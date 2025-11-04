Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Macaulay Culkin wrócił do roli Kevina w nowej świątecznej reklamie

Kevin sam w domu to film, bez którego większość z was z pewnością nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się, że w tym roku Kevin McCallister powrócił wcześniej i to w zupełnie nowej przygodzie. Reklama, w której wyjątkowo nie jest sam w domu, jest już dostępna w sieci.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Macaulay Culkin 
kevin sam w domu
Kadr z reklamy z udziałem Macaulaya Culkina fot. YouTube: Home Instead
Reklama

W 2025 roku mija 35 lat od premiery Kevina samego w domu. Dzieło Chrisa Columbusa do dziś porusza zarówno młodszych, jak i starszych widzów, który z pewnością nie mogą się doczekać, aż Kevina McCallister grany przez Macaulaya Culkina znów ''odwiedzi'' ich domy w święta Bożego Narodzenia. Okazuje się, że w tym roku Kevin powrócił nieco wcześniej i to w zupełnie nowej produkcji

Macaulay Culkin w reklamie inspirowanej Kevinem samym w domu

Reklama Home But Not Alone, za której sprawą Macaulay Culkin znów miał okazję wcielić się w Kevina McCallistera, bez wątpienia wprowadzi was w świąteczny klimat. Zaczyna się od tego, że dorosły już Kevin przedstawia ''plan bezpieczeństwa mamy'', który obejmuje owinięcie domu folią bąbelkową, posypanie solą oblodzonych schodów, wyeliminowanie zagrożenia pożarowego oraz przybicie dywanu do podłogi. Rozmawiając przez telefon z jednym ze swoich licznych braci i sióstr mówi:

Martwię się tylko, że mama będzie sama, wiesz? Co jeśli upadnie albo zasypie ją śnieg? Nigdy nie złapali tego pogromcy łopat z South Bay.

Zaraz potem Kevina rozprasza dźwięk łopaty uderzającej w śnieg. Wtedy staje przed nim wnuczka Marleya, czyli pozornie groźnego sąsiada McCallisterów znanego z Kevina samego w domu. O tym, co ma miejsce dalej, możecie przekonać się, oglądając reklamę poniżej:

Zobacz także:

Zdjęcie z filmu Kevin sam w domu
-

Koncert z Kevina samego w domu w Londynie. Kiedy się odbędzie?

Kevin sam w domu
-

Macaulay Culkin chciał kupić dom z Kevina samego w domu. Miał wobec niego pewne plany

Źródło: YouTube: Home Instead

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Macaulay Culkin 
kevin sam w domu
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,7

1990
Kevin sam w domu
Oglądaj TERAZ Kevin sam w domu Komedia

Najnowsze

1 Scarlet Witch najwyższa Czarodziejka Marvel
-

Marvel ma nowego Najwyższego Czarodzieja, a raczej Czarodziejkę. Co z Doktorem Doomem?

2 Grendel Tales
-

Halloweenowe aresztowanie w USA. Kobieta rozdawała dzieciom komiksy dla dorosłych

3 7. Mickey 17 - sam pomysł na film kupił mnie w całości, a Robert Pattinson to jeden z moich ulubionych aktorów młodszego pokolenia. Czekam.
-

Diuna 3 - Robert Pattinson pierwszy raz o roli złoczyńcy. Jest komentarz aktora

4 15. Nocny recepcjonista: 8,0 na IMDb i 7,7 na Goodreads
-

Nocny recepcjonista wraca po dziewięciu latach! Zdjęcia Toma Hiddlestona i Olivii Colman po latach

5 Absolute Batman Harley Quinn
-

Takiej Harley Quinn jeszcze nie było. Nowy kontrowersyjny design w pełnej krasie

6 33. Doktor Doom – 188 cm (Marvel)
-
Plotka

Powstały różne wersje zwiastuna Avengers: Doomsday. W jednej kultowa postać

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wrażenie

Rosalia nakręciła w POLSCE teledysk. Te powiązania z naszym krajem robią wraż...

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Eurowizja Junior 2025 - oto polska reprezentantka

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV