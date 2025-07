Millie Bobby Brown po raz pierwszy zagra w komedii romantycznej. Co o niej wiadomo?

fot. Netflix

Reklama

Millie Bobby Brown zyskała ogromną popularność w wieku zaledwie 12 lat po tym, jak zadebiutowała w roli Jedenastki w hitowym serialu Netflixa Stranger Things. Od tamtej pory dała się poznać widzom między innymi z serii Enola Holmes czy filmów takich jak Dama i The Electric State, które również zostały wyprodukowane przez wspomnianą platformę. Na samym początku 2026 roku Millie Bobby Brown definitywnie pożegna się z rolą Jedenastki. Przypomnijmy, że finałowy sezon Stranger Things został podzielony na trzy części. Pierwsze cztery odcinki pojawią się na Netflixie 27 listopada, kolejne trzy – 26 grudnia, a wielki finał będzie miał swoją premierę 1 stycznia 2026 roku. Okazuje się, że aktorka nie ma zamiaru zwalniać tempa i jeszcze przed premierą finałowego sezonu ma rozpocząć zdjęcia do nowej produkcji. Będzie ona znacznie odbiegać od jej dotychczasowych projektów.

O czym będzie komedia romantyczna z udziałem Millie Bobby Brown?

Millie Bobby Brown kolejny raz udowodniła, że nie boi się wyzwań. Aktorka niedawno po raz kolejny połączyła siły z Netflixem, tym razem na potrzeby filmu Just Picture It. Będzie to pierwsza komedia romantyczna w jej karierze. Widzowie poznają w niej historię dwójki studentów, którzy przeżyją szok, kiedy ich telefony zaczną szwankować i wyświetlać zdjęcia z 10 lat w przyszłości – ukazując ich jako szczęśliwe małżeństwo z dziećmi.

Zobacz także:

Co ciekawe, Millie Bobby Brown nie tylko zagra główną rolę w komedii romantycznej, ale też ją wyprodukuje. Za reżyserię Just Picture It odpowie z kolei Lee Toland Krieger (Złe kobiety), a scenariusz do filmu napisał Jesse Lasky (Code Black: Stan Krytyczny). Wiadomo też, że u boku Millie Bobby Brown wystąpi Gabriel LaBelle (Fabelmanowie). Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się 8 września 2025 roku i potrwać do 29 października 2025 roku. Data premiery Just Picture It nie jest jeszcze znana.