nadal ma to w sobie."

W Avengers: Doomsday powróci wielu członków obsady starszych filmów o X-Men, jeszcze zanim pałeczkę przejął McAvoy, Fassbender i pozostali. Aktorowi wcale nie przeszkadza, że nie zaproponowano mu powrotu do roli:

Jestem podekscytowany tym, co będzie dalej. Byłem fanem [tych postaci] zanim zostałem pracownikiem. Teraz z powrotem będę fanem.

Udzielił też swojego błogosławieństwa jednemu z aktorów, których fani przymierzają do roli Charlesa Xaviera w przyszłych projektach Kinowego Uniwersum Marvela. Chodzi mianowicie o Colmana Domingo:

Colman Domingo? Tak, to brzmi świetnie.

A czy Wy chcielibyście zobaczyć tego aktora w roli Profesora X, a może wolelibyście najpierw, aby do roli powrócił James McAvoy?

