Podbiły Netflixa, a teraz zawalczą o serca graczy Fortnite. K-popowe łowczynie demonów trafiły do gry
K-popowe łowczynie demonów zawitały do Fortnite. Razem z bohaterkami z hitu Netflixa, w grze pojawił się także nastawiony na kooperację tryb Demon Rush. Będzie on jednak dostępny wyłącznie przez miesiąc.
W popularnej grze od Epic Games pojawiły się bohaterki z hitu Netflixa, filmu K-popowe łowczynie demonów. Gracze mogą sięgnąć po skórki członkiń grupy HUNTR?X – Rumi, Miry i Zoey (każda z własną minifigurką LEGO) – a także po dodatkowe przedmioty kosmetyczne, w tym plecaki i kilofy.
Wraz z nowymi postaciami do Fortnite powrócił tryb Horde Rush, tym razem w wersji Demon Rush, w którym gracze zmierzą się z hordami przeciwników. Wydarzenie potrwa do 1 listopada i będzie dostępne tylko przez ograniczony czas. Za udział można zdobyć unikalne, wirtualne przedmioty.
Fortnite dostępne jest na PC, konsolach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 1&2, a także urządzeniach mobilnych. Film K-popowe łowczynie demonów możecie zaś obejrzeć na Netflixie.
