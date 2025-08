Miłość w Oksfordzie podbija Netflixa. O czym jest film?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Film Miłość w Oksfordzie zadebiutował na Netflixie 31 lipca 2025 roku i szybko zdobył popularność wśród polskich widzów. Opinie na temat tej romantycznej opowieści są jednak bardzo zróżnicowane, co wywołuje żywe dyskusje w Internecie. Miłość w Oksfordzie to klasyczna komedia romantyczna, w której poznajemy Amerykankę oraz Brytyjczyka, który zmienia swoje życie z powodu uczucia do niej. W tle pojawia się zagadka, która z pozoru wydaje się błaha, lecz z czasem zyskuje na znaczeniu i zostaje z widzem na dłużej. Mimo że fabuła opiera się na sprawdzonych schematach gatunku, dynamiczne tempo, żywe dialogi oraz dobrze wykreowani bohaterowie drugoplanowi sprawiają, że film oferuje przyjemną i angażującą rozrywkę, szczególnie dla miłośników komedii romantycznych.

Zobacz także:

O czym opowiada film Miłość w Oksfordzie?

Miłość w Oksfordzie opowiada historię Anny, młodej Amerykanki, w którą wciela się Sofia Carson. Od najmłodszych lat marzyła o studiach na Oksfordzie, zafascynowana brytyjską literaturą, zwłaszcza dziełami Jane Austen i sióstr Brontë. Z czasem jej pasja przerodziła się w akademicką ambicję i Anna postanowiła poświęcić się badaniom nad poezją wiktoriańską. Choć jej plany zakładały prestiżowe wykształcenie i stabilną karierę na Wall Street, życie napisało dla niej inny scenariusz. Corey Mylchreest, odtwórca roli Jamiego, młodego Brytyjczyka pochodzącego z zamożnej rodziny, którego Anna poznaje pierwszego dnia na uczelni, reprezentuje zupełnie inne podejście do życia. Pomimo zapewnionej przez rodzinę stabilności, zmaga się z licznymi trudnościami i stratą. Właśnie to spotkanie zbliża ich do siebie, a wspólna pasja do poezji staje się fundamentem relacji, która stopniowo przeradza się w poważniejsze uczucie.

Film łączy elementy lekkiej komedii romantycznej z bardziej dramatycznymi wątkami, poruszając tematy związane z życiowymi wyborami, priorytetami oraz odkrywaniem siebie. Osadzona w malowniczych sceneriach Oksfordu opowieść uwypukla różnice kulturowe między bohaterami oraz ich wewnętrzne zmagania. W tle pojawiają się refleksje na temat ulotności życia, poszukiwania szczęścia i znaczenia prawdziwej miłości.