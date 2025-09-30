Łysego Jasona Momoy z cygarem nie było w naszym bingo. Musicie to zobaczyć

fot. Apple TV+

Jason Momoa (Aquaman, Diuna, Gra o tron, Fast X) nie przestaje zaskakiwać. Przypomnijmy, że pod koniec lipca 2025 roku gwiazdor pierwszy raz od sześciu lat całkowicie zgolił swoją charakterystyczną brodę. Zrobił to na potrzeby roli w filmie Diuna 3, w której ponownie wcieli się w Duncana. Na kolejną metamorfozę Momoy nie trzeba było długo czekać. Pod koniec września gwiazdor podzielił się w mediach społecznościowych nagraniem, na którym zaprezentował się... bez włosów na głowie.

Tak wygląda łysy Jason Momoa

Takiej zapowiedzi odcinka jeszcze nie widzieliście. Aby zachęcić internautów do obejrzenia wielkiego finału serialu Wódz wojownik ze swoim udziałem, Jason Momoa opublikował nagranie, na potrzeby którego włączył piosenkę nawiązującą do grupy Wu-Tang Clan i zapalił cygaro, przy okazji prezentując przy okazji swoje nowe oblicze. Dodał do niego następujący opis:

@chief.of.war Finał sezonu już dostępny, obejrzyjcie wszystkie odcinki!!! Teraz!!! @appletv bez waszego wsparcia drugi sezon nie jest pewny, ale pamiętajcie, Wu-Tang jest wieczny!

Internauci nie ukrywają w komentarzach pod nagraniem, że nie mogli powstrzymać śmiechu na widok łysej głowy. Tylko niektórzy zwrócili uwagę na to, że Momoa nagrał film na tle campera na planie filmowym, dlatego jego odmieniony wygląd to najprawdopodobniej charakteryzacja. O tym, jak wygląda łysy Jason Momoa z cygarem, możecie przekonać się poniżej:

