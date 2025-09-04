Kuchenne rewolucje: Włocławek. Restauracja Pełny Chlebek. Dalsze losy, adres, menu

fot. materiały prasowe Warner Bros. Discovery

Reklama

W jesiennej ramówce TVN nie mogło zabraknąć kolejnego sezonu Kuchennych rewolucji. W 31. odsłonie kulinarnego show Magda Gessler po raz kolejny wyruszy na pomoc właścicielom lokali gastronomicznych i zadba o to, aby było gorąco i pysznie. Pierwszym przystankiem najpopularniejszej restauratorki w naszym kraju w 31. sezonie będzie Włocławek, gdzie zrobi wszystko, aby postawić na nogi lokal Biały Kredens. Czy uda jej się tego dokonać?

Kuchenne rewolucje 31: Włocławek

Na początku swojej wizyty we Włocławku prowadząca Kuchennych rewolucji poznała właściciela Białego Kredensu. Artur jest byłym sportowcem, który wpadł na pomysł, aby serwować gościom potrawy o nazwach z całego świata. Po czasie przekonał się, że nie był to do końca dobry pomysł. Przed wizytą Magdy Gessler goście rzadko docierali do jego lokalu i utrzymywał się on głównie z imprez okolicznościowych i dań na wynos.

Prowadząca postanowiła pomóc właścicielowi odmienić los lokalu. Swoją rewolucję tradycyjnie rozpoczęła od zmian w wystroju. Wnętrze lokalu nabrało kolorów dzięki charakterystycznej tapecie z błękitnymi, beżowymi i pomarańczowymi elementami. Na ścianach pojawiły się też talerze z ludowymi motywami.

Zobacz także:

Odcinek Kuchennych rewolucji z udziałem lokalu Biały kredens można oglądać 4 września 2025 roku o godzinie 21:35 na kanale TVN. Odcinek jest dostępny również w Playerze oraz na platformie HBO Max.

Restauracja Pełny Chlebek - dalsze losy

W trakcie rewolucji lokal Biały Kredens stał się restauracją Pełny Chlebek. Lokal jest otwarty do dziś i można go znaleźć w mediach społecznościowych. Wszystko wskazuje więc na to, że Magdzie Gessler udało się postawić lokal na nogi.

Restauracja Pełny Chlebek - menu

W menu restauracji Pełny Chlebek znajdują się dania z kuchni polskiej. Wśród nich nie brakuje między innymi kotleta wrocławskiego, tradycyjnego devolaya czy golonki z zasmażaną kapustą i pieczonymi ziemniakami.

Restauracja Pełny Chlebek - adres