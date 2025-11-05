Reklama
Iron Fist Netflixa mógł być Azjatą. Gwiazda Mortal Kombat była blisko dostania roli

Lewis Tan był ostatnio gwiazdą filmu Mortal Kombat. Wcześniej wystąpił m.in. w serialu Iron Fist od Netflixa, w którym zagrał przeciwnika głównego bohatera. Było jednak blisko, aby to on został herosem Marvela.
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
netflix 
lewis tan iron fist
Lewis Tan w Mortal Kombat fot. Warner Bros. Pictures
Po nieudanym Iron Fiście od Netflixa z Finnem Jonesem w roli głównej, Marvel nie zdecydował się jeszcze na wprowadzenie jednego ze swoich najlepszych mistrzów sztuk walki do MCU. Kilka ważnych postaci z Daredevila i Punishera Netflixa powróciło w nowej wersji, wrócić ma także Jessica Jones i niewykluczone, że Luke Cage także w końcu się pojawi, ale na temat Iron Fista panuje cisza. Casting był jednym z najczęściej krytykowanych elementów. Zdaniem wielu fanów Finn Jones nie nadawał się do roli. Niektórzy widzieli w niej Lewisa Tana, który w serialu się pojawił, ale w roli jego przeciwnika. Teraz jest on gwiazdą Mortal Kombat i podzielił się, jak blisko było do tego, żeby to on został Iron Fistem.

Tak miało wyglądać Avengers 5. Iron Man jako złoczyńca i inne szczegóły Dynastii Kanga

Opowiedział o tym w rozmowie z ComicBook.com:

Kiedy zaczynają cię pytać o terminarz, to znaczy, że jesteś blisko [dostania roli]. Myślę, że byłem blisko finałowego wyboru. Nie wiem, jak blisko, ale na pewno blisko. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Wtedy to nie była odpowiednia pora.

Okazało się to błogosławieństwem, bo postać, którą faktycznie zagrałem, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wiem, że jedni chcieli żebym był Iron Fistem, a inni nie. Ja miałem z tyłu głowy myśl: "Kiedy w końcu dostaniemy superbohatera z Azji?" To było jeszcze przed Shang-Chim, zanim to było modne.

Faktycznie niektórzy przed premierą serialu nawoływali o to, aby to Lewis Tan był Iron Fistem. Sprzeciwiali się m.in. fani komiksów, bowiem pochodzenie Danny'ego Randa i fakt bycia białym mężczyzną amerykańskiego pochodzenia miał duże znaczenie fabularne w kontekście jego nauki poza granicami kraju. Czas pokaże, czy Marvel zdecyduje się w końcu na wprowadzenie nowego Iron Fista. Czy widzielibyście wówczas gwiazdę Mortal Kombat w tej roli?

