Sklep Wokulskiego powstaje w Warszawie. Tam znajdziecie plan zdjęciowy
Nadchodząca ekranizacja Lalki Bolesława Prusa z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w obsadzie powstaje głównie w Warszawie. Od pewnego czasu można zobaczyć tam jedną z kluczowych scenografii - sklep Stanisława Wokulskiego. W jakim dokładnie miejscu znajduje się ta scenografia?
Lalka autorstwa Bolesława Prusa za jakiś czas doczeka się zupełnie nowej kinowej adaptacji w reżyserii Macieja Kawalskiego oraz ze zdjęciami autorstwa Piotr Sobocińskiego jr. W roli Izabeli Łęckiej tym razem sprawdzi się Kamila Urzędowska, a Stanisława Wokulskiego zagra Marcin Dorociński. Przypomnijmy, że powieść Prusa rozpoczyna w Warszawie w 1878 roku. Dlatego też nadchodząca produkcja jest kręcona głównie w stolicy, a dokładnie w okolicach placu Zamkowego. Niektórzy fani Lalki jakiś czas temu mogli na własne oczy przekonać się, jak przestrzeń przed kościołem św. Anny zamieniła się w XIX-wieczną Warszawę. Okazuje się, że na Krakowskim Przedmieściu od niedana powstaje również sklep Wokulskiego.
Gdzie w Warszawie znajduje się sklep Wokulskiego?
Nadchodząca ekranizacja Lalki zapowiada się zjawiskowo. Jedną z często pojawiających się w niej scenografii z pewnością będzie sklep Stanisława Wokulskiego. Od niedawna powstaje on tuż obok Pomnika Mikołaja Kopernika. Scenografię można zobaczyć z bliska, a na otaczających ją metalowych barierkach znajduje się kartka z kodem QR oraz napisem:
Co ciekawe, obok scenografii znajduje się miejsce, w którym stał dom zamieszkiwany przez Stanisława Wokulskiego w latach 1878-79. O tym, jak wygląda scenografia, możecie przekonać się poniżej na profilu na TikToku o nazwie @warsawholic. Jego założycielka miała już okazję odwiedzić scenografię i podzieliła się swoimi nagraniami:
Źródło: TikTok: @warsawholic