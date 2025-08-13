placeholder
Reklama
placeholder

Nowy sezon Kuchennych rewolucji z datą premiery. Jakie miasta odwiedzi Magda Gessler?

Kuchenne rewolucje z Magdą Gessler w roli prowadzącej już niebawem powrócą z nowymi odcinkami w jesiennej ramówce TVN. Od kiedy będzie można oglądać 31. sezon Kuchennych rewolucji i jakie miasta tym razem odwiedzi najpopularniejsza restauratorka w Polsce?
Autopromocja
tpb-vod

Kuchenne rewolucje z Magdą Gessler w roli prowadzącej już niebawem powrócą z nowymi odcinkami w jesiennej ramówce TVN. Od kiedy będzie można oglądać 31. sezon Kuchennych rewolucji i jakie miasta tym razem odwiedzi najpopularniejsza restauratorka w Polsce?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  magda gessler 
Kuchenne rewolucje TVN
Magda Gessler w programie Kuchenne rewolucje fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery
Reklama

Kuchenne rewolucje wrócą w jesiennej ramówce TVN. W 31. sezonie kulinarnego show prowadząca Magda Gessler ponownie wyruszy w kulinarną podróż po Polsce, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych wyjść z kryzysu i przywrócić im smak sukcesu. Najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju wejdzie tam, gdzie inni się boją, by dać ludziom nadzieję i przyprawić ich życie szczyptą magii. Czas na zmiany, które zostaną na dłużej. 

Od kiedy nowe odcinki Kuchennych rewolucji?

Nowy 31. sezon Kuchennych rewolucji będzie można oglądać w TVN już od czwartku 4 września 2025 roku o godz. 21:35. Dodatkowo w Playerze dostępne będą przedpremierowe odcinki programu. Będą one udostępniane tydzień przed premierą w telewizji, począwszy od 4 września.

W nadchodzących odcinkach Magda Gessler odwiedzi między innymi Włocławek, Myślibórz, Rybnik, Wisła, Wrocław, Tomaszów Mazowiecki i Garwolin. Restauratorka wpadnie również z wizytą do Mysłowic, gdzie mieści się pizzeria La Farina prowadzona przez Wiolę. Gdzie leży problem, skoro dookoła bloki i duże osiedla a przed lokalem tłumy? Czemu dobre chęci właścicielki nie wystarczyły do osiągnięcia sukcesu? Co, kiedy rozum jedno, serce drugie, a ego trzecie? Nie tak łatwo się pozbierać. Nie tak lekko podnieść. Nie tak łatwo stanąć do walki. Chyba że… dowództwo przejmuje poproszona o pomoc Magda Gessler. No bo w końcu tam, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. A już dwie baby…to prawie czarowna moc kobiet.

Nie zabraknie też odcinka z Mrokowa, czyli wsi położonej kilkanaście kilometrów od południowych granic Warszawy. To właśnie tam swoje Bistro Kociołek prowadzi niespełna 30-letni Maciek. Marzenie właściciela, aby jego lokal był pełną gości restauracją działającą do wieczora - nie spełnia się. Serwujące dania kuchni polskiej Bistro, traktowane jest przez lokalną społeczność wyłącznie jako miejsce na szybki obiad. W pełnej frustracji i napięć atmosferze musi odnaleźć się przyjaciel Maćka - szef kuchni Paweł. Jest samoukiem, który traci coraz bardziej pewność siebie i narzeka na konfliktowego i wymagającego szefa-przyjaciela. Przed Magdą Gessler ostra konfrontacja nie tylko z właścicielem. Kuchenne rewolucje przyciągnęły do restauracji złodziei. Włamanie do restauracji skończyło się kradzieżą 80 rolad. 

Magda Gessler odwiedzi także lokal położony w Siedliszczach, niewielkim miasteczku pomiędzy Lublinem a Chełmem. Jego południowymi obrzeżami przebiega droga krajowa nr 12. I to właśnie przy niej swój biznes postanowili otworzyć Joanna i jej partner, Włoch Luciano. Bistro 12 Siedliszcze to ich druga restauracja - pierwszą, z sukcesem prowadzili w Warszawie. Niestety bistro podupada. Magda Gessler szybko odkryje, dlaczego w Bistro 12 Siedliszcze dzieje się źle. Niestety podczas rewolucyjnej kolacji okaże się, że na ratunek może być zbyt późno.

Zobacz także:

Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje: Świerklany. Karczma Sasanka. Dalsze losy, adres, menu

Kuchenne rewolucje
-

Kuchenne rewolucje - Gorzów Wielkopolski. Restauracja AsiaBox - Złoty Tygrys. Dalsze losy, adres, menu

Źródło: Materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Marty Supreme
-

Timothée Chalamet jako gwiazda ping-ponga. Zwiastun filmu Marty Supreme

2 Steve
-

Cillian Murphy w nowym dramacie od Netflixa. Zwiastun filmu Steve

3 Homelander - The Boys
-

Anthony Starr o zakończeniu nagrań do The Boys. "Stworzyliśmy potwora i będę za nim tęsknił"

4 Iron Man
-

Tom Cruise chciał być Iron Manem. Jest potwierdzenie!

5 Czerwona Sonja
-

Pojawiły się pierwsze recenzje filmu Czerwona Sonja. Jak wypadł reboot?

6 Cronos: The New Dawn
-

Zobaczcie zwiastun live-action gry Cronos: The New Dawn. Traveler ND-3500 i misja w Krakowie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

10

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji dementuje

Unijna apka do weryfikacji wieku na FB i Insta? Ministerstwo Cyfryzacji demen...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV