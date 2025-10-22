K-popowe łowczynie demonów doczekają się nowych gadżetów. Netflix przekazał szczegóły

fot. Netflix

Reklama

K-popowe łowczynie demonów do tej pory należą do grona najpopularniejszych animacji dostępnych na Netflixie, wzbudzając zainteresowanie nie tylko młodszych widzów. Przypomnijmy, że animacja śledząca losy fikcyjnych zespołów HUNTR/X i Saja Boys pokonała wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces. Okazuje się, że przedstawiciele platformy postanowili zareagować na ogromne zainteresowanie animacją, wypuszczając na rynek liczne gadżety nią inspirowane.

Takie produkty z K-popowych łowczyń demonów będą dostępne od 2026 roku

Netflix połączył siły z Mattelem i Hasbro. Efekty ich współpracy powinny zachwycić fanów K-popowych łowczyń demonów. Pod koniec października 2025 roku serwis streamingowy ogłosił, że kultowe firmy zadbają o to, aby postacie z hitowej animacji od początku 2026 roku przejęły sklepowe półki. Mattel i Hasbro planują wprowadzić na rynek szeroką gamę zabawek, przedmiotów kolekcjonerskich, gier, gadżetów idealnych do cosplayu oraz innych produktów dla osób w każdym wieku.

Już wiadomo, że pierwszym produktem wprowadzonym na rynek będzie gra Monopoly Deal: KPop Demon Hunters, którą można już zamówić w przedsprzedaży na Amazonie. Gra łączy dynamiczną akcję Monopoly Deal z postaciami i motywami z hitowej animacji, a jej wysyłka rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku.

Roberto Stanichi, dyrektor ds. globalnej marki w Mattel, w oświadczeniu przekazanym portalowi Entertainment Weekly zapewnił, że jest ona dopiero początkiem planowanej kolekcji gadżetów:

Z radością pogłębiamy naszą współpracę z Netflixem dzięki bijącemu rekordy i podbijającemu listy przebojów filmowi K-Popowe łowczynie demonów. Uhonorowanie przełomowych postaci, będących sercem filmu, pozwoli Mattelowi wykorzystać światowej klasy doświadczenie w zakresie projektowania, kreatywności i marketingu, aby wprowadzić na rynek szeroką gamę produktów w głównych kategoriach. Zadowolą fanów na całym świecie.

W podobnym tonie wypowiedział się Tim Kilpin, prezes ds. zabawek, licencji i rozrywki w Hasbro:

K-popowe łowczynie demonów są wielkim fenomenem popkultury o globalnym zasięgu. Idealnie wpisują się w nasze portfolio kultowych marek oraz zaangażowanie w innowacje. Współpraca z Netflixem pozwala nam ożywić dynamiczne uniwersum filmu poza ekranem, oferując fanom nowe sposoby na zaangażowanie w nie poprzez zabawę. Wspólnie budujemy ofertę produktów, która łączy opowiadanie historii oraz fandom w unikalny dla Hasbro sposób.

Warto wspomnieć, że Netflix jakiś czas temu wypuścił na rynek również prawdziwe Light Sticki z animacji.