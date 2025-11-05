fot. Toei Animation

Od dłuższego czasu wiadomo, że Netflix zamówił 3. sezon aktorskiego serialu One Piece. Ważną rolę odegrają w nim Joe Manganiello, który wciela się w złoczyńcę Mr. 0, czyli Crocodile'a oraz Lera Abova jako Miss All Sunday (czyli Nico Robin). Te postacie zadebiutują już w 2. serii, która trafi na Netflix w marcu 2026 roku. Ponadto dwa dni temu ogłoszono, że Bon Claya, znanego jako Mr. 2, zagra Cole Escola. Teraz podano nazwisko aktora, który wystąpi w roli Ace'a.

Xolo Maridueña jako Ace w One Piece

W aktorskim One Piece w Ace'a wcieli się Xolo Maridueña, który znany jest z serialu Cobra Kai oraz tytułowej roli w Blue Beetle. Potwierdzono tym samym spekulacje fanów, którzy w dużej części kibicowali temu castingowi.

A poniżej możecie zobaczyć oficjalnie ogłoszenie Netflixa z aktorem, który zagra Ace'a.

Portgas D. Ace to przybrany brat Luffy'ego oraz syn Gol D. Rogera, który zapoczątkował erę piratów, wysyłając ludzi na poszukiwania jego legendarnego skarbu One Piece. Młodzieniec jest dowódcą 2. oddziału załogi Białobrodego. Nazywany jest "Płomienna Pięścią" ze względu na jego diabelski owoc (Płom-płomieniowoc), który umożliwia mu kontrolowanie ognia.

One Piece - nowa obsada 3. sezonu

Ponadto w nowym sezonie do swoich ról powrócą: Iñaki Godoy (Luffy), Emily Rudd (Nami), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero (Usopp) i Taz Skylar (Sanji).

