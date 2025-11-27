fot. Lionsgate Movies / Instagram: @grantalexandra

Keanu Reeves (John Wick 4, Matrix, Constantine) jest w związku z artystką wizualną Alexandrą Grant, którą poznał w 2009 roku. Dziesięć lat później 61-latek po raz pierwszy pojawił się u boku swojej 52-letniej ukochanej na czerwonym dywanie podczas gali zorganizowanej przez Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Jakiś czas później portal RadarOnline ustalił, że para miała wziąć sekretny ślub podczas letniej podróży po Europie. Ta informacja do tej pory nie została jednak potwierdzona. Pod koniec listopada 2025 roku Alexandra Grant znów stała się głośnym tematem, tym razem w polskich mediach. Wszystko to za sprawą jej wizyty w naszym kraju.

Ukochana Keanu Reevesa odwiedziła Polskę

Partnerka Keanu Reevesa pojawiła się na otwarciu wystawy Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń w Muzeum Literatury w Warszawie. Ekspozycja zawierająca jej prace inspirowane m.in. poezją Wisławy Szymborskiej będzie tam dostępna dla zwiedzających do 12 stycznia 2026 roku. Podczas swojej wizyty w Polsce partnerka Keanu Reevesa odwiedziła nie tylko stolicę, ale też Wrocław i Nową Rudę, gdzie wybrała się wraz ze swoją mamą. Nieprzypadkowo wybrała właśnie to miejsce. To właśnie stamtąd pochodzi bowiem dziadek jej mamy. Jak sama przyznała na swoim profilu na Instagramie:

Ostatni wpis z mojej niedawnej podróży do Polski… jak na razie! Zaprosiłam mamę do Warszawy i Wrocławia w ramach mojej podróży służbowej z zamiarem odwiedzenia Nowej Rudy w dzień wolny. Z Nowej Rudy pochodził jej dziadek. Odkryłyśmy tam nie tylko głębokie więzi z jej i moim śląskimi korzeniami, ale także najlepsze lody, jakie w życiu jadłam. (...) Moja mama zabrała ze sobą stare rodzinne zdjęcia, które odziedziczyła. Dzięki temu mogłyśmy odnaleźć budynki i kościół znane z rodzinnych opowieści. To było niesamowite zobaczyć te miejsca dziś i spotkać życzliwych ludzi, którzy tam mieszkają. Nie mogę się doczekać powrotu do tego wyjątkowego miejsca.

Instagram: @grantalexandra