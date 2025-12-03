Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Stranger Things z najlepszym w historii debiutem na Netfliksie. Jaki film zainspirował kostium Jedenastki?

Netflix podał wyniki oglądalności poprzedniego tygodnia. Nie ma żadnych niespodzianek: Stranger Things zdominowało TOP10 anglojęzycznych seriali.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix top10 kostium
Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu fot. Netflix
Reklama

Piąty sezon Stranger Things wskoczył na 1. miejsce TOP10 anglojęzycznych seriali na Netflixie. W ciągu pierwszych pięciu dni od debiutu sezon osiągnął 59,6 milionów wyświetleń (chodzi o łączny czas spędzony na oglądaniu danej produkcji podzielony przez czas jej trwania), co się przekłada na 284,2 mln obejrzanych godzin. To najlepszy wynik premierowego sezonu w historii anglojęzycznych programów telewizyjnych Netflixa. Jest to też trzeci najlepszy wynik ogólnie dla seriali na platformie. 5. seria Stranger Things ustąpiła tylko drugiej i trzeciej odsłonie koreańskiego fenomenu - Squid Game.

Czytaj więcej: Stranger Things - finał serialu będzie rekordowy. Ostatni odcinek trwa dłużej niż wiele filmów!

Pierwsze cztery odcinki 5. sezonu Stranger Things osiągnęły podobny rezultat, co pierwsza partia epizodów 4. serii. W 2022 roku w swoim debiucie zanotowały 286,79 mln obejrzanych godzin. Warto dodać, że wzięto wtedy pod uwagę tylko pierwsze trzy dni od premiery, ale odcinki trwały dłużej. Ponadto Netflix nie podawał w tamtym czasie liczby wyświetleń (według obecnych przeliczeń wyszłoby ok. 22 mln wyświetleń).

W bieżącym TOP10 Netflixa znalazły się również poprzednie sezony Stranger Things, co oznacza, że fani chętnie nadrabiali serial lub oglądali jeszcze raz, aby przypomnieć sobie wszystkie wydarzenia. Sprawdźcie poniżej pełną dziesiątkę najchętniej oglądanych anglojęzycznych programów telewizyjnych na platformie w dniach 24-30 listopada.

Najpopularniejsze anglojęzyczne seriale Netflixa - TOP10 (24-30 listopada 2025)

10. Mark Rober: CrunchLabs - 4 mln wyświetleń (8,4 mln obejrzanych godzin)

arrow-left
10. Mark Rober: CrunchLabs - 4 mln wyświetleń (8,4 mln obejrzanych godzin)
fot. Netflix
arrow-right

Kostium Jedenastki nawiązuje do filmu Goonies

W 5. sezonie Jedenastka (Millie Bobby Brown) intensywnie trenowała do starcia z Vecną. Fani zwrócili uwagę na jej charakterystyczny kostium - szary dres, bandanę i szorty. Kojarzył im się z przygodowym filmem Goonies z 1985 roku. Te przypuszczenia okazały się słuszne - projektantka kostiumów Amy Parris potwierdziła tę inspirację w rozmowie z New York Post.

[To] połączenie Josha Brolina z Goonies, a także Punky Brewster z jej miszmaszem pociętych ubrań, które po prostu chwytała w biegu.

Punky Brewster to sitcom z lat 80., w którym główną rolę grała Soleil Moon Frye. Projektantka wiedziała, że kostium zwróci uwagę widzów.

To zabawne, bo zaczęłam dostawać komentarze w stylu: "Spodenki na dresie?". A ja na to: "To było absolutnie modne w latach 80.!" Wiedziałam, że taka będzie reakcja. 

nullfot. Netflix // Warner Bros.

Parris zdradziła, że Brown widziała tę koncepcję stroju, którą pokazała braciom Duffer, twórcom serialu. Aktorka pytała ich czy są tego projektu pewni. Potem jednak okazało się, że Brown spodobał się ten pomysł. 

Wiesz, to było wtedy, gdy zobaczyła, jak uroczo na niej wygląda. I to było na pewno ryzykowne pod względem mody w tamtych czasach. Myślę, że zdała sobie z tego sprawę, gdy okazało się, jak wygodny był [kostium] i jak łatwo się go zakładało.

Trzy kolejne odcinki zadebiutują w Polsce 26 grudnia na Netflix. Premiera finałowego epizodu zaplanowana jest na 1 stycznia.

Stranger Things - zdjęcia z 5. sezonu

Stranger Things 5

arrow-left
Stranger Things 5
fot. Netflix
arrow-right

Źródło: Variety

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  stranger things 
netflix top10 kostium
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,6

2016
Stranger Things
Oglądaj TERAZ Stranger Things Dramat
Powiązane filmy

7,7

1985
Goonies
Oglądaj TERAZ Goonies Komedia

Najnowsze

1 2. Spider-Man: Całkiem nowy dzień
-

MCU kontra DC w 2026 roku. Na który z filmów fani czekają najbardziej? Zwycięzca mógł być tylko jeden

2 Ludzie, których spotykamy na wakacjach
-

Za oknem zima, a Netflix przywraca lato. Zwiastun filmu Ludzie, których spotykamy na wakacjach

3 Star Wars: Maul - Shadow Lord
-

Kontynuacja Wojen Klonów ma naprawić błąd Lucasa. Chodzi o jedną postać

4 Quentin Tarantino
-

Reżyser Pulp Fiction zniszczył Paula Dano: "Najsłabszy aktor". Scorsese też oberwał

5 Spartakus: Dom Ashura
-

Spartakus: Dom Ashura - recenzje w sieci. Fani będą zadowoleni?

6 Dunkierka, Christopher Nolan
-

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV