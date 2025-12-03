fot. YouTube: Still Watching Netflix

Reklama

Twórcy Ulicy Sezamkowej wysłuchali próśb fanów filmu Na noże, którzy już od dłuższego czasu domagali się, aby doczekał się on odsłony z udziałem Muppetów. Parodia nagrodzonej Oscarem za najlepszy scenariusz produkcji trafiła do sieci na początku grudnia 2025 roku. Jak przekazał portal The Hollywood Reporter, powstała ona mimo tego, że sam twórca filmu Na noże - Rian Johnson - nie był zwolennikiem tego, aby bohaterowie jego dzieła zamienili się w Muppety.

Benoit Blanc jako Muppet w parodii Na noże

'Forks Out': A Benoit Blanc Sesame Street Mystery | Wake Up Dead Man - to właśnie taki tytuł otrzymała parodia Na noże (jego angielski tytuł brzmi Knives Out). Zaangażował się w nią między innymi lalkarz z Ulicy Sezamkowej - Matt Vogel. Użyczył on głosu Beignetowi Blancowi, który jest oczywiście inspirowany filmowym detektywem Benoitem Blanciem granym przez Daniela Craiga. W parodii bohater zostaje wezwany do rozwiązania zagadki związanej z ukradzionym ciastem. W pewnym momencie oznajmia:

Przybyłem na tę Ulicę Sezamkową w słoneczny dzień, który stał się pochmurny. Mamy kulinarnego winowajcę w naszych rękawicach kuchennych. Aby rozwiązać tę cukierniczą zagadkę, musimy patrzeć prosto przed nasze wyłupiaste oczy.

Całą parodię z udziałem Muppetów możecie zobaczyć poniżej: