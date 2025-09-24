Maria Jeleniewska trafiła do obsady Komisarza Alexa. Internauci sugerują wątek zazdrości

fot. materiały prasowe TVP / YouTube @Jeleniewskaa

Jeszcze niedawno cała Polska z zapartym tchem śledziła występy młodej influencerki na parkiecie tanecznego show. Maria Jeleniewska, która zdobyła serca widzów i sięgnęła po Kryształową Kulę, postanowiła zrobić kolejny krok w swojej karierze. Teraz stawia na rozwój w aktorstwie, angażując się w rolę w polskim serialu. Marcin Rogacewicz i Maria Jeleniewska wkrótce spotkają się na planie Komisarza Alexa, co już wzbudza duże zainteresowanie wśród fanów. Ich współpraca przyciąga uwagę nie tylko ze względu na sam projekt, lecz także w kontekście wcześniejszych medialnych wydarzeń - w tym napięć między Marią a Agnieszką Kaczorowską po finale wiosennej edycji Tańca z Gwiazdami.

Maria Jeleniewska wystąpi w nowych odcinkach Komisarza Alexa

W ostatnim czasie w sieci pojawił się filmik, który wywołał spore poruszenie wśród fanów serialu Komisarz Alex. Marcin Rogacewicz ujawnił w nim, że w nowych odcinkach polskiej produkcji będzie okazja zobaczyć Marię Jeleniewską w roli aktorskiej. W krótkim materiale opublikowanym przez Telewizję Polską Rogacewicz zbliża się do tajemniczej postaci, którą okazuje się właśnie zwyciężczyni 17. edycji Tańca z Gwiazdami. Zapowiedź ta błyskawicznie wzbudziła zainteresowanie internautów, którzy w komentarzach doszukiwali się nawiązań do wcześniejszych medialnych napięć pomiędzy influencerką a obecną partnerką Marcina. Przypomnijmy, że w finale 17. edycji Tańca z Gwiazdami Maria Jeleniewska rywalizowała z Agnieszką Kaczorowską i Filipem Gurłaczem, wychodząc z tego pojedynku zwycięsko. Sukces ten spotkał się z mieszanymi reakcjami, a sama Kaczorowska nie kryła swojego niezadowolenia, komentując, że „program wygrał TikTok”, co wielu odbiorców odebrało jako umniejszanie talentu młodej influencerki. W odpowiedzi Maria podkreślała swoje zaangażowanie i ogrom pracy włożony w przygotowania do programu.

Maria Jeleniewska zdążyła już opowiedzieć o rozpoczęciu swojego dnia na planie zdjęciowym, który wystartował jeszcze przed godziną 6:00 rano. We wtorek 23 września 2025 roku na swoim profilu na Instagramie opublikowała kadry zza kulis, dając fanom przedsmak tego, czego mogą spodziewać się w nowych odcinkach serialu. Zwiastun zapowiadający jej współpracę z Marcinem Rogacewiczem tylko podsycił ciekawość widzów, którzy z coraz większym zainteresowaniem wyczekują premiery.

Nowe odcinki Komisarza Alexa można oglądać w piątki o godzinie 21:05 na antenie TVP1.