Reklama

W 2025 roku mija 35 lat od premiery Kevina samego w domu. Dzieło Chrisa Columbusa do dziś porusza zarówno młodszych, jak i starszych widzów, który z pewnością nie mogą się doczekać, aż Kevina McCallister grany przez Macaulaya Culkina znów ''odwiedzi'' ich domy w święta Bożego Narodzenia. Okazuje się, że w tym roku Kevin powrócił nieco wcześniej i to w zupełnie nowej produkcji.

Macaulay Culkin w reklamie inspirowanej Kevinem samym w domu

Reklama Home But Not Alone, za której sprawą Macaulay Culkin znów miał okazję wcielić się w Kevina McCallistera, bez wątpienia wprowadzi was w świąteczny klimat. Zaczyna się od tego, że dorosły już Kevin przedstawia ''plan bezpieczeństwa mamy'', który obejmuje owinięcie domu folią bąbelkową, posypanie solą oblodzonych schodów, wyeliminowanie zagrożenia pożarowego oraz przybicie dywanu do podłogi. Rozmawiając przez telefon z jednym ze swoich licznych braci i sióstr mówi:

Martwię się tylko, że mama będzie sama, wiesz? Co jeśli upadnie albo zasypie ją śnieg? Nigdy nie złapali tego pogromcy łopat z South Bay.

Zaraz potem Kevina rozprasza dźwięk łopaty uderzającej w śnieg. Wtedy staje przed nim wnuczka Marleya, czyli pozornie groźnego sąsiada McCallisterów znanego z Kevina samego w domu. O tym, co ma miejsce dalej, możecie przekonać się, oglądając reklamę poniżej: