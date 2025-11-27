Keanu Reeves (John Wick 4, Matrix, Constantine) jest w związku z artystką wizualną Alexandrą Grant, którą poznał w 2009 roku. Dziesięć lat później 61-latek po raz pierwszy pojawił się u boku swojej 52-letniej ukochanej na czerwonym dywanie podczas gali zorganizowanej przez Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Jakiś czas później portal RadarOnline ustalił, że para miała wziąć sekretny ślub podczas letniej podróży po Europie. Ta informacja do tej pory nie została jednak potwierdzona. Pod koniec listopada 2025 roku Alexandra Grant znów stała się głośnym tematem, tym razem w polskich mediach. Wszystko to za sprawą jej wizyty w naszym kraju.
Ukochana Keanu Reevesa odwiedziła Polskę
Partnerka Keanu Reevesa pojawiła się na otwarciu wystawy Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń w Muzeum Literatury w Warszawie. Ekspozycja zawierająca jej prace inspirowane m.in. poezją Wisławy Szymborskiej będzie tam dostępna dla zwiedzających do 12 stycznia 2026 roku. Podczas swojej wizyty w Polsce partnerka Keanu Reevesa odwiedziła nie tylko stolicę, ale też Wrocław i Nową Rudę, gdzie wybrała się wraz ze swoją mamą. Nieprzypadkowo wybrała właśnie to miejsce. To właśnie stamtąd pochodzi bowiem dziadek jej mamy. Jak sama przyznała na swoim profilu na Instagramie:
