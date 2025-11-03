fot. 20th Century Fox

Kevin sam w domu to film, bez którego większość z was z pewnością nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. Niezwykła przygoda Kevina McCallistera (Macaulay Culkin) do dziś zachwyca zarówno młodszych, jak i starszych widzów nie tylko samym scenariuszem. Kluczową rolę w dziele Chrisa Columbusa odgrywa również ścieżka dźwiękowa stworzona przez Johna Williamsa. To właśnie za nią amerykański kompozytor otrzymał dwie nominacje do Oscara w kategoriach Najlepsza muzyka oryginalna oraz Najlepsza piosenka (Somewhere in My Memory). Okazuje się, że niezwykle klimatyczne utwory w grudniu 2025 roku będzie można usłyszeć na żywo.

Seans Kevina samego w domu z muzyką na żywo w Londynie

Jeśli w najbliższym czasie planujecie wycieczkę do Londynu i uwielbiacie Kevina samego w domu, koniecznie musicie wybrać się do Royal Albert Hall. To właśnie tam od 6 do 13 grudnia będą odbywać się wyjątkowe pokazy filmu z udziałem orkiestry i chóru. Podczas wydarzenia Home Alone in Concert Royal Philharmonic Concert Orchestra oraz Crouch End Festival Chorus na scenie będą odtwarzać ścieżkę dźwiękową Johna Williamsa zgodnie ze scenami pojawiającymi się na ekranie. Oryginalne dialogi będą odtwarzane z napisami, dzięki czemu nie przegapicie ani jednej kwestii.

Home Alone in Concert - bilety

Bilety na koncert z Kevina samego w domu są już dostępne w sprzedaży. Mogą się na niego wybrać osoby od 14. roku życia. Każde dziecko poniżej tego wieku muszą przybyć na miejsce w obecności rodzica lub opiekuna.