Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

Piąty sezon Stranger Things wskoczył na 1. miejsce TOP10 anglojęzycznych seriali na Netflixie. W ciągu pierwszych pięciu dni od debiutu sezon osiągnął 59,6 milionów wyświetleń (chodzi o łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania), co się przekłada na 284,2 mln obejrzanych godzin. To najlepszy wynik premierowego sezonu w historii anglojęzycznych programów telewizyjnych Netflixa. Jest to też trzeci najlepszy wynik ogólnie dla seriali na platformie. 5. seria Stranger Things ustąpiła tylko drugiej i trzeciej odsłonie koreańskiego fenomenu - Squid Game.

Pierwsze cztery odcinki 5. sezonu Stranger Things osiągnęły podobny rezultat, co pierwsza partia epizodów 4. serii. W 2022 roku w swoim debiucie zanotowały 286,79 mln obejrzanych godzin. Warto dodać, że wzięto wtedy pod uwagę tylko pierwsze trzy dni od premiery, ale odcinki trwały dłużej. Ponadto Netflix nie podawał w tamtym czasie liczby wyświetleń (według obecnych przeliczeń wyszłoby ok. 22 mln wyświetleń).

W bieżącym TOP10 Netflixa znalazły się również poprzednie sezony Stranger Things, co oznacza, że fani chętnie nadrabiali serial lub oglądali jeszcze raz, aby przypomnieć sobie wszystkie wydarzenia. Sprawdźcie poniżej pełną dziesiątkę najchętniej oglądanych anglojęzycznych programów telewizyjnych na platformie w dniach 24-30 listopada.

Najpopularniejsze anglojęzyczne seriale Netflixa - TOP10 (24-30 listopada 2025)

10. Mark Rober: CrunchLabs - 4 mln wyświetleń (8,4 mln obejrzanych godzin)

Kostium Jedenastki nawiązuje do filmu Goonies

W 5. sezonie Jedenastka (Millie Bobby Brown) intensywnie trenowała do starcia z Vecną. Fani zwrócili uwagę na jej charakterystyczny kostium - szary dres, bandanę i szorty. Kojarzył im się z przygodowym filmem Goonies z 1985 roku. Te przypuszczenia okazały się słuszne - projektantka kostiumów Amy Parris potwierdziła tę inspirację w rozmowie z New York Post.

[To] połączenie Josha Brolina z Goonies, a także Punky Brewster z jej miszmaszem pociętych ubrań, które po prostu chwytała w biegu.

Punky Brewster to sitcom z lat 80., w którym główną rolę grała Soleil Moon Frye. Projektantka wiedziała, że kostium zwróci uwagę widzów.

To zabawne, bo zaczęłam dostawać komentarze w stylu: "Spodenki na dresie?". A ja na to: "To było absolutnie modne w latach 80.!" Wiedziałam, że taka będzie reakcja.

fot. Netflix // Warner Bros.

Parris zdradziła, że Brown widziała tę koncepcję stroju, którą pokazała braciom Duffer, twórcom serialu. Aktorka pytała ich czy są tego projektu pewni. Potem jednak okazało się, że Brown spodobał się ten pomysł.

Wiesz, to było wtedy, gdy zobaczyła, jak uroczo na niej wygląda. I to było na pewno ryzykowne pod względem mody w tamtych czasach. Myślę, że zdała sobie z tego sprawę, gdy okazało się, jak wygodny był [kostium] i jak łatwo się go zakładało.

Trzy kolejne odcinki zadebiutują w Polsce 26 grudnia na Netflix. Premiera finałowego epizodu zaplanowana jest na 1 stycznia.

