Spartakus: Dom Ashura - recenzje w sieci. Fani będą zadowoleni?

Spartakus: Dom Ashura to nowa odsłona popularnej kostiumowej franczyzy osadzonej w czasach starożytnego Rzymu. Do sieci trafiły pierwsze recenzje, które mówią, czego możemy się spodziewać. Wygląda na to, że fani dostaną to, czego oczekują.
Adam Siennica
Tagi:  Spartacus: House of Ashur 
Spartakus: Dom Ashura fot. materiały prasowe
Wygląda na to, że Spartakus: Dom Ashura jest godnym powrotem do tej franczyzy, która podbijała ekrany w latach 2010-2013. Recenzje są w zdecydowanej większości pozytywne, więc krytycy są zadowoleni z tego, co Steven DeKnight znów przygotował.

Spartakus: Dom Ashura – recenzje

Pochwały dostają aktorzy - Nick E. Tarabay oraz Graham McTavish - którzy stają się najmocniejszymi punktami nowego serialu, dostarczając emocji i przyciągając charyzmą do ekranu. Szczególnie, że fabularne rozpisanie postaci i ich wątków podobno jest dobre i angażujące. Dobrze wypada Tenika Davis jako gladiatorka Achilla, której historia nadaje temu konceptowi świeżości, a jej wiarygodne pokazanie pozwala docenić fabularny plan, pogłębioną kreację aktorki i urozmaicić koncept, w którym kobiece postacie toczą swoje batalie w inny sposób, niż starająca się fizycznie odnaleźć się w świecie gladiatorów Achilla. Jest to jedyna gladiatorka w serialu, bo ten pomysł fabularnie ma właśnie dać widzom barbarzyńskiego spektaklu coś innego, więc kwestie niechęci wobec kobiety w tym "sporcie" są obrazowane w historii. Aktorka jednak swoją dobrą kreacją ma przekonać do siebie nawet niechętnych jej widzów. Claudia Black oraz India Shaw-Smith również zbierają ciepłe opinie.

W recenzjach czytamy, że Dom Ashura jest zgodny z klimatem, stylem i odważnym podejściem poprzednich seriali. Mamy więc dużo scen intymnych oraz bardzo widowiskowe i pełne przemocy sceny walk. Wszystko jest utrzymane na wizualnym poziomie, który jest dobrze znany wielbicielom tego świata. Czasem jest czuć zgrzyty i niedopracowania pod tym kątem. Dla większości popadanie w skrajność w tym tonie zawsze było zaletą franczyzy Spartakus, ale w mniej pozytywnych recenzjach czytamy, że może jednak to jest za dużo. Jedna recenzja używa słowa "barbarzyński" w kontekście tych scen, co wpisuje się w klimat całej serii, ale też pokazuje, że nie jest to dla każdego widza. Ten serial jest wierny temu, dlaczego ta franczyza była tak popularna.

Spartakus: House of Ashur

arrow-left
Spartakus: House of Ashur
fot. materiały prasowe
arrow-right

Nie chodzi tutaj jednak tylko o te sceny rozrywkowe, bo według recenzji mamy oczekiwać dużej dawki polityki, intryg i rozmaitych bohaterów. Według recenzentów, podobnie jak poprzednie sezony, nowy Spartakus porusza rozmaitą tematykę, w tym wchodzi na nowe i odważne rejony, chcąc osiągnąć więcej. Serial nigdy nie krył się z niczym w kontekście przemocy czy pokazywania różnych fizycznych kwestii orientacji bohaterów, więc dla recenzentów jest to wpisane w DNA Spartakusa. W jednej bardziej negatywnej recenzji czytamy, że jednak polityczna intryga wypada blado w tych odcinkach, więc serial jest bardziej takim wizualnym i efektownym produktem, który wewnątrz nie ma zbyt wiele do zaoferowania pod kątem fabuły i bohaterów. Jednak temu przeczą te pozytywne recenzje, które chwalą polityczne wątki, relacje bohaterów i rozwój fabuły w ciekawym kierunku.

Pada zarzut, że jeśli nie znamy serialu Spartakus, czyli wydarzeń, które doprowadziły do tego momentu w fabule, w którym Ashur oryginalnie zginął, a w Domu Ashura to zmieniono i przeżył, widz może się trochę pogubić. Nie da się ukryć, że Steven S. DeKnight przede wszystkim zrobił serial dla wielbicieli pierwowzoru, ale pada argument, z którego wynika niepewność, jak podejdą do tego nowi widzowie. Zwłaszcza, że jest to - jak zawsze w Spartakusie - serial osadzony w brutalnym i perwersyjnym świecie, do jakiego fani są przyzwyczajeni.

Źródło: Rotten Tomatoes / Meta Critic / Inne recenzje

Adam Siennica
Powiązane seriale
2025
Spartakus: Dom Ashura
Spartakus: Dom Ashura Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 2. Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden

2 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Za oknem zima, a Netflix przywraca lato. Zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

3 Star Wars: Maul - Shadow Lord
-

Kontynuacja Wojen Klonów ma naprawić błąd Lucasa. Chodzi o jedną postać

4 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

5 Quentin Tarantino
-

Reżyser Pulp Fiction zniszczył Paula Dano: "Najsłabszy aktor". Scorsese też oberwał

6 Dunkierka, Christopher Nolan
-

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

