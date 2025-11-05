Reklama
Gwiazda Cobra Kai jako Ace w 3. sezonie One Piece od Netflixa!

Xolo Maridueña wcieli się w przyrodniego brata Luffy'ego w aktorskim serialu One Piece. Jednak zobaczymy go dopiero w 3. sezonie.
Magda Muszyńska
Tagi:  3. sezon 
Ace casting obsada netflix one piece
4. Portgas D. Ace fot. Toei Animation
Od dłuższego czasu wiadomo, że Netflix zamówił 3. sezon aktorskiego serialu One Piece. Ważną rolę odegrają w nim Joe Manganiello, który wciela się w złoczyńcę Mr. 0, czyli Crocodile'a oraz Lera Abova jako Miss All Sunday (czyli Nico Robin). Te postacie zadebiutują już w 2. serii, która trafi na Netflix w marcu 2026 roku. Ponadto dwa dni temu ogłoszono, że Bon Claya, znanego jako Mr. 2, zagra Cole Escola. Teraz podano nazwisko aktora, który wystąpi w roli Ace'a.

Czytaj więcej: Bon Clay obsadzony w 3. sezonie One Piece! Nowe spojrzenie na Nico Robin w materiale zza kulis

Xolo Maridueña jako Ace w One Piece

W aktorskim One Piece w Ace'a wcieli się Xolo Maridueña, który znany jest z serialu Cobra Kai oraz tytułowej roli w Blue Beetle. Potwierdzono tym samym spekulacje fanów, którzy w dużej części kibicowali temu castingowi. 

fot. Netflix

A poniżej możecie zobaczyć oficjalnie ogłoszenie Netflixa z aktorem, który zagra Ace'a.

Portgas D. Ace to przybrany brat Luffy'ego oraz syn Gol D. Rogera, który zapoczątkował erę piratów, wysyłając ludzi na poszukiwania jego legendarnego skarbu One Piece. Młodzieniec jest dowódcą 2. oddziału załogi Białobrodego. Nazywany jest "Płomienna Pięścią" ze względu na jego diabelski owoc (Płom-płomieniowoc), który umożliwia mu kontrolowanie ognia. 

One Piece - nowa obsada 3. sezonu

One Piece - 3. sezon (Xolo Maridueña)

arrow-left
One Piece - 3. sezon (Xolo Maridueña)
fot. kanał na X One Piece Netflix
arrow-right

Ponadto w nowym sezonie do swoich ról powrócą: Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero (Usopp) i Taz Skylar (Sanji). 

Najlepsze postacie z anime One Piece - ranking (miejsca 51-100)

100. Little Oars Jr.

arrow-left
100. Little Oars Jr.
fot. Toei Animation
arrow-right

Najlepsze postacie z anime One Piece - ranking (miejsca 50 - 1)

50. Inuarashi

arrow-left
50. Inuarashi
fot. Toei Animation
arrow-right

 

 

Magda Muszyńska