Marvel i Netflix - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich

arrow-left 44. Karen Page – nie mogło jej zabraknąć na tej liście nie tylko z powodu znajomości z najważniejszymi postaciami uniwersum i siły oddziaływania na opinię publiczną, którą zyskała jako dziennikarka. To także ta bohaterka, która stworzyła najpotężniejszy w mocy sprawczej przekaz – przypomnijcie sobie jej słowa o aniołach i demonach w Hell’s Kitchen, gdy Matt Murdock szedł do niej z maską Daredevila. fot. Netflix/Marvel arrow-right
44. Karen Page – nie mogło jej zabraknąć na tej liście nie tylko z powodu znajomości z najważniejszymi postaciami uniwersum i siły oddziaływania na opinię publiczną, którą zyskała jako dziennikarka. To także ta bohaterka, która stworzyła najpotężniejszy w mocy sprawczej przekaz – przypomnijcie sobie jej słowa o aniołach i demonach w Hell’s Kitchen, gdy Matt Murdock szedł do niej z maską Daredevila.
43. Turk Barrett – to istna kwintesencja stwierdzenia „gdzie bywać i kogo znać”. Potrafi dopasować się do zmieniającego się otoczenia niczym kameleon, pracując raz dla rosyjskiej mafii, raz dla Wilsona Fiska czy rodziny Stokes. Jego umiejętność lawirowania w przestępczym półświatku z całą pewnością przekłada się także na wielką zdolność wpływania na otoczenie.
42. Melvin Potter aka znany z komiksów Gladiator – genialny wynalazca i projektant, to on stworzył kostium Daredevila. Pal licho jego znakomitą wiedzę o wszystkim, co dzieje się w Nowym Jorku. Swego czasu za pomocą różnych sztuczek był nawet w stanie zmierzyć się w pojedynku jeden na jeden z Mattem Murdockiem. Jego słabą stroną są z pewnością ograniczenia natury psychicznej.
41. David Lieberman aka Micro – były analityk NSA i niezwykle uzdolniony haker, który był w stanie upozorować własną śmierć. To on pomógł Punisherowi w jego krucjacie przeciwko przestępczości.
40. Robert Coleman aka Whizzer – choć w wyniku wcześniejszych eksperymentów nabył zdolność poruszania się z nadludzką prędkością, jego moc działa tylko na krótkich dystansach i w trakcie strachu o własne życie. Znajduje się relatywnie nisko na liście także z powodu problemów psychicznych i podatności na manipulację.
39. Jeri Hogarth – niezwykle wpływowa prawniczka, która była w stanie wpływać na losy Jessiki Jones, Danny’ego Randa i wielu innych postaci uniwersum. Jej koneksje i znakomite operowanie bronią z pewnością uprawniają ją do pojawienia się na tej liście.
38. Sowande – słynny watażka wojenny z Afryki i jednocześnie jeden z najważniejszych członków Ręki. Znakomicie poinformowany w światku przestępczym, tworzył własne struktury mafijne. Mistrz sztuk walki, prawdopodobnie żyje na Ziemi od ok. 2 tysięcy lat, co zaświadcza o jego długowieczności.
37. Leland Owlsley – bezwzględny biznesmen i wspólnik Wilsona Fiska, który z czasem zaczął zarządzać wszystkimi finansami mafii. Prawdopodobnie nikt w całym uniwersum Netflixa nie kontrolował tak dużej sumy pieniędzy.
36. Murakami – jeden z liderów Ręki, prawdopodobnie najbardziej skryta postać z całej wierchuszki tej organizacji. To on kierował działaniami Nobu. Nie znamy do końca jego mocy; był jednak w stanie ruszyć do walki z Daredevilem i Iron Fistem jednocześnie, przy czym jego wiara w Rękę została zachwiana już wcześniej po śmierci Sowande i zdradzie Elektry.
35. Zhou Cheng – pracujący dla Madame Gao mistrz wschodnich sztuk walki, który był w stanie zmierzyć się z Iron Fistem. Bez dwóch zdań znalazłby się wyżej na liście, gdyby nie jego nieukrywana słabość do alkoholu.
34. Scythe – kolejny z pomocników Madame Gao, mistrz wschodnich sztuk walki. Wprawny w posługiwaniu się białą bronią, potrafił zabić wszystkich liderów Yakuzy, wychodząc z tej misji bez szwanku. Został pokonany przez Iron Fista.
33. Hernan Alvarez aka Shades – kryminalista, będący jednocześnie jednym z najbardziej uzdolnionych manipulantów w całym uniwersum. Potrafi zmieniać strony sporu i doskonale odnajdywać się w nowej rzeczywistości. Wiemy także, że jest wprawnym wojownikiem, o czym zaświadcza choćby pokonanie zabójców Diamondbacka.
32. Harold Meachum – bezwzględny biznesmen, który sprzymierzył się z Ręką w zamian za przedłużenie życia. Jako szara eminencja kontrolował Rand Enterprises, walczył z Iron Fistem. Wiemy także, że posiada eliksir nieśmiertelności, który pozwala mu wrócić do świata żywych.
31. Claire Temple – zaczynała jako pielęgniarka, z czasem stała się najważniejszym spoiwem dla członków Defenders. Odbyła także kurs walki, jednak względnie wysoka pozycja na liście wynika w pierwszej kolejności z faktu, że to jedna z najodważniejszych postaci w całym uniwersum. To dzięki odwadze i waleczności była ona w stanie wpływać na superbohaterów i kierunkować ich działanie.
30. Cornell Stokes aka Cottonmouth – charyzmatyczny i zarazem bezwzględny lider nowojorskiej mafii, słynący z brutalnych metod działania. W ekspresowym tempie powiększył swoje imperium, otaczając się całą armią oddanych pomocników. Aż szkoda, że jego wpływ na gangsterski półświatek nie został szerzej rozwinięty – jego śmierć przełożyła się jednak na fakt, że w Harlemie władzę objęli Mariah Dillard i Diamondback.
29. Erik Gelden – uzależniony od hazardu, z drugiej zaś trony obdarzony prawdopodobnie nadprzyrodzoną zdolnością, pozwalającą mu zdiagnozować „mrok” w drugim człowieku. Znakomity detektyw z ogromną wiedzą na temat wszystkich wydarzeń w Nowym Jorku. Przez lata był zdolny szantażować wiele postaci, z bossami mafijnymi na czele.
28. Gregory Sallinger – niezwykle inteligentny zabójca, który był w stanie rozpoznać szantaż ze strony Erika Goldena. Jego relatywnie wysoka pozycja na liście wynika z faktu, że jest on ekspertem w dziedzinie prawa, psychologii, chemii, inżynierii i biologii. Wiemy także o jego zdolnościach aktorskich i fotograficznych, jak również mistrzostwie w walce jeden na jeden.
27. Patsy Walker – miała ogromny wpływ na całe uniwersum już jako dziennikarka, jednak z czasem opanowała do perfekcji także sztuki walki. W wyniku eksperymentu nabyła także nadludzkie zdolności, pozwalające jej na zwielokrotniony refleks i zachowanie równowagi ciała.
26. John Pilgrim – dawny zabójca, który podjął własną krucjatę w walce ze złem. Mistrz sztuk walki, niezwykle wprawny we władaniu nożami. Doskonały taktyk, o czym świadczą choćby organizowane przez niego zasadzki.
25. Alessa Geomi aka Oblubienica Dziewięciu Pająków – wybitna specjalistka w dziedzinie arachnologii, pracująca nad toksynami, które wykorzystywała w walce. Mistrzyni sztuk walki, korzystająca z wielu jej metod – także opanowanego do perfekcji uwodzenia. Była w stanie zmierzyć się w pojedynku z Iron Fistem.
24. Mariah Dillard aka Black Mariah – jedna z najbardziej wpływowych osób w Nowym Jorku, bezlitośnie wykorzystująca swoje powiązania ze światem przestępczym i polityki. Doskonale lawirująca pomiędzy różnymi zagrożeniami, zdołała przejąć od Cottonmoutha imperium rodziny Strokesów.
23. Billy Russo aka Jigsaw – weteran wojenny i biznesmen, który z biegiem czasu stał się największym zagrożeniem dla Punishera. Niezwykle bezwzględny w swoim modus operandi, jest także doskonałym taktykiem. Pierwszorzędny snajper, który był w stanie walczyć jak równy z równym z Punisherem.
22. Mary Walker aka Tyfusowa Mary – detektyw i była żołnierz służb specjalnych. Doskonały szpieg, która do perfekcji opanowała wschodnie sztuki walki, pozwalające jej rywalizować z najpotężniejszymi postaciami uniwersum. Ma jednak ogromną słabość w postaci zaburzeń osobowości.
21. Nobu Yashioka – wysoko postawiony członek Ręki, współpracujący z Wilsonem Fiskiem i wydający polecenia Murakamiemu. Jeden z największych wojowników uniwersum, który do perfekcji opanował sztuki walki i akrobację. Zasłużył na wyższą pozycję na liście, lecz należy tu wziąć pod uwagę sposób, w jaki został zmanipulowany przez Elektrę, Kingpina i ostatecznie zabity przez Sticka.
20. Bakuto – jeden z członków-założycieli Ręki, przez lata również jej lider. Choć poza mistrzostwem w sztukach walki i operowaniu bronią białą dysponuje także nadludzką wytrzymałością, w toku podtrzymywania swoich manipulacji z czasem zupełnie się pogubił.
19. Colleen Wing – trenowana przez Bakuto opanowała wschodnie sztuki walki do perfekcji; na tyle dobrze, że była w stanie na tym polu pokonać dawnego mentora. Z czasem twórcy coraz mocniej eksponowali jej zdolności, pokazując, że Colleen może pojedynkować się nawet z postaciami obdarzonymi nadludzkimi umiejętnościami.
18. Elektra – maszyna do walki, którą doprawdy trudno zatrzymać. Doskonale włada także właściwie każdym rodzajem broni. Jej moce zostały jeszcze zwielokrotnione po zmartwychwstaniu, po których stała się najprawdopodobniej najniebezpieczniejszą zabójczynią w całym uniwersum.
17. Willis Stryker aka Diamondback – śmiertelnie niebezpieczny i bezwzględny przestępca, potrafiący walczyć jak równy z równym z przeciwnikami pokroju Luke’a Cage’a. Wszystko za sprawą specjalnego kombinezonu produkcji Hammer Industries, który nadawał właścicielowi nadludzką siłę i wytrzymałość.
16. Misty Knight – już jako zwyczajna detektyw miała szereg znajomości i innych koneksji, z którymi musieli liczyć się wszyscy. Po utracie ręki firma Rand Enterpraises stworzyła jednak dla niej specjalną protezę, która znacznie zwiększała siłę uderzenia. Dość powiedzieć, że dzięki temu Misty była w stanie przebijać stal czy powalać wielu przeciwników jednocześnie.
15. Will Simpson aka Nuke – po wejściu w posiadanie specjalnych pigułek nabył nadludzką siłę i wytrzymałość. Znalazłby się jeszcze wyżej na liście, gdyby nie jego niestabilność psychiczna.
14. Alexandra Reid – to ona stała na czele Ręki, przez lata wpływając na zwiększającą się potęgę organizacji. Jest długowieczna, w dodatku opanowała sztuki walki do tego stopnia, iż większego zagrożenia dla niej nie stanowił choćby sam Murakami. Przypomnijmy, że była również w stanie oszukać wyostrzone zmysły Daredevila i Sticka. Warto jeszcze pamiętać o jej magicznych mocach – to ona doprowadziła do zmartwychwstania Elektry.
13. Alisa Jones – matka Jessiki, dysponująca podobnymi mocami, w tym nadludzką siłą, wytrzymałością i szybkością, a także krótkodystansowym lotem. Choć jest doskonałą zabójczynią i niejednokrotnie potwierdzała niebywałą inteligencją, to jej słabością są różnego rodzaju ograniczenia psychiczne sprawiająca, że staje się potencjalnie łatwym celem manipulacji.
12. Davos – syn potężnego Lei Kunga, jeden z pretendentów do tytułu Iron Fista. Po szkoleniu w K’un-Lun stał się jednym z najlepszych mistrzów sztuk walki na świecie. Z czasem jego moc jeszcze wzrosła – wszystko przez nadludzką wytrzymałość i kumulowanie wyzwalanej za pomocą czerwonej pięści energii chi.
11. Stick – o jego mistrzostwie w sztukach walki przesądza tylko fakt, że to on był nauczycielem Daredevila i Elektry. Wybitny strateg, który opracował plan pokonania Ręki. Warto też pamiętać, że nawet jako staruszek był w stanie pokonać Matta Murdocka.
10. Madame Gao – pal licho, że przez powiązania z Ręką czy światkiem przestępczym stała się jedną z głównych rozgrywających w całym uniwersum. Z całą pewnością posiada także nadnaturalną i trenowaną przez stulecia moc; zwróćcie uwagę, że była w stanie powalić Iron Fista i Daredevila jednocześnie tylko za pomocą ruchu pięścią. Z drugiej strony możemy domniemywać, że interesy z tak wielką liczbą postaci znacznie ją osłabiły – w pewnym momencie nie sposób było zliczyć jej wrogów.
9. Benjamin Poindexter – były żołnierz i agent FBI, który po założeniu stroju Daredevila zdradzał niemal nadludzkie cechy taktyczne i w walce jeden na jeden. W trakcie pojedynku posługiwał się przeróżnymi przedmiotami, pokazując także nadprzyrodzony zmysł orientacji. Pamiętajmy też, że jako dziecko zabił rówieśnika przy pomocy piłki baseballowej.
8. Frank Castle – jeśli mielibyśmy wskazać w całym uniwersum wojownika z krwi i kości, to Punisher z całą pewnością rywalizowałby na tym polu o palmę pierwszeństwa z Daredevilem. Jego potęga wynika głównie z jego motywacji – tego antybohatera nie jest w stanie zatrzymać absolutnie nic, a przy pomocy jednego karabinu był w stanie zdziesiątkować struktury mafijne Nowego Jorku.
7. John McIver aka Bushmaster – to ktoś znacznie więcej niż mafijny boss, bezlitośnie rozprawiający się z przeciwnikami. Dzięki formule Nightshade wszedł w posiadanie nadludzkiej siły, wytrzymałości i szybkości, wielokrotnie zwiększył się także jego proces regeneracji. W pierwszej walce pokonał Luke’a Cage’a.
6. Wilson Fisk aka Kingpin – najpotężniejsza postać świata mafijnego Nowego Jorku. Jego geniusz intelektualny i znakomita strategia sprawiły, że przez długi czas był on bez dwóch zdań najważniejszą postacią w uniwersum jeśli idzie o rozdawanie kart. Pamiętajmy też o jego niewyobrażalnej sile fizycznej, która pozwoliła mu zmierzyć się z Daredevilem.
5. Matt Murdock aka Daredevil – możemy się spierać o to, czy jego zmysły działają w sposób nadprzyrodzony, jednak w dalszym ciągu to prawdopodobnie największy wojownik uniwersum, czemu dał wyraz w niezliczonych bojach. Potrafi pokonać dziesiątki nacierających na niego przeciwników jednocześnie, doskonale odnajduje się również na polu walki z istotami uzbrojonymi w nadludzkie zdolności.
4. Jessica Jones – nadludzko silna, wytrzymała i szybka, potrafi również latać (czy raczej skakać) na krótkich dystansach. Do tego wszystkiego dochodzi również wybitna inteligencja i zmysł taktyczny. Z drugiej strony chyba wszyscy zgodzimy się, że alkohol jest ogromną słabością Jessiki, która nie pozwala jej wydobyć pełnego potencjału tkwiącego w katalogu mocy.
3. Daniel Rand aka Iron Fist – szkolony w K’un-Lun mistrz wschodnich sztuk walki, który pokonał nieśmiertelnego smoka w pojedynku o tytuł Żelaznej Pięści. Jego zmysły są z całą pewnością wyostrzone, lecz największą mocą postaci poza zdolnością przyzywania potęgi Shou-Lao pozostaje manipulacja enegią chi, pozwalająca na wchłanianie siły uderzenia czy szybszy proces regeneracji.
2. Luke Cage – najważniejszą kwestią pozostaje to, dlaczego w tym rankingu znajduje się nad Iron Fistem. Wszystko przez jego niemającą żadnej analogii w uniwersum siłę fizyczną i kuloodporność; Luke Cage w pełnej formie nie ma godnego rywala w walce jeden na jeden.
1. Kilgrave – bez dwóch zdań najbardziej złowieszczy antagonista całego uniwersum. Posiada niewyobrażalną moc w postaci programowania absolutnie każdego ludzkiego umysłu, co czyni go najpotężniejszą postacią wspólnego świata Marvela i Netfliksa. Nie przekreśla tego nawet miłość do Jessiki Jones; przez krótki okres Kilgrave wykorzystywał swoje zdolności do czynienia dobra, pokazując cały potencjał tkwiący w swoich mocach.

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
netflix 
lewis tan iron fist
