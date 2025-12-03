Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Detektyw z Na noże spotkał się z... Muppetami. Tę parodię trzeba zobaczyć

Prośby fanów nagrodzonego Oscarem kryminału Na noże w końcu zostały wysłuchane. Twórcy Ulicy Sezamkowej stworzyli parodię, w której nie zabrakło Muppeta inspirowanego detektywem ze wspomnianej produkcji. Zobaczcie, z jaką zagadką musiał się zmierzyć.
placeholder
Reklama
placeholder
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  muppety 
na noże parodia
Zrzut ekranu z parodii Na noże fot. YouTube: Still Watching Netflix
Reklama

Twórcy Ulicy Sezamkowej wysłuchali próśb fanów filmu Na noże, którzy już od dłuższego czasu domagali się, aby doczekał się on odsłony z udziałem Muppetów. Parodia nagrodzonej Oscarem za najlepszy scenariusz produkcji trafiła do sieci na początku grudnia 2025 roku. Jak przekazał portal The Hollywood Reporter, powstała ona mimo tego, że sam twórca filmu Na noże - Rian Johnson - nie był zwolennikiem tego, aby bohaterowie jego dzieła zamienili się w Muppety. 

Benoit Blanc jako Muppet w parodii Na noże

'Forks Out': A Benoit Blanc Sesame Street Mystery | Wake Up Dead Man - to właśnie taki tytuł otrzymała parodia Na noże (jego angielski tytuł brzmi Knives Out). Zaangażował się w nią między innymi lalkarz z Ulicy Sezamkowej - Matt Vogel. Użyczył on głosu Beignetowi Blancowi, który jest oczywiście inspirowany filmowym detektywem Benoitem Blanciem granym przez Daniela Craiga. W parodii bohater zostaje wezwany do rozwiązania zagadki związanej z ukradzionym ciastem. W pewnym momencie oznajmia:

Przybyłem na tę Ulicę Sezamkową w słoneczny dzień, który stał się pochmurny. Mamy kulinarnego winowajcę w naszych rękawicach kuchennych. Aby rozwiązać tę cukierniczą zagadkę, musimy patrzeć prosto przed nasze wyłupiaste oczy.

Całą parodię z udziałem Muppetów możecie zobaczyć poniżej:

Zobacz także:

20. Na noże (2019)
-

Na noże 4 - Rian Johnson ma jeden warunek. Nie podlega negocjacji

-

Ulica Sezamkowa: dodano dwa czarne Muppety. Dają lekcję o rasizmie

Źródło: The Hollywood Reporter / YouTube: Still Watching Netflix

Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Tagi:  muppety 
na noże parodia
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,9

2019
Na noże
Oglądaj TERAZ Na noże Kryminał

Najnowsze

1 2. Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden

2 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Za oknem zima, a Netflix przywraca lato. Zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

3 Star Wars: Maul - Shadow Lord
-

Kontynuacja Wojen Klonów ma naprawić błąd Lucasa. Chodzi o jedną postać

4 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

5 Quentin Tarantino
-

Reżyser Pulp Fiction zniszczył Paula Dano: "Najsłabszy aktor". Scorsese też oberwał

6 Spartakus: Dom Ashura
-

Spartakus: Dom Ashura - recenzje w sieci. Fani będą zadowoleni?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Kinder Joy z Funko Stranger Things brakuje w sklepach. Ile warte są te figurki?

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

Janja Lesar rozstała się z partnerem. Tak to skomentowała

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspirowane filmem?

K-popowe łowczynie demonów z własnym merchem. Gdzie można kupić ciuchy inspir...

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV