placeholder
Reklama
placeholder

Jon Bon Jovi został dziadkiem. Tak skomentował adopcję wnuczki przez Jake’a i Millie Bobby Brown

Jake Bon Jovi i Millie Bobby Brown zdecydowali się na adopcję córki. Jon Bon Jovi postanowił skomentować decyzję syna i nie ukrywał, że pomimo młodego wieku Jake’a jest z niego niezwykle dumny. W wywiadzie przyznał także, jak wiele radości i wzruszenia przynosi mu ta nowa rola.
placeholder
Reklama
placeholder
Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  jake bongiovi 
jon bon jovi Millie Boby Brown
Jon Bon Jovi fot. IMDb
Reklama

Jon Bon Jovi podzielił się ostatnio refleksjami na temat swojej nowej roli jako dziadka. Jego syn, Jake Bon Jovi, niedawno zdecydował się na adopcję córki wraz ze swoją żoną, aktorką Millie Bobby Brown, znaną m.in. z serialu Stranger Things. Para, która jest w związku małżeńskim od 2024 roku, od razu znalazła się w centrum uwagi ze względu na swój młody wiek – Millie miała wówczas 20 lat, a Jake 22. Jakie emocje towarzyszą Jonowi Bon Jovi w roli świeżo upieczonego dziadka?

Zobacz także:

Zdjęcie z Instagrama
-

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

-

Nie uwierzycie ile zwierząt ma Millie Bobby Brown. Wśród nich oślica w ciąży

 

Jon Bon Jovi skomentował decyzje życiowe swojego syna

W podcaście Dumb Blonde legendarny rockman Jon Bon Jovi, ojciec Jake’a Bon Jovi, po raz pierwszy otwarcie opowiedział o swoich odczuciach jako dziadek. Rodzicielstwo Millie Bobby Brown i Jake’a wzbudziło spore emocje w opinii publicznej. Wiele osób krytykowało młody wiek pary, twierdząc, że zbyt szybko zdecydowali się na małżeństwo i rodzicielstwo, a dodatkowo adopcja dziecka budziła kontrowersje. Zainteresowanie ich związkiem nie słabnie i w sieci regularnie pojawiają się zdjęcia aktorki i modela spacerujących z córką. Mimo młodego wieku młodzi rodzice zdają się doskonale odnajdywać w nowej roli. W trakcie rozmowy z tiktokerką Bunnie XO Jon Bon Jovi przyznał:

To szalone, a zarazem wspaniałe. Millie i Jake adoptowali dziewczynkę, a kiedy ją poznaliśmy, automatycznie stała się "nasza". To naprawdę piękne.

Muzyk wyznał również, że niemal codziennie prosi syna o nowe zdjęcia wnuczki.

Podczas wywiadu Jon został również zapytany, czy nie był zaskoczony, że Jake w tak młodym wieku zdecydował się na ślub. Rockman przyznał, że początkowo było to dla niego nieco zdumiewające, jednak sam jest w związku ze swoją żoną od wczesnej młodości, a podobną historię mają także rodzice Millie. Muzyk podkreślił, że w jego ocenie Jake i Millie wykazują się niezwykłą dojrzałością jak na swój wiek, dlatego w pełni poparł ich decyzję o małżeństwie i chętnie wspiera ich w codziennym życiu.

Źródło: Dumb Blonde

Zuzanna Bogucka
Zuzanna Bogucka
Tagi:  jake bongiovi 
jon bon jovi Millie Boby Brown
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Guillermo del Toro: TOP 10 filmów (na grafice kadr z filmu Kształt wody w jego reżyserii)
-

Guillermo del Toro: TOP 10 filmów. Hellboy nisko, Blade II poza rankingiem, a króluje... bajka

2 Marvel Zombies - oficjalny kadr z serialu animowanego tylko dla dorosłych. Fikcyjna historia walki superbohaterów ze świata Marvela z zombie - są to więc nieprawdziwe postacie żywych trupów lub nieumarłych istot. Brak promowania przemocy - fikcja.
-

Marvel Zombies - pierwsze opinie. Jatka dla dorosłych bez rewolucji, a z wieloma problemami

3 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
-

Kiedy premiera kolejnego filmu Demon Slayer? Prezes nie ma dobrych wiadomości

4 Jedna bitwa po drugiej
-

Martin Scorsese zachwycony thrillerem: fascynujący i niezwykle zrobiony film

5 Zniknięcia
-

Zniknięcia wielkim sukcesem. Reżyser ma już pomysł na prequel

6 Stan Lee
-

Stan Lee powróci... jako hologram AI. Internauci oburzeni

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?_11_09_25
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 709-713. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

1670 - Adamczycha z serialu Netflixa istnieje naprawdę

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja: już 5 krajów chce wycofać się z konkursu przez Izrael. Będzie afera?

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jest komentarz

Rzekoma data ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego ujawniona. Jes...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV