Jon Bon Jovi został dziadkiem. Tak skomentował adopcję wnuczki przez Jake’a i Millie Bobby Brown

Jon Bon Jovi podzielił się ostatnio refleksjami na temat swojej nowej roli jako dziadka. Jego syn, Jake Bon Jovi, niedawno zdecydował się na adopcję córki wraz ze swoją żoną, aktorką Millie Bobby Brown, znaną m.in. z serialu Stranger Things. Para, która jest w związku małżeńskim od 2024 roku, od razu znalazła się w centrum uwagi ze względu na swój młody wiek – Millie miała wówczas 20 lat, a Jake 22. Jakie emocje towarzyszą Jonowi Bon Jovi w roli świeżo upieczonego dziadka?

Jon Bon Jovi skomentował decyzje życiowe swojego syna

W podcaście Dumb Blonde legendarny rockman Jon Bon Jovi, ojciec Jake’a Bon Jovi, po raz pierwszy otwarcie opowiedział o swoich odczuciach jako dziadek. Rodzicielstwo Millie Bobby Brown i Jake’a wzbudziło spore emocje w opinii publicznej. Wiele osób krytykowało młody wiek pary, twierdząc, że zbyt szybko zdecydowali się na małżeństwo i rodzicielstwo, a dodatkowo adopcja dziecka budziła kontrowersje. Zainteresowanie ich związkiem nie słabnie i w sieci regularnie pojawiają się zdjęcia aktorki i modela spacerujących z córką. Mimo młodego wieku młodzi rodzice zdają się doskonale odnajdywać w nowej roli. W trakcie rozmowy z tiktokerką Bunnie XO Jon Bon Jovi przyznał:

To szalone, a zarazem wspaniałe. Millie i Jake adoptowali dziewczynkę, a kiedy ją poznaliśmy, automatycznie stała się "nasza". To naprawdę piękne.

Muzyk wyznał również, że niemal codziennie prosi syna o nowe zdjęcia wnuczki.

Podczas wywiadu Jon został również zapytany, czy nie był zaskoczony, że Jake w tak młodym wieku zdecydował się na ślub. Rockman przyznał, że początkowo było to dla niego nieco zdumiewające, jednak sam jest w związku ze swoją żoną od wczesnej młodości, a podobną historię mają także rodzice Millie. Muzyk podkreślił, że w jego ocenie Jake i Millie wykazują się niezwykłą dojrzałością jak na swój wiek, dlatego w pełni poparł ich decyzję o małżeństwie i chętnie wspiera ich w codziennym życiu.