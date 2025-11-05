Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Spider-Man 4 - czy Zendaya odegra dużą rolę w filmie? Stylista aktorki dał wskazówkę

Stylista Zendayi zdradził, że już przygotowuje stroje na trasę promocyjną Spider-Mana 4.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Spider-Man 4 
zendaya Spider-Man: Brand New Day
Tom Holland Zendaya fot. Marvel
Reklama

Zendaya w Spider-Manie 4 po raz kolejny wcieli się w Michelle Jones-Watson aka MJ. Wielu widzów zastanawia się jednak, jak dużą rolę odegra. Przez całą serię była ukochaną głównego bohatera, ale po wydarzeniach z ostatniego filmu zapomniała, kim jest, tak jak wszyscy inni. Co może oznaczać, że będzie jej mniej zarówno w nowym życiu Pajączka, jak i na ekranie. Z drugiej strony, może właśnie miłość, silniejsza niż zaklęcie, które uratowało Ziemię-616, zagra pierwsze skrzypce w blockbusterze Marvela. Nie wiadomo. Jednak rozmowa ze stylistą aktorki rzuciła teraz trochę światła na tę kwestię.

Law Roach, stylista Zendayi, w wywiadzie ujawnił, że przygotowuje teraz stroje dla aktorki na trasę prasową Spider-Man: Brand New Day. Gdyby chodziło tylko o niewielkie cameo, raczej nie byłoby takiej potrzeby. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że Zendaya i Tom Holland są parą w prawdziwym życiu, więc mogłaby chcieć go wspierać nawet wtedy, gdyby nie miała dużej roli w filmie. Należy pamiętać, że przygotowywanie takich kostiumów to mnóstwo pracy i są zazwyczaj dużą częścią promocji danego tytułu. 

Szczególnie, że w ostatnich latach stroje przygotowywane na trasę prasową stały się nieodłączną częścią promocji filmu. Najprawdopodobniej najlepszym przykładem na to jest Barbie. Kostiumy, które w tym czasie zakładała Margot Robbie, były w większości inspirowane kultowymi lalkami Mattel. Nie tylko zachwycały wizualnie, ale wyłapywanie ich originu także sprawiało fanom mnóstwo frajdy. W przypadku Zendayi, gwiazda Spider-Mana zawsze dobiera ze swoim stylistą ubrania, dobrane pod tematykę danej produkcji, które zwykle stają się viralem. W przypadku Bez drogi do domu była to na przykład sukienka z pajęczą siecią. 

Na czym polega fenomen method dressing? Barbie, Zendaya i niestety Blake Lively

Źródło: comicbookmovie.com

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Spider-Man 4 
zendaya Spider-Man: Brand New Day
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

8,2

2021
Spider-Man: Bez drogi do domu
Oglądaj TERAZ Spider-Man: Bez drogi do domu Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Bat Rodzinka
-

Zwiastun serialu dla dzieci Bat Rodzinka. Czy krytykowana kreska radzi sobie w ruchu?

2 motorola edge 70
-

Smartfon Motorola edge 70 wjeżdża do Polski. Cienki jak żyletka, pancerny jak czołg?

3 4. Portgas D. Ace
-

Gwiazda Cobra Kai jako Ace w 3. sezonie One Piece od Netflixa!

4 Prime Video - listopad 2025
-

Amazon Prime Video - nowości na listopad 2025. Zły zamiar, Bat Rodzinka i inne

5 Lewis Tan w Mortal Kombat
-

Iron Fist Netflixa mógł być Azjatą. Gwiazda Mortal Kombat była blisko dostania roli

6 Za szybcy za wściekli
-

Polsat - Mega Hity w listopadzie 2025 roku. Klasyk romantyczny, Wojna o jutro i inne

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e04

Agenci NCIS

s2025e214

Moda na sukces

s27e06

Wielkie projekty

s30e05

Ghost Adventures

s04e08

s38e215

Zatoka serc

s42e43

s34e08

Dancing with the Stars
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Dr Seuss: Snicze

03

lis

Film

Dr Seuss: Snicze
Slay the Spire. Gra Planszowa

05

lis

Gra

Slay the Spire. Gra Planszowa
Predator: Strefa zagrożenia

07

lis

Film

Predator: Strefa zagrożenia
Przypadkiem napisałam książkę

07

lis

Film

Przypadkiem napisałam książkę
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa

07

lis

Film

Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Tilda Swinton
Tilda Swinton

ur. 1960, kończy 65 lat

Sam Rockwell
Sam Rockwell

ur. 1968, kończy 57 lat

Famke Janssen
Famke Janssen

ur. 1964, kończy 61 lat

Seth Gilliam
Seth Gilliam

ur. 1968, kończy 57 lat

Judy Reyes
Judy Reyes

ur. 1967, kończy 58 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia aktorów
-

Najseksowniejsi żyjący mężczyźni 1985-2025. Kto zdobył tytuł przed Jonathanem Baileyem?

2
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Zestaw LEGO zaprojektowany przez Polaka trafi do sprzedaży. Jak się prezentuje?

6

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV