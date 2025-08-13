Nowy sezon Kuchennych rewolucji z datą premiery. Jakie miasta odwiedzi Magda Gessler?

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Reklama

Kuchenne rewolucje wrócą w jesiennej ramówce TVN. W 31. sezonie kulinarnego show prowadząca Magda Gessler ponownie wyruszy w kulinarną podróż po Polsce, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych wyjść z kryzysu i przywrócić im smak sukcesu. Najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju wejdzie tam, gdzie inni się boją, by dać ludziom nadzieję i przyprawić ich życie szczyptą magii. Czas na zmiany, które zostaną na dłużej.

Od kiedy nowe odcinki Kuchennych rewolucji?

Nowy 31. sezon Kuchennych rewolucji będzie można oglądać w TVN już od czwartku 4 września 2025 roku o godz. 21:35. Dodatkowo w Playerze dostępne będą przedpremierowe odcinki programu. Będą one udostępniane tydzień przed premierą w telewizji, począwszy od 4 września.

W nadchodzących odcinkach Magda Gessler odwiedzi między innymi Włocławek, Myślibórz, Rybnik, Wisła, Wrocław, Tomaszów Mazowiecki i Garwolin. Restauratorka wpadnie również z wizytą do Mysłowic, gdzie mieści się pizzeria La Farina prowadzona przez Wiolę. Gdzie leży problem, skoro dookoła bloki i duże osiedla a przed lokalem tłumy? Czemu dobre chęci właścicielki nie wystarczyły do osiągnięcia sukcesu? Co, kiedy rozum jedno, serce drugie, a ego trzecie? Nie tak łatwo się pozbierać. Nie tak lekko podnieść. Nie tak łatwo stanąć do walki. Chyba że… dowództwo przejmuje poproszona o pomoc Magda Gessler. No bo w końcu tam, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. A już dwie baby…to prawie czarowna moc kobiet.

Nie zabraknie też odcinka z Mrokowa, czyli wsi położonej kilkanaście kilometrów od południowych granic Warszawy. To właśnie tam swoje Bistro Kociołek prowadzi niespełna 30-letni Maciek. Marzenie właściciela, aby jego lokal był pełną gości restauracją działającą do wieczora - nie spełnia się. Serwujące dania kuchni polskiej Bistro, traktowane jest przez lokalną społeczność wyłącznie jako miejsce na szybki obiad. W pełnej frustracji i napięć atmosferze musi odnaleźć się przyjaciel Maćka - szef kuchni Paweł. Jest samoukiem, który traci coraz bardziej pewność siebie i narzeka na konfliktowego i wymagającego szefa-przyjaciela. Przed Magdą Gessler ostra konfrontacja nie tylko z właścicielem. Kuchenne rewolucje przyciągnęły do restauracji złodziei. Włamanie do restauracji skończyło się kradzieżą 80 rolad.

Magda Gessler odwiedzi także lokal położony w Siedliszczach, niewielkim miasteczku pomiędzy Lublinem a Chełmem. Jego południowymi obrzeżami przebiega droga krajowa nr 12. I to właśnie przy niej swój biznes postanowili otworzyć Joanna i jej partner, Włoch Luciano. Bistro 12 Siedliszcze to ich druga restauracja - pierwszą, z sukcesem prowadzili w Warszawie. Niestety bistro podupada. Magda Gessler szybko odkryje, dlaczego w Bistro 12 Siedliszcze dzieje się źle. Niestety podczas rewolucyjnej kolacji okaże się, że na ratunek może być zbyt późno.