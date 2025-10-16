Reklama
Keira Knightley zdradziła, o który film z jej udziałem fani pytają ją najczęściej

Keira Knightley ma na swoim koncie liczne role, które przyniosły jej znaczną rozpoznawalność oraz nominacje do Oscara. W jednym z wywiadów aktorka zdradziła, która z produkcji z jej udziałem do dziś wzbudza szczególne zainteresowanie wśród jej fanów.
Klaudia Woźniak
Tagi:  Keira Knightley 
Zdjęcie promujące serial Black Doves fot. Netflix
Keira Knightley jest dobrze znana fanom serii Piraci z Karaibów, w której wciela się w Elizabeth Swan. Aktorka ma na swoim koncie również role w innych znanych produkcjach takich jak To właśnie miłość, Pokuta czy Duma i uprzedzenie z 2005 roku, gdzie zagrała Elizabeth Bennet. To właśnie tej roli zawdzięcza swoją pierwszą nominację do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Knightley zachwyciła widzów i krytyków także w roli Joan Clarke w filmie Gra tajemnic, za którą otrzymała kolejną nominację do wspomnianej statuetki, tym razem w kategorii Najlepsza aktorka drugoplanowa. Choć wymienione tytuły bez wątpienia przyniosły aktorce szczególną rozpoznawalność, żaden z nich nie jest tym, o który fani pytają ją najczęściej

Jaki film najbardziej interesuje fanów Keiry Knightley?

Keira Knightley z pewnością zawdzięcza swoją popularność również produkcji Podkręć jak Beckham z 2002 roku, w której wciela się w postać Jules, czyli przyjaciółkę głównej bohaterki. W październiku 2025 roku 40-latka miała okazję wrócić do niej wspomnieniami podczas wizyty w BAFTA 195 Piccadilly w Londynie. Stwierdziła wtedy, że to właśnie o film Podkręć jak Beckham jest najczęściej pytana przez fanów:

Myślę, że to niesamowite, że film, który powstał prawie 25 lat temu, nadal jest tym, o którym słyszę najczęściej, kiedy ktoś do mnie podchodzi. Wiele dziewczyn gra teraz w piłkę nożną i chce o nim porozmawiać. Wspaniale jest być częścią czegoś, co ma swoją tradycję i tak pozytywny wydźwięk.

O czym jest Podkręć jak Beckham?

Film Podkręć jak Beckham opowiada historię pochodzącej z tradycyjnej hinduskiej rodziny Jess (Parminder Nagra). Rodzice bohaterki przekonują ją, że jej głównymi celami życiowymi powinny być nauka hinduskiej kuchni i poślubienie miłego chłopca. Największym autorytetem Jess jest David Beckham, który zainspirował ją do spróbowania swoich sił w futbolu. Bohaterka postanawia w związku z tym wstąpić do dziewczęcej drużyny futbolowej.  Może liczyć tam na towarzystwo między innymi swojej przyjaciółki Jules.

Produkcja Podkręć jak Beckham nie jest obecnie dostępna na żadnej z platform streamingowych. Jej zwiastun możecie zobaczyć poniżej:

 

Źródło: People

Co o tym sądzisz?
