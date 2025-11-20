Kuchenne rewolucje: Wrocław - To i to i jeszcze to. Dalsze losy, adres, menu

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

We wrześniu 2025 roku na TVN wystartował 31. sezon kulinarnego show Kuchenne rewolucje. W każdym z odcinków najpopularniejsza restauratorka w naszym kraju wyrusza w podróż po Polsce, aby pomóc właścicielom lokali gastronomicznych wyjść z kryzysu. W 12. odcinku 31. sezonu programu Magda Gessler wpadła z wizytą do Wrocławia, gdzie odwiedziła Bistro Zapętlone. Czy udało jej się tam przeprowadzić udaną rewolucję?

Kuchenne rewolucje 31: Wrocław

W 12. odcinku 31. sezonu Kuchennych rewolucji Magda Gessler pojawiła się na oddalonym o sześć kilometrów od wrocławskiego rynku osiedlu Kozanów. To właśnie tam Bistro Zapętlone otworzył i prowadzi Jan. Miejsce wydawało się idealne, bo na osiedlu nie było nigdy restauracji z prawdziwego zdarzenia. Swoją nazwę lokal wziął od pobliskiej pętli autobusowej. Właściciel z pewnością nie spodziewał się, że będzie ona miała charakter proroczy. Sam wpadł bowiem w pętlę długów i stanął na krawędzi bankructwa. Duża rotacja kucharzy, sprawiła, że właściciel nie potrafił zaufać do końca swojemu kuchennemu personelowi. W lokalu panowała też napięta atmosfera. Magda Gessler postanowiła wkroczyć do akcji, aby załagodzić sytuację. Niestety nie obyło się bez wypadków przy pracy. Restauratorka przepłaciła tę rewolucję zdrowiem.

Odcinek Kuchennych rewolucji, w którym Magda Gessler odwiedza Bistro Zapętlone, można oglądać 20 listopada 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek z Wrocławia jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

To i to i jeszcze to: Wrocław - dalsze losy

W trakcie rewolucji Bistro Zapętlone stało się lokalem To i to i jeszcze to. Wszystko wskazuje na to, że właścicielowi w końcu udało się stanąć na nogi. Lokal cieszy się dobrymi opiniami w mediach społecznościowych i jest otwarty do dziś.

To i to i jeszcze to: Wrocław - menu

Jak można przeczytać na profilu lokalu To i to i jeszcze to na Facebooku, menu składa się z pysznych klasyków oraz wyjątkowych dań Pani Magdy Gessler. Należą do nich katalońskie ratatouille, krem z pomidorów i nektarynki, bitki wołowe w sosie z podgrzybków oraz racuchy ze śliwkami flambirowanymi. Ceny dań zaczynają się od 25 złotych i sięgają 64 złotych.

To i to i jeszcze to: Wrocław - adres

To i to i jeszcze to znajduje się przy ulicy Dzielnej 1a we Wrocławiu. Lokal jest otwarty od poniedziałku do niedzieli od godziny 13:00 do 22:00.