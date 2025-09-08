K-popowe łowczynie demonów: Novak Djokovic pokazał swój taniec inspirowany filmem po meczu. Jest wideo

fot. Netflix / Wikimedia Commons: Andymiah

Reklama

Dostępny na Netflixie film K-popowe łowczynie demonów opowiada o członkiniach fikcyjnego zespołu HUNTR/X. W przerwach między koncertami na pełnych stadionach Rumi, Mirze i Zoey korzystają ze swoich tajemnych mocy, aby chronić fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami. Wspólnie muszą też zmierzyć się z największym dotąd wrogiem, czyli demonicznym boysbandem, który podszywa się pod ich konkurencję – grupę Saja Boys. Ta historia gwiazd K-popu stała się tak ogromnym hitem na platformie, że pokonała wszystkie tytuły stricte kinowe, zajmując 1. miejsce w box office z wynikiem 18 milionów dolarów. Co ciekawe, jest to pierwszy przypadek w historii, kiedy produkcja Netflixa osiągnęła tak wielki sukces.

Wygląda na to, że do fanów K-popowych łowczyń demonów należy Novak Djokovic. Serbski tenisista nauczył się nawet układu tanecznego z filmu, który zaprezentował podczas wywiadu po jednym ze swoich meczów.

Novak Djokovic zatańczył jak w K-popowych łowczyniach demonów

Córka Novaka Djokovica - Tara - może być z niego dumna. To właśnie jej zadedykował taniec niczym z filmu K-popowe łowczynie demonów, który zaprezentował niedługo po swoim zwycięstwie w ćwierćfinale US Open. Djokovic przyznał, że to właśnie jego 8-letnia córka nauczyła go choreografii. Zdradził też, że postanowi zatańczyć na oczach kamer, aby jego ta się uśmiechnęła, oglądając nagranie z jego świętowania w mediach społecznościowych. Film szybko stał się tam viralem, trafiając między innymi na profil na Facebooku amerykańskiej stacji ESPN. Odtworzono go tam ponad 5 milionów razy.

Choreografię z K-popowych łowczyń demonów w wykonaniu Novaka Djokovica możecie zobaczyć poniżej: