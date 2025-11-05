Zwiastun serialu dla dzieci Bat Rodzinka. Czy krytykowana kreska radzi sobie w ruchu?

fot. Prime Video

Bat Rodzinka to nowy serial animowany, który zadebiutuje w Amazon Kids 10 listopada 2025 roku. Produkcja używa specyficznej kreski i sposobu animacji, co nie każdemu przypadło do gustu po pierwszych zdjęciach i plakatach. A jak postaci z uniwersum Batmana prezentują się w ruchu? Oto pierwszy zwiastun z polskim dubbingiem.

Bat Rodzinka skupi się na rodzinie Bruce'a Wayne'a, lecz z powodu dziwacznych designów postaci trudno klarownie określić, kto wejdzie w jej skład. Specyficzna rodzinka będzie musiała się zmagać z wyzwaniami życia codziennego, a przy tym chronić swoje miasto - Gotham.

Bat Rodzinka - co wiadomo?

Wiemy, że tytuł jest spin-offem Świątecznej przygody małego Batmana, a także, że jego grupą docelową są najmłodsi. Niektórzy jednak sądzą, że kreska bardziej przywodzi na myśl animowane seriale dla dorosłych, takie jak Rick i Morty, co jest trochę konfundujące. Na razie widzowie są więc nastawieni dość sceptycznie.

Premiera serialu Bat-Fam odbędzie się 10 listopada 2025 roku w Amazon Kids.