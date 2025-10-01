Netflix przesadził z cenami za merch z K-popowych łowczyń demonów? Internauci nie kryją oburzenia

fot. Netflix

Film K-popowe łowczynie demonów stał się tak ogromnym hitem na Netflixie, że pokonał wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces. Film opowiada o członkiniach fikcyjnego zespołu HUNTR/X. Rumi, Mira i Zoey pomiędzy koncertami korzystają ze swoich tajemnych mocy, aby chronić fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Wspólnymi siłami muszą też zmierzyć się ze swoim największym jak do tej pory wrogiem, czyli demonicznym boysbandem, który podszywa się pod ich konkurencję – grupę Saja Boys.

Okazuje się, że Netflix wpadł na pomysł, aby wypuścić na rynek prawdziwe Light Sticki z filmu. O dziwo nie spotkały się one jednak z entuzjazmem ze strony internautów, a to wszystko przez to, ile trzeba za nie zapłacić.

Internauci oburzeni ceną Light Sticków z K-popowych łowczyń demonów

Oficjalne Light Sticki HUNTR/X I Saja Boys można już zamawiać w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie Netflixa w cenie 309 złotych. Za przesyłkę trzeba z kolei zapłacić około 30 złotych. O rozpoczęciu przedsprzedaży poinformowała między innymi użytkowniczka Instagrama znana jako @stara_kpopiara. W komentarzach pod jej wpisem fani filmu nie kryją oburzenia ceną. Spora część z nich polubiła komentarz jednej z internautek, która zwróciła uwagę na to, że cena jest całkowicie nieadekwatna jak na to, że to Light Sticki są gadżetem filmowym, a nie merchem prawdziwego zespołu:

Ja rozumiem gadżety i fanostwo, ale to już jest przesada. Te zespoły nawet nie istnieją. Kiedy stawiam na oryginalny merch po takich cenach, to z naiwną nadzieją, że ułamek tej kwoty, na który ciężko zasuwam, trafi do kieszeni ulubionego artysty. Ceny całkowicie nieadekwatne jak na to, że to gadżet filmowy, a nie merch.

Wśród komentujących nie zabrakło też tych, którzy są zdania, że Light Sticki z K-popowych łowczyń demonów mimo swojej ceny będą cieszyć się zainteresowaniem i idealnie sprawdzą się chociażby jako element cosplay'u.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądają Light Sticki:

