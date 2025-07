Lśnienie: Stephen King nie jest fanem filmu Kubricka. Aktorka zdradziła, co ma być tego głównym powodem

fot. Warner Bros.

Horror Lśnienie w reżyserii Stanleya Kubricka miał swoją premierę w 1980 roku. Produkcja na podstawie książki Stephena Kinga o tym samym tytule opowiada o rodzinie Torrance'ów. Jack przeprowadza się wraz ze swoją żoną Wendy oraz synem Dannym do hotelu Panorama w górach stanu Kolorado. Podejmuje tam pracę dozorcy. Niedługo po przybyciu na miejsce Jacka zaczynają nawiedzać duchy, które ostatecznie doprowadzają go do obłędu. Choć Lśnienie Kubricka do dziś jest uważane za jeden z najlepszych filmów grozy w historii kina, Stephen King nigdy nie podzielił zdania widzów i krytyków. Pisarz niejednokrotnie wspominał, że film znacznie odbiega od jego powieści i nie ujmuje jej głównych wątków. W 1997 roku stworzył nawet własny miniserial na podstawie swojej powieści, za którego sprawą mógł przedstawić bohaterów w taki sposób, jaki uważał za właściwy. Jedna z aktorek znana z tej produkcji niedawno zdradziła, co najbardziej ma nie podobać się Kingowi w wersji Lśnienia Kubricka.

Co nie podoba się Stephenowi Kingowi w Lśnieniu Stanleya Kubricka?

Rebecca De Mornay, która w miniserialu Lśnienie zagrała Winifred Torrance, stwierdziła w wywiadzie dla portalu MovieWeb, że to właśnie wątek Wendy ma najbardziej przeszkadzać Kingowi w Lśnieniu Kubricka. Reżyser miał być przeciwny temu, w jaki sposób wcielająca się w bohaterkę Shelley Duvall i Kubrick zmienili jej charakter. W powieści Wendy Torrance jest opisywana jako osoba olśniewająco piękna, uparta i odporna, która marzy przede wszystkim o tym, aby mieć lepsze relacje z synem i aby jej rodzina żyła w zgodzie. Nie jest też tajemnicą, że Wendy - podobnie jak Jack - w młodości nie miała dobrych relacji z rodzicami. Ponadto Wendy w książce poważnie rozważa rozwód mężem po tym, jak ten wpada w szał i robi krzywdę ich synowi. Filmowa Wendy jest zupełnym przeciwieństwem. Bohaterka znana fanom Kubricka jest znacznie mniej pewna siebie, nerwowa i potulna. Poza tym zachowuje się, jakby bała się Jacka i nie potrafi się mu przeciwstawić. Niektórzy widzowie są przekonani, że ta była ofiarą prz*mocy domowej z jego strony. Filmowa Wendy ma też znacznie lepsze relacje z synem, niż w książce.

Rebecca De Mornay wspomniała też, że sama nie miała pojęcia, jak bardzo filmowa Wendy różni się od tej znanej z książki:

Miałam okazję spędzić z [Kingiem] odrobinę czasu na planie. Uwielbiam tego człowieka. Jest naprawdę wyjątkowy. (...) Tak się złożyło, że bardzo spodobał mi się film Lśnienie z Jackiem Nicholsonem. Wierzcie lub nie, ale nie czytałam książki, dopóki nie zagrałam w serialowej adaptacji. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że film bardzo różni się od powieści i że sam King był tym trochę zaniepokojony.

Film Lśnienie jest obecnie dostępny na platformach Prime Video, Apple TV+ i Premiery Canal+. Serial Stephena Kinga nie jest dostępny w streamingu. Niektóre sceny z produkcji możecie zobaczyć poniżej: