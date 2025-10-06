placeholder
K-popowe łowczynie demonów: głosy postaci pierwszy raz wykonały utwór z filmu na żywo

Aktorki dubbingowe śpiewające piosenki głównych bohaterek filmu K-popowe łowczynie demonów po raz pierwszy pojawiły się razem na scenie. Co ciekawe, ich wspólny występ w jednym z programów rozrywkowych był niespodzianką dla widzów. Nagranie tego momentu jest już dostępne w sieci.
Klaudia Woźniak
Tagi:  netflix 
K-popowe łowczynie demonów
Kadr z filmu K-popowe łowczynie demonów fot. Netflix
Ejae, Nuna oraz Rei Ami, które śpiewają piosenki Rumi, Miry i Zoey w hitowym filmie K-popowe łowczynie demonów, zaskoczyły wszystkich. O tym, że artystki po raz pierwszy wystąpią razem na żywo, pisaliśmy już pod koniec września 2025 roku. Zagraniczne media poinformowały wtedy, że we wtorek 7 października 2025 roku pojawią się one w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, aby zaśpiewać utwór Golden. Okazuje się, że ich pierwszy występ na scenie jednak miał miejsce wcześniej

Aktorki z K-popowych łowczyń demonów wystąpiły w SNL

Ejae, Nuna oraz Rei Ami bez wcześniejszej zapowiedzi 4 października 2025 roku pojawiły się w programie Saturday Night Live, aby zaśpiewać utwór Golden. W tym samym odcinku Ejae miała również okazję zapowiedzieć swój pierwszy solowy singiel zatytułowany In Another World. Jego premiera planowana jest na 24 października 2025 roku. O nadchodzącym utworze Ejae wspomniała również na swoim profilu na Instagramie, gdzie napisała:

Jestem niezwykle wdzięczna za miłość, jaką otrzymałam jako autorka piosenek i za głos Rumi z K-popowych łowczyń demonów. To, że film tak szybko zdobył tak dużą popularność, było dziwne, ekscytujące i, szczerze mówiąc, trochę przerażające. (...)

Przypomnijmy, że film K-popowe łowczynie demonów zajął 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces.

O tym, jak brzmi utwór Golden na żywo, możecie przekonać się poniżej:

Źródło: YouTube: Saturday Night Legends / Instagram: @ejae_k

