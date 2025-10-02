Reklama
Sklep Wokulskiego powstaje w Warszawie. Tam znajdziecie plan zdjęciowy

Nadchodząca ekranizacja Lalki Bolesława Prusa z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w obsadzie powstaje głównie w Warszawie. Od pewnego czasu można zobaczyć tam jedną z kluczowych scenografii - sklep Stanisława Wokulskiego. W jakim dokładnie miejscu znajduje się ta scenografia?
Klaudia Woźniak
Zdjęcie promujące film Lalka fot. TikTok: @warsawholic / Jacek Poremba / Gigant Films)
Lalka autorstwa Bolesława Prusa za jakiś czas doczeka się zupełnie nowej kinowej adaptacji w reżyserii Macieja Kawalskiego oraz ze zdjęciami autorstwa Piotr Sobocińskiego jr. W roli Izabeli Łęckiej tym razem sprawdzi się Kamila Urzędowska, a Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński. Przypomnijmy, że powieść Prusa rozpoczyna w Warszawie w 1878 roku. Dlatego też nadchodząca produkcja jest kręcona głównie w stolicy, a dokładnie w okolicach placu Zamkowego. Niektórzy fani Lalki jakiś czas temu mogli na własne oczy przekonać się, jak przestrzeń przed kościołem św. Anny zamieniła się w XIX-wieczną Warszawę. Okazuje się, że na Krakowskim Przedmieściu od niedana powstaje również sklep Wokulskiego.

Gdzie w Warszawie znajduje się sklep Wokulskiego?

Nadchodząca ekranizacja Lalki zapowiada się zjawiskowo. Jedną z często pojawiających się w niej scenografii z pewnością będzie sklep Stanisława Wokulskiego. Od niedawna powstaje on tuż obok Pomnika Mikołaja Kopernika. Scenografię można zobaczyć z bliska, a na otaczających ją metalowych barierkach znajduje się kartka z kodem QR oraz napisem:

Tu powstaje sklep Wokulskiego - scenografia do filmu Lalka, kinowej ekranizacji powieści Bolesława Prusa. (...) Chcesz dowiedzieć się, kiedy będą kręcone sceny do filmu na Krakowskim Przedmieściu? Zeskanuj kod QR.

Co ciekawe, obok scenografii znajduje się miejsce, w którym stał dom zamieszkiwany przez  Stanisława Wokulskiego w latach 1878-79. O tym, jak wygląda scenografia, możecie przekonać się poniżej na profilu na TikToku o nazwie @warsawholic. Jego założycielka miała już okazję odwiedzić scenografię i podzieliła się swoimi nagraniami:

Źródło: TikTok: @warsawholic

