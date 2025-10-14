Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

AI nie ma szans z Hugh Jackmanem. James McAvoy chwali jeden z wyborów fanów do roli Profesora X

James McAvoy, odtwórca roli Profesora X w filmach o X-Men, pojawił się na New York Comic Con, gdzie zadano mu kilka pytań o przyszłość tej formacji z komiksów Marvela. Nie tylko pochwalił Hugh Jackmana, ale poparł też fanów, którzy w jednym z aktorów widzą jego następcę w roli.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wolverine 
Colman Domingo james mcavoy AI x-men hugh jackman
40. Charles Xavier (X-Men) - 3,7 mld USD Źródło: materiały prasowe
Reklama

W trakcie New York Comic Con wielu członków obsady ostatnich filmów o X-Men miało okazję porozmawiać o przyszłości mutantów i poszczególnych członkach obsady. Na kilka takich pytań odpowiedział James McAvoy, który wcielał się w postać Profesora X. 

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

Chociaż on nie powrócił do roli Charlesa Xaviera w ramach MCU, to zrobił to inny aktor, z którym współpracował przy filmach z X-Men, czyli Hugh Jackman, który już od wielu dekad gra Wolverine'a i jeśli wierzyć doniesieniom - na nadchodzących filmach o Avengers się nie skończy jego przygoda z Rosomakiem. James McAvoy uważa, że nawet sztuczna inteligencja musi być pod wrażeniem oryginalnego Wolverine'a.

Kiedy już AI przejmie kontrolę nad branżą i będzie odgrywać wszystkie role, to on nadal będzie grać Wolverine'a. Nawet sztuczna inteligencja uzna: "Nie, on nadal ma to w sobie."

W Avengers: Doomsday powróci wielu członków obsady starszych filmów o X-Men, jeszcze zanim pałeczkę przejął McAvoy, Fassbender i pozostali. Aktorowi wcale nie przeszkadza, że nie zaproponowano mu powrotu do roli:

Jestem podekscytowany tym, co będzie dalej. Byłem fanem [tych postaci] zanim zostałem pracownikiem. Teraz z powrotem będę fanem.

Udzielił też swojego błogosławieństwa jednemu z aktorów, których fani przymierzają do roli Charlesa Xaviera w przyszłych projektach Kinowego Uniwersum Marvela. Chodzi mianowicie o Colmana Domingo:

Colman Domingo? Tak, to brzmi świetnie.

A czy Wy chcielibyście zobaczyć tego aktora w roli Profesora X, a może wolelibyście najpierw, aby do roli powrócił James McAvoy?

Największe zmiany postaci z komiksów względem MCU

arrow-left accurate.mcu arrow-right

Źródło: X (@MCUFilmNews. cosmic_marvel, CultureCrave)

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Wolverine 
Colman Domingo james mcavoy AI x-men hugh jackman
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 X-Men: Przeszłość, która nadejdzie - Evan Peters (jako Peter Maximoff / Quicksilver)
-

Aktor bardzo chciałby powrotu Quicksilvera. "Moglibyśmy przywrócić świat X-Men"

2 Predator: Strefa zagrożenia - premiera kinowa odbędzie się 7 listopada 2025 roku
-

Statek Predatora jest pełen zdobyczy - również popcornu. Oto specjalny pojemnik i figurka

3 Batman: Mroczny Mściciel
-

Jaki będzie nowy Joker, którego niedługo zobaczymy? Niektórych może mocno zaskoczyć

4 Frankenstein - zdjęcie z filmu w reżyserii Guilermo del Toro
-

Jacob Elordi, Oscar Isaac i inni na nowych plakatach. Według reżysera Frankenstein "nie jest blockbusterem"

5 Apple TV
-

Apple zmienia nazwę platformy streamingowej. Jest spore zamieszanie

6 The Electric State
-

Prism - Netflix szykuje intrygujący serial o zjawach. Millie Bobby Brown znów z nadnaturalną mocą

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e198

Moda na sukces

s08e01

FBI

s28e07

The Voice

s05e08

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e247

Ridiculousness

s42e248

Ridiculousness

s38e196

Zatoka serc

s08e01

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Larp. Miłość, trolle i inne questy

13

paź

Film

Larp. Miłość, trolle i inne questy
Bohema

15

paź

Gra

Bohema
Złotowłosa

15

paź

Książka

Złotowłosa
Druga Furioza

15

paź

Film

Druga Furioza
Left-Handed Girl

16

paź

Film

Left-Handed Girl
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Max Thieriot
Max Thieriot

ur. 1988, kończy 37 lat

Jon Seda
Jon Seda

ur. 1970, kończy 55 lat

Piotr Żurawski
Piotr Żurawski

ur. 1985, kończy 40 lat

Mia Wasikowska
Mia Wasikowska

ur. 1989, kończy 36 lat

Ben Whishaw
Ben Whishaw

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 724-728. Co się wydarzy?

6

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV