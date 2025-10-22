placeholder
Reklama
placeholder

K-popowe łowczynie demonów doczekają się nowych gadżetów. Netflix przekazał szczegóły

Dostępna na Netflixie animacja K-popowe łowczynie demonów odniosła ogromny sukces. Okazuje się, że fani zespołów HUNTR/X i Saja Boys​ za jakiś czas doczekają się zupełnie nowych gadżetów, które Netflix stworzy we współpracy z kultowymi firmami produkującymi zabawki.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  netflix 
K-popowe łowczynie demonów
Kadr z filmu K-popowe łowczynie demonów fot. Netflix
Reklama

K-popowe łowczynie demonów do tej pory należą do grona najpopularniejszych animacji dostępnych na Netflixie, wzbudzając zainteresowanie nie tylko młodszych widzów. Przypomnijmy, że animacja śledząca losy fikcyjnych zespołów HUNTR/X i Saja Boys pokonała wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces. Okazuje się, że przedstawiciele platformy postanowili zareagować na ogromne zainteresowanie animacją, wypuszczając na rynek liczne gadżety nią inspirowane.

Takie produkty z K-popowych łowczyń demonów będą dostępne od 2026 roku

Netflix połączył siły z Mattelem i Hasbro. Efekty ich współpracy powinny zachwycić fanów K-popowych łowczyń demonów. Pod koniec października 2025 roku serwis streamingowy ogłosił, że kultowe firmy zadbają o to, aby postacie z hitowej animacji od początku 2026 roku przejęły sklepowe półki. Mattel i Hasbro planują wprowadzić na rynek szeroką gamę zabawek, przedmiotów kolekcjonerskich, gier, gadżetów idealnych do cosplayu oraz innych produktów dla osób w każdym wieku.

Już wiadomo, że pierwszym produktem wprowadzonym na rynek będzie gra Monopoly Deal: KPop Demon Hunters, którą można już zamówić w przedsprzedaży na Amazonie. Gra łączy dynamiczną akcję Monopoly Deal z postaciami i motywami z hitowej animacji, a jej wysyłka rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku.

Roberto Stanichi, dyrektor ds. globalnej marki w Mattel, w oświadczeniu przekazanym portalowi Entertainment Weekly zapewnił, że jest ona dopiero początkiem planowanej kolekcji gadżetów:

Z radością pogłębiamy naszą współpracę z Netflixem dzięki bijącemu rekordy i podbijającemu listy przebojów filmowi K-Popowe łowczynie demonów. Uhonorowanie przełomowych postaci, będących sercem filmu, pozwoli Mattelowi wykorzystać  światowej klasy doświadczenie w zakresie projektowania, kreatywności i marketingu, aby wprowadzić na rynek szeroką gamę produktów w głównych kategoriach. Zadowolą fanów na całym świecie.

W podobnym tonie wypowiedział się Tim Kilpin, prezes ds. zabawek, licencji i rozrywki w Hasbro:

K-popowe łowczynie demonów są wielkim fenomenem popkultury o globalnym zasięgu. Idealnie wpisują się w nasze portfolio kultowych marek oraz zaangażowanie w innowacje. Współpraca z Netflixem pozwala nam ożywić dynamiczne uniwersum filmu poza ekranem, oferując fanom nowe sposoby na zaangażowanie w nie poprzez zabawę. Wspólnie budujemy ofertę produktów, która łączy opowiadanie historii oraz fandom w unikalny dla Hasbro sposób.

Warto wspomnieć, że Netflix jakiś czas temu wypuścił na rynek również prawdziwe Light Sticki z animacji

Źródło: Entertainment Weekly

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  netflix 
K-popowe łowczynie demonów
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,6

2025
K-popowe łowczynie demonów
Oglądaj TERAZ K-popowe łowczynie demonów Przygodowy

Najnowsze

1 Constantine (2005)
-

Constantine 2 - James Gunn rozmawiał już z Keanu Reevesem. Co ze scenariuszem?

2 Na noże
-

Rian Johnson zapowiada swój nowy film. Bliżej mu do Gwiezdnych wojen niż Na noże

3 Predator: Strefa zagrożenia
-

Międzynarodowy zwiastun Predator: Strefa zagrożenia wyciekł do sieci. Sprawdźcie nowe sceny

4 Cronos: The New Dawn
-

Cronos: The New Dawn sprawdzicie za darmo. Polski horror otrzymał wersję demo

5 Wiła
-

Robert Ziębiński powraca z kontynuacją Czarnego Stawu

6 One Piece - sezon 2
-

One Piece - 2. sezon pokaże olbrzymów! Nowe zdjęcia pobudzają apetyt

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

Byliśmy na otwarciu Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Zobaczcie co się działo

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

D'Angelo nie żyje. Legendarny wokalista R&B miał 51 lat

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Eurowizja 2026 z udziałem Izraela? EBU z decyzją w sprawie głosowania

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV