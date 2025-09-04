Matka i ojczym Matthew Perry'ego na rozprawie „królowej ket*miny”. Pierwszy raz pojawili się w sądzie

fot. IMDb

Matthew Perry zmarł 23 października 2023 roku w wyniku ''ostrego działania ket*miny'' (szybko działającego środka znieczulającego). Ciało 54-letniego gwiazdora serialu Przyjaciele zostało znalezione w jacuzzi na terenie jego posiadłości w Los Angeles. Nikt nie spodziewał się tej tragedii. Perry niedługo przed śmiercią zapewniał bowiem, że udało mu się wyjść z uzależnienia od alkoholu i nar**tyków i dzięki rozpoczętej terapii jest na dobrej drodze do powrotu do zdrowia.

Rok po śmierci aktora doktor Mark Chavez przyznał się do tego, że wraz di*erką Jasveen Sanghą, znaną jako ''królowa ket*miny'', oraz innymi lekarzami spiskował w sprawie tej substancji i przekazywał ją w ręce aktora. Chavez zawarł ugodę z prokuraturą i grozi mu do 10 lat więzienia. Pod koniec lutego 2025 roku do winy przyznał się również doktor Salvador Plasencia. Jemu także postawiono zarzuty w związku z dostarczaniem ket*miny aktorowi. Prokuratura federalna potwierdziła, że lekarzowi grozi do 40 lat więzienia. Jak już pisaliśmy 19 sierpnia 2025 roku, do winy postanowiła przyznać się także ''królowa ket*miny''.

''Królowa ket*miny'' winna śmierci Mattew Perry'ego. Bliscy aktora pojawili się na rozprawie

Po zawarciu ugody z prokuraturą dilerka związana ze śmiercią Matthew Perry'ego 3 września 2025 roku przyznała się do jednego zarzutu utrzymywania lokalu, w którym przechowywano narkotyki, trzech zarzutów dystrybucji ket*miny oraz jednego zarzutu dystrybucji ket*miny skutkującej śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Takie informacje przekazała agencja Associated Press. Wiadomo też, że dilerka może zostać skazana na karę do 65 lat więzienia.

Na przełomowej rozprawie byli obecni bliscy Matthew Perry'ego, w tym jego matka Suzanne Morrison i ojczym Keith Morrison. Według ustaleń Associated Press był to pierwszy raz, kiedy pojawili się w sądzie w związku ze śmiercią aktora.