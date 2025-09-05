Macaulay Culkin wspomniał o ojcu 'potworze' i wyznał, na jakiego aktora mógł liczyć w dzieciństwie

fot. Universal Pictures

Nie jest tajemnicą, że Macaulay Culkin (Kevin sam w domu, American Horror Story) nie miał dobrych relacji z ojcem - Kitem Culkinem. Aktor od zawsze miał uważać go i jego rodzeństwo za ''maszynkę do zarabiania pieniędzy''. Macaulay otworzył się na temat ich relacji między innymi w kwietniu 2025 roku w podcaście Sibling Revelry. Stwierdził wtedy, że '' był po prostu najgorszy'', ''narcystyczny'' i stosował wobec niego przemoc zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Na początku września 2025 roku ukazał się kolejny wywiad, w którym 44-latek wspomniał o swoim ojcu. Tym razem wyznał, że w dzieciństwie mógł liczyć na wsparcie aktora Johna Candy'ego.

John Candy wspierał Macaulaya Culkina w dzieciństwie

John Candy (zmarł w 1994 roku na zawał serca w wieku 43 lat) był dobrym wujkiem dla Macaulaya Culkina nie tylko w filmie Wujaszek Buck z 1989 roku. Aktor miał okazję opowiedzieć o bliskiej relacji ze swoim starszym kolegą z planu w ramach dokumentu John Candy: I Like Me w reżyserii Colina Hanksa. Macaulay Culkin stwierdził, że John Candy wspierał go, ponieważ czuł, że jego ojciec jest złym człowiekiem:

Myślę, że [John Candy] zawsze miał naprawdę świetny instynkt. Wydaje mi się, że widział [jak zachowuje się ojciec]. Jeszcze zanim zaczęło się to zamieszanie wokół Kevina samego w domu, łatwo było zauważyć, jak trudny był mój ojciec. To nie była tajemnica. Już wtedy był potworem. Nagle przyszła sława i pieniądze i stał się niesławnym potworem. Nie był dobrym człowiekiem. John patrzył na to wszystko z daleka i pytał mnie: ''wszystko w porządku? Dobrze się czujesz? Masz dobry dzień? W domu wszystko w porządku?''.

Macaulay Culkin dodał, że John Candy potrafił pracować z dziećmi i - w odróżnieniu od jego ojca - miał do nich duży szacunek:

Myślę, że powodem, dla którego jest to jedna z moich ulubionych ról [Buck Russell z filmu Wujaszek Buck] jest to, że włożył w nią ogromną część siebie. (...) Wielu aktorów nie wie jak lub nie lubi pracować z dziećmi. Praca z nimi jest trudna. John zawsze był jednak bardzo miły i naprawdę dobry. Miał duży szacunek. Kiedy ma się osiem lat, tak naprawdę nie otrzymuje się szacunku, czy to w miejscu pracy, czy po prostu od dorosłych. Czułem się mile widziany [na planie w towarzystwie Candy'ego].

Dokument John Candy: I Like Me trafi na Prime Video 10 października 2025 roku, a film Wujaszek Buck jest obecnie dostępny zarówno na wspomnianej platformie, jak i Apple TV+ i SkyShowtime. Poniżej znajdziecie jego zwiastun: