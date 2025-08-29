Przeczytaj w weekend
Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

Lanberry tworzy piosenki dla innych artystów. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?
Lanberry to wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Artystka podbija swoimi piosenkami radiowe anteny, ale swoim talentem obdarza też inne gwiazdy, współtworząc utwory i dla nich. Teraz stanie przed nowym wyzwaniem. Wokalistka jest jedną z uczestniczek 17. edycji programu Taniec z Gwiazdami, którą można oglądać w Polsacie od niedzieli 14 września 2025 roku. O Kryształową Kulę walczy w parze z Piotrem Musiałkowskim. Co warto wiedzieć o Lanberry?

Jak naprawdę nazywa się Lanberry?

Imię i nazwisko Lanberry to Małgorzata Uściłowska. 

Ile lat ma Lanberry i skąd pochodzi?

Lanberry urodziła się 12 lutego 1987 roku.  W 2025 roku skończyła 38 lat. Pochodzi z Wyszkowa. 

Jakie wykształcenie ma Lanberry?

Lanberry uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Wyszkowie. Ukończyła studia lingwistyczne w Warszawie.

Czy Lanberry jest w związku?

Lanberry od kilku lat jest w szczęśliwym związku z Ernestem Staniaszkiem, który także jest wokalistą.

Jak rozwijała się kariera Lanberry?

Lanberry wychowywała się w rodzinie o muzycznych tradycjach, a jej ojciec i dziadek grali na gitarze, skrzypcach oraz fortepianie. Artystka początkowo publikowała swoje interpretacje coverów na YouTubie. W 2012 roku, wspólnie z zespołem Projekt NOD, wydała album studyjny – Warsoul Experience. W 2015 premierę miał jej debiutancki singiel zatytułowany Podpalimy świat. Ma na swoim koncie również takie utwory jak m.in. Piątek, Ostatni most, Od zaraz czy Niewygodnie. Do tej pory Lanberry wydała pięć płyt. Równolegle ze swoją karierą, tworzyła utwory dla takich gwiazd jak Roksana Węgiel (Anyone I Want to Be, Obiecuję), Viki Gabor (Superhero, Ramię w ramię), Doda (Don’t Wanna Hide) czy Dawid Kwiatkowski (Bez Ciebie, Proste).  Zasiadała też jako ekspertka w jury telewizyjnego talent show. Jakiś czas temu nagrała w duecie z Marylą Rodowicz nową wersję piosenki Małgośka

Lanberry – Instagram

Lanberry prowadzi profil na Instagramie pod nazwą @lanberry.

Źródło: Polsat

Wiadomixy 4FUN

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

