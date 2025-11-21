Kristen Stewart przyjechała do Polski. W jakim celu?
Kristen Stewart zrobiła fanom niespodziankę. Jedna z najpopularniejszych aktorek współczesnego kina po raz pierwszy wpadła z wizytą do Polski, aby zaprezentować pewien projekt, nad którym jakiś czas temu miała okazję pracować.
Kristen Stewart od dawna pozostaje jedną najbardziej wyrazistych i cenionych aktorek współczesnego kina. Rozpoznawalność przyniosła jej nie tylko rola Belli Swan z serii Zmierzch, ale też występy w produkcjach takich jak Królewna Śnieżka i Łowca, Witamy u Rileyów, Sils Maria czy Spencer. Za rolę księżnej Diany otrzymała nawet nominację do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. a za rolę w filmie Sils Maria zdobyła prestiżowego Cezara w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa.
W listopadzie Kristen Stewart po raz pierwszy postanowiła wpaść do naszego kraju, a dokładnie do Torunia. Swoją wizytę do ostatniej chwili trzymała w tajemnicy.
Kristen Stewart gościem festiwalu w Toruniu
Kristen Stewart zrobiła widzom niespodziankę podczas festiwalu EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Aktorka pojawiła się tam, aby zaprezentować wyreżyserowany przez siebie film Chronologia wody, który bierze udział w Konkursie Debiutów Reżyserskich. Jest on adaptacją autobiograficznej powieści autorstwa Lydii Yuknavitch, która opowiada o walce z uzależnieniem i trudnej rodzinie. To właśnie za sprawą Chronologii wody Stewart po raz pierwszy stanęła po drugiej stronie kamery. Po seansie filmu aktorka miała okazję opowiedzieć publiczności, jak wspomina pracę na planie.
Źródło: Dzień Dobry Toruń