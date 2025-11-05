Spider-Man 4 - czy Zendaya odegra dużą rolę w filmie? Stylista aktorki dał wskazówkę

fot. Marvel

Zendaya w Spider-Manie 4 po raz kolejny wcieli się w Michelle Jones-Watson aka MJ. Wielu widzów zastanawia się jednak, jak dużą rolę odegra. Przez całą serię była ukochaną głównego bohatera, ale po wydarzeniach z ostatniego filmu zapomniała, kim jest, tak jak wszyscy inni. Co może oznaczać, że będzie jej mniej zarówno w nowym życiu Pajączka, jak i na ekranie. Z drugiej strony, może właśnie miłość, silniejsza niż zaklęcie, które uratowało Ziemię-616, zagra pierwsze skrzypce w blockbusterze Marvela. Nie wiadomo. Jednak rozmowa ze stylistą aktorki rzuciła teraz trochę światła na tę kwestię.

Law Roach, stylista Zendayi, w wywiadzie ujawnił, że przygotowuje teraz stroje dla aktorki na trasę prasową Spider-Man: Brand New Day. Gdyby chodziło tylko o niewielkie cameo, raczej nie byłoby takiej potrzeby. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że Zendaya i Tom Holland są parą w prawdziwym życiu, więc mogłaby chcieć go wspierać nawet wtedy, gdyby nie miała dużej roli w filmie. Należy pamiętać, że przygotowywanie takich kostiumów to mnóstwo pracy i są zazwyczaj dużą częścią promocji danego tytułu.

Szczególnie, że w ostatnich latach stroje przygotowywane na trasę prasową stały się nieodłączną częścią promocji filmu. Najprawdopodobniej najlepszym przykładem na to jest Barbie. Kostiumy, które w tym czasie zakładała Margot Robbie, były w większości inspirowane kultowymi lalkami Mattel. Nie tylko zachwycały wizualnie, ale wyłapywanie ich originu także sprawiało fanom mnóstwo frajdy. W przypadku Zendayi, gwiazda Spider-Mana zawsze dobiera ze swoim stylistą ubrania, dobrane pod tematykę danej produkcji, które zwykle stają się viralem. W przypadku Bez drogi do domu była to na przykład sukienka z pajęczą siecią.

