Netflix przesadził z cenami za merch z K-popowych łowczyń demonów? Internauci nie kryją oburzenia
Dostępny na Netflixie K-popowe łowczynie demonów szybko odniósł ogromny sukces. Niedługo po jego premierze do sieci trafił merch inspirowany filmowymi zespołami. Jego cena nie spodobała się jednak internautom. Ile trzeba zapłacić za gadżety z hitowej produkcji i jak się prezentują?
Film K-popowe łowczynie demonów stał się tak ogromnym hitem na Netflixie, że pokonał wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces. Film opowiada o członkiniach fikcyjnego zespołu HUNTR/X. Rumi, Mira i Zoey pomiędzy koncertami korzystają ze swoich tajemnych mocy, aby chronić fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Wspólnymi siłami muszą też zmierzyć się ze swoim największym jak do tej pory wrogiem, czyli demonicznym boysbandem, który podszywa się pod ich konkurencję – grupę Saja Boys.
Okazuje się, że Netflix wpadł na pomysł, aby wypuścić na rynek prawdziwe Light Sticki z filmu. O dziwo nie spotkały się one jednak z entuzjazmem ze strony internautów, a to wszystko przez to, ile trzeba za nie zapłacić.
Internauci oburzeni ceną Light Sticków z K-popowych łowczyń demonów
Oficjalne Light Sticki HUNTR/X I Saja Boys można już zamawiać w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie Netflixa w cenie 309 złotych. Za przesyłkę trzeba z kolei zapłacić około 30 złotych. O rozpoczęciu przedsprzedaży poinformowała między innymi użytkowniczka Instagrama znana jako @stara_kpopiara. W komentarzach pod jej wpisem fani filmu nie kryją oburzenia ceną. Spora część z nich polubiła komentarz jednej z internautek, która zwróciła uwagę na to, że cena jest całkowicie nieadekwatna jak na to, że to Light Sticki są gadżetem filmowym, a nie merchem prawdziwego zespołu:
Wśród komentujących nie zabrakło też tych, którzy są zdania, że Light Sticki z K-popowych łowczyń demonów mimo swojej ceny będą cieszyć się zainteresowaniem i idealnie sprawdzą się chociażby jako element cosplay'u.
Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają Light Sticki:
