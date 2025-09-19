James Gunn w… Big Brotherze. Co będzie tam robił?

fot. YouTube: DC / CBS

James Gunn to twórca, którego z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom produkcji o superbohaterach. Na początku lipca 2025 roku do kin trafiło jego najnowsze dzieło, czyli Superman z Davidem Corenswetem w tytułowej roli. Produkcja okazała się wielkim hitem, debiutując w Ameryce Północnej z imponującym wynikiem 122 milionów dolarów. Jest to dotychczas najlepsze otwarcie w historii solowego filmu o Człowieku ze stali. Okazuje się, że po wielkim sukcesie swojej produkcji James Gunn nie ma zamiaru zwalniać tempa i wkrótce znów odwiedzi plan. Tym razem jednak stanie po drugiej stronie kamery, aby komentować wydarzenia w... domu Wielkiego Brata.

James Gunn wystąpi w odcinku specjalnym Big Brothera

James Gunn żyje nie tylko superbohaterskim kinem. Poza pracą reżyser chętnie śledzi między innymi dom Wielkiego Brata. Nie ma się więc co dziwić, że przyjął propozycję wystąpienia w odcinku specjalnym Big Brother: Unlocked, który w Stanach Zjednoczonych doczeka się premiery w piątek 19 września 2025 roku na kanałach CBS i Paramount+. Fragmenty programu z jego udziałem niebawem powinny pojawić się w mediach społecznościowych. Podczas swojej wizyty w domu Wielkiego Brata Gunn będzie miał okazję podzielić się swoimi reakcjami i opiniami na temat 27. sezonu oraz przewidywaniami dotyczącymi dalszych losów uczestników, którzy zakończą swoją przygodę z programem 28 września. Na ten dzień został zaplanowany wielki finał.

Warto wspomnieć, że w sierpniu 2025 roku James Gunn przyznał się do oglądania Big Brothera podczas wywiadu w podcaście The Viall Files:

Robimy tak: pracuję cały dzień, potem jemy z Jen [Jennifer Holland - żona Jamesa Gunna], schodzimy na dół i oglądamy w telewizji jeden lub dwa programy. Potem ona idzie spać, a ja palę cygaro i dalej oglądam reality show. Oglądam mnóstwo programów, których ona nie ogląda, na przykład Love Island. Razem oglądamy za to Big Brothera.