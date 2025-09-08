Reklama
placeholder

K-popowe łowczynie demonów: Novak Djokovic pokazał swój taniec inspirowany filmem po meczu. Jest wideo

Film K-popowych łowczynie demonów​ stał się wielkim hitem na Netflixie. Wygląda na to, że do grona fanów tej animacji dołączył nawet Novak Djokovic. Znany tenisista postanowił pochwalić się przed kamerami tym, że nauczył się choreografii z filmu. Wideo tego momentu stało się viralem.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Novak Djokovic 
K-popowe łowczynie demonów
fot. zdjęcie Novaka Djokovica i kadr z filmu K-popowe łowczynie demonów fot. Netflix / Wikimedia Commons: Andymiah
Reklama

Dostępny na Netflixie film K-popowe łowczynie demonów opowiada o członkiniach fikcyjnego zespołu HUNTR/X. W przerwach między koncertami na pełnych stadionach Rumi, Mirze i Zoey korzystają ze swoich tajemnych mocy, aby chronić fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Wspólnie muszą też zmierzyć się z największym dotąd wrogiem, czyli demonicznym boysbandem, który podszywa się pod ich konkurencję – grupę Saja Boys. Ta historia gwiazd K-popu stała się tak ogromnym hitem na platformie, że pokonała wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Co ciekawe, jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces.

Wygląda na to, że do fanów K-popowych łowczyń demonów należy Novak Djokovic. Serbski tenisista nauczył się nawet układu tanecznego z filmu, który zaprezentował podczas wywiadu po jednym ze swoich meczów. 

Novak Djokovic zatańczył jak w K-popowych łowczyniach demonów

Córka Novaka Djokovica - Tara - może być z niego dumna. To właśnie jej zadedykował taniec niczym z filmu K-popowe łowczynie demonów, który zaprezentował niedługo po swoim zwycięstwie w ćwierćfinale US Open. Djokovic przyznał, że to właśnie jego 8-letnia córka nauczyła go choreografii. Zdradził też, że postanowi zatańczyć na oczach kamer, aby jego ta się uśmiechnęła, oglądając nagranie z jego świętowania w mediach społecznościowych. Film szybko stał się tam viralem, trafiając między innymi na profil na Facebooku amerykańskiej stacji ESPN. Odtworzono go tam ponad 5 milionów razy.

Choreografię z K-popowych łowczyń demonów w wykonaniu Novaka Djokovica możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz także:

K-popowe łowczynie demonów
-
Plotka

K-popowe łowczynie demonów z sequelem? Netflix ma duże plany na przyszłość!

Okładka albumu K-popowe łowczynie demonów
-

K-popowe łowczynie demonów - piosenki. Kto śpiewa utwory z animacji?

Źródło: Facebook: ESPN

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Novak Djokovic 
K-popowe łowczynie demonów
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
-

Obecność 4 zaskoczyła. Lepszy wynik finansowy niż ktokolwiek oczekiwał!

2 młodzi tytani 2003
-

Warner Bros. zwolniło aktora po ponad 22 latach. Twierdzi, że przez diagnozę

3 Deadpool
-

Deadpool nigdy by nie powstał, gdyby nie celowy sabotaż. Aktor w końcu przyznał się do winy

4 Wspaniałość Ambersonów
-

Z pomocą AI zrekonstruują usunięte 43 minuty filmu Orsona Wellesa? Kontrowersje wokół projektu

5 Superman
-
Spoilery

Zmieniono ważny szczegół w zwiastunie Peacemakera. Czy to zapowiedź Man of Tomorrow?

6 Na noże 3
-

To może być najlepszy film z serii Na noże. Pierwsze recenzje filmu Żywy czy martwy

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kard z serialu Akacjowa 38
-

Akacjowa 38: streszczenia odcinków 699-703. Co się wydarzy?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3 Top Model
-

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

4

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

6

Aleksander Baron to gitarzysta zespołu Afromental i trener w The Voice of Poland. Co warto o nim wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Ten zamek ‘zagrał’ Akademię Nevermore w Wednesday. Znajduje się blisko Polski

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV