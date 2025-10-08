Golden z K-popowych łowczyń demonów na żywo. Tej wersji jeszcze nie słyszeliście

fot. materiały prasowe

Ejae, Nuna oraz Rei Ami, które śpiewają piosenki głównych bohaterek w hitowej animacji K-popowe łowczynie demonów, po raz pierwszy zaśpiewały utwór Golden na żywo w pełnej wersji. Przypomnijmy, że artystki zadebiutowały razem na scenie 4 października 2025 roku. Bez wcześniejszej zapowiedzi wykonały tego dnia wspomniany kawałek w odcinku Saturday Night Live. Kilka dni wcześniej zapowiedziały, że 7 października 2025 roku zaśpiewają razem Golden w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Tak też się stało.

Tak brzmi Golden z K-popowych łowczyń demonów w pełnej wersji na żywo

K-popowe łowczynie demonów przejęły program The Tonight Show. Ejae, Nuna oraz Rei Ami poza wykonaniem Golden w pełnej wersji miały okazję udzielić prowadzącemu Jimmy'emu Fallonowi wywiadu na temat hitowego filmu. Przekazały w nim, że jego ścieżka dźwiękowa uzyskała status platynowej płyty. Słuchaczom w szczególności przypadła do gustu właśnie piosenka Golden, która utrzymuje się na szczycie listy przebojów Hot 100 piąty tydzień z rzędu. Tym samym przeszła do historii jako najdłużej utrzymujący się na pierwszym miejscu tej listy kawałek z filmu animowanego.

Warto wspomnieć, że sam film K-popowe łowczynie demonów również może się pochwalić ogromnym sukcesem. Zajął 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła taki wynik.

O tym, jak Golden brzmi na żywo w pełnej wersji, możecie przekonać się poniżej: