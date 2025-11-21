fot. A24 / Pixabay

Reklama

Kristen Stewart od dawna pozostaje jedną najbardziej wyrazistych i cenionych aktorek współczesnego kina. Rozpoznawalność przyniosła jej nie tylko rola Belli Swan z serii Zmierzch, ale też występy w produkcjach takich jak Królewna Śnieżka i Łowca, Witamy u Rileyów, Sils Maria czy Spencer. Za rolę księżnej Diany otrzymała nawet nominację do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. a za rolę w filmie Sils Maria zdobyła prestiżowego Cezara w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa.

W listopadzie Kristen Stewart po raz pierwszy postanowiła wpaść do naszego kraju, a dokładnie do Torunia. Swoją wizytę do ostatniej chwili trzymała w tajemnicy.

Kristen Stewart gościem festiwalu w Toruniu

Kristen Stewart zrobiła widzom niespodziankę podczas festiwalu EnergaCAMERIMAGE w Toruniu. Aktorka pojawiła się tam, aby zaprezentować wyreżyserowany przez siebie film Chronologia wody, który bierze udział w Konkursie Debiutów Reżyserskich. Jest on adaptacją autobiograficznej powieści autorstwa Lydii Yuknavitch, która opowiada o walce z uzależnieniem i trudnej rodzinie. To właśnie za sprawą Chronologii wody Stewart po raz pierwszy stanęła po drugiej stronie kamery. Po seansie filmu aktorka miała okazję opowiedzieć publiczności, jak wspomina pracę na planie.