placeholder
Reklama
placeholder

Matka i ojczym Matthew Perry'ego na rozprawie „królowej ket*miny”. Pierwszy raz pojawili się w sądzie

Dilerka, która wraz z lekarzami usłyszała zarzuty w sprawie śmierci Matthew Perry'ego, przyznała się do winy przed sądem. Na rozprawie byli obecni bliscy akora. Był to pierwszy raz, kiedy pojawili się w sądzie w związku z jego śmiercią.
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Matthew Perry 
Matthew Perry w serialu Przyjaciele fot. IMDb
Reklama

Matthew Perry zmarł 23 października 2023 roku w wyniku ''ostrego działania ket*miny'' (szybko działającego środka znieczulającego).  Ciało 54-letniego gwiazdora serialu Przyjaciele zostało znalezione w jacuzzi na terenie jego posiadłości w Los Angeles. Nikt nie spodziewał się tej tragedii. Perry niedługo przed śmiercią zapewniał bowiem, że udało mu się wyjść z uzależnienia od alkoholu i nar**tyków i dzięki rozpoczętej terapii jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia.

Rok po śmierci aktora doktor Mark Chavez przyznał się do tego, że wraz di*erką Jasveen Sanghą, znaną jako ''królowa ket*miny'', oraz innymi lekarzami spiskował w sprawie tej substancji i przekazywał ją w ręce aktora. Chavez zawarł ugodę z prokuraturą i grozi mu do 10 lat więzienia. Pod koniec lutego 2025 roku do winy przyznał się również doktor Salvador Plasencia. Jemu także postawiono zarzuty w związku z dostarczaniem ket*miny aktorowi. Prokuratura federalna potwierdziła, że lekarzowi grozi do 40 lat więzienia. Jak już pisaliśmy 19 sierpnia 2025 roku, do winy postanowiła przyznać się także ''królowa ket*miny''.

''Królowa ket*miny'' winna śmierci Mattew Perry'ego. Bliscy aktora pojawili się na rozprawie

Po zawarciu ugody z prokuraturą dilerka związana ze śmiercią Matthew Perry'ego 3 września 2025 roku przyznała się do jednego zarzutu utrzymywania lokalu, w którym przechowywano narkotyki, trzech zarzutów dystrybucji ket*miny oraz jednego zarzutu dystrybucji ket*miny skutkującej śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Takie informacje przekazała agencja Associated Press. Wiadomo też, że dilerka może zostać skazana na karę do 65 lat więzienia.

Na przełomowej rozprawie byli obecni bliscy Matthew Perry'ego, w tym jego matka Suzanne Morrison i ojczym Keith Morrison. Według ustaleń Associated Press był to pierwszy raz, kiedy pojawili się w sądzie w związku ze śmiercią aktora. 

Zobacz także:

Zdjęcie promujące serial Przyjaciele
-

Obsada Przyjaciół opłakiwała Matthew Perry'ego jeszcze przed jego śmiercią. Jennifer Aniston zdradziła powód

Matthew Perry
-

Rodzina Matthew Perry'ego w pierwszym wywiadzie po jego śmierci. Aniston również uczciła rocznicę

Źródło: Associated Press

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  Matthew Perry 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 28 lat później: Świątynia Kości
-

Ten film ma być „dziwnym i obłąkanym kuzynem” 28 lat później. Szykuje się hit?

2 Ostatni wiking
-

Ostatni wiking to kolejny hit z Wenecji. Świetne recenzje filmu z Madsem Mikkelsenem

3 Pluribus
-

Twórca o serialu Pluribus. Czy znajdą się w nim easter eggi z Breaking Bad i Zadzwoń do Saula?

4 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie
-

Krytycy ocenili Obecność 4. Jest lepiej niż było, ale to już dobry czas na pożegnanie

5 Gal Gadot
-

Gal Gadot i Gerard Butler kontra aktywiści z Gazy. Reżyser zajął stanowisko w sprawie

6 Will Smith w filmie Ukryte piękno
-

Paramount się zbroi. Gwiazdor z eskluzywnym kontraktem

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 694-698. Co się wydarzy?

4

Top Model: jak potoczyły się losy zwycięzców poprzednich edycji?

5

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Czarna Perła kapitana Jacka Sparrowa doczekała się wersji LEGO. Robi wrażenie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

'Trump nie żyje' to viralowy trend w internecie. Jak się rozpoczął?

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV