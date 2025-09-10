James McAvoy miał zostać zaatakowany w barze. Co wiadomo w sprawie?

fot. Peacock

James McAvoy (Split, Pokuta) we wrześniu 2025 roku wybrał się do Toronto na Międzynarodowy Festiwal Filmowy, aby zaprezentować swój reżyserski debiut zatytułowany California Schemin. W poniedziałek 8 września aktor znalazł chwilę wolnego czasu i postanowił wybrać się do jednego z lokalnych barów. Niespodziewanie miał tam paść ofiarą jednego z klientów, który uderzył go w tył głowy.

James McAvoy miał zostać uderzony w barze

Wygląda na to, że James McAvoy znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Według ustaleń portalu People aktor wybrał się do baru Charlotte's Room późnym wieczorem w towarzystwie producentów swojego filmu. W tym samym czasie przebywał tam pewien mężczyzna, który wcześniej prawdopodobnie spożył za dużą ilość alkoholu i zaczął zaczepiać aktora. McAvoy miał próbować go uspokoić, jednak bezskutecznie. W pewnym momencie mężczyzna miał znaleźć się za jego plecami, po czym uderzyć go w głowę. Taką wersję zdarzeń portalowi People przedstawiła osoba z bliskiego otoczenia aktora:

James brał udział w zwyczajnym spotkaniu z producentami swojego filmu. Był tam mężczyzna, który wypił za dużo i został wyprowadzony. James był odwrócony do niego plecami, a mężczyzna po prostu go uderzył.

Portal Variety dowiedział się, że McAvoy na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Po tym, jak ochrona wyprowadziła mężczyznę z lokalu, miał zostać na miejscu i zażartować z całej sytuacji. Miał stwierdzić też, że nie ma zamiaru robić z niej większego problemu.