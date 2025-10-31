fot. Sony Pictures Entertainment

Jennifer Lawrence (Igrzyska śmierci, Poradnik pozytywnego myślenia, Bez urazy) od lat jest uważana za jedną z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. W maju 2018 roku zagraniczne media dowiedziały się, że partnerem aktorki został Cooke Maroney. Rok później wyszło na jaw, że para postanowiła się zaręczyć. W lutym 2022 roku Lawrence i Maroney przekazali kolejną radosną nowinę. Na świat przyszedł wtedy ich syn, któremu dali na imię Cy. W marcu 2025 roku aktorka i jej partner znów zostali rodzicami. Jennifer Lawrence jakiś czas temu otworzyła się na temat drugiej ciąży, przyznając, że po porodzie zauważyła nieodwracalne zmiany w swoim wyglądzie. W związku z tym planuje poddać się pewnej operacji plastycznej.

Jennifer Lawrence planuje operację piersi

Jennifer Lawrence skończyła 35 lat. W rozmowie z Page Six aktorka przyznała, że za jakiś czas ​​planuje nakręcić nagą scenę na potrzeby produkcji ze swoim udziałem. Zanim jednak to zrobi, ma zamiar poddać się operacji plastycznej piersi, ponieważ po drugim porodzie nie są one już takie same jak kiedyś:

Praktycznie zaraz po pierwszym porodzie wszystko wróciło do normy. Pod drugiej ciąży tak się nie stało. (...) [Gdyby nie naga scena] może bym się aż tak z tym nie śpieszyła.

Jennifer Lawrence przy okazji wspomniała też o zabiegach medycyny estetycznej, przyznając, że stosuje botoks. Zapewniła jednak, że nie ma zamiaru z nim przesadzać, ponieważ chce wciąż ''używać czoła do aktorstwa''. Podobne zdanie ma na temat wypełniaczy, których jej zdaniem nie da się ukryć przed kamerą. Lawrence nie wykluczyła za to, że w przyszłości zrobi sobie lifting twarzy.