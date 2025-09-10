James McAvoy miał zostać zaatakowany w barze. Co wiadomo w sprawie?
James McAvoy podczas pobytu w Toronto miał paść ofiarą jednego z klientów baru, do którego wybrał się wraz z producentami swojego reżyserskiego debiutu. W sprawie wypowiedziała się osoba z bliskiego otoczenia aktora. Wiadomo, czy odniósł poważne obrażenia.
James McAvoy (Split, Pokuta) we wrześniu 2025 roku wybrał się do Toronto na Międzynarodowy Festiwal Filmowy, aby zaprezentować swój reżyserski debiut zatytułowany California Schemin. W poniedziałek 8 września aktor znalazł chwilę wolnego czasu i postanowił wybrać się do jednego z lokalnych barów. Niespodziewanie miał tam paść ofiarą jednego z klientów, który uderzył go w tył głowy.
James McAvoy miał zostać uderzony w barze
Wygląda na to, że James McAvoy znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Według ustaleń portalu People aktor wybrał się do baru Charlotte's Room późnym wieczorem w towarzystwie producentów swojego filmu. W tym samym czasie przebywał tam pewien mężczyzna, który wcześniej prawdopodobnie spożył za dużą ilość alkoholu i zaczął zaczepiać aktora. McAvoy miał próbować go uspokoić, jednak bezskutecznie. W pewnym momencie mężczyzna miał znaleźć się za jego plecami, po czym uderzyć go w głowę. Taką wersję zdarzeń portalowi People przedstawiła osoba z bliskiego otoczenia aktora:
Portal Variety dowiedział się, że McAvoy na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po tym, jak ochrona wyprowadziła mężczyznę z lokalu, miał zostać na miejscu i zażartować z całej sytuacji. Miał stwierdzić też, że nie ma zamiaru robić z niej większego problemu.
Źródło: People / Variety