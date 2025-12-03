Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Reżyser Pulp Fiction zniszczył Paula Dano: "Najsłabszy aktor". Scorsese też oberwał

Quentin Tarantino uporządkował swoją listę dwudziestu najlepszych filmów XXI wieku. Nie omieszkał się przy tym dosadnie skomentować karierę Paula Dano, a także wbić szpilkę w Martina Scorsese. Fani są niezadowoleni.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Aż poleje się krew 
paul dano quentin tarantino martin scorsese
Quentin Tarantino materiały prasowe
Reklama

Legendarny Quentin Tarantino w końcu uporządkował listę swoich ulubionych filmów XXI wieku. Wytłumaczył też każdy z wyborów, przy czym oberwało się kilku osobom. Pisaliśmy już o jego krytyce wymierzonej w Suzan Collins, autorkę Igrzysk śmierci, którą oskarżył o plagiatowanie japońskiego Battle Royale. W drugiej części swojego rankingu skrytykował też Paula Dano i... Martina Scorsese.

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

Aż poleje się krew to film w reżyserii Paula Thomasa Andersona, który znalazł się na 5. miejscu listy Quentina Tarantino. Zdaniem reżysera miał predyspozycje na pierwsze miejsce w rankingu, ale wszystko zepsuł... Paul Dano, jeden z aktorów występujących w tej produkcji.

Aż poleje się krew mogłoby być pierwsze lub drugie gdyby nie miało jednej wielkiej wady. Tą wadą jest Paul Dano.[...] Dano jest słaby, człowieku. To słabe ogniwo. Austin Butler byłby świetny w tamtej roli. [Dano] to po prostu słaby, słaby i nieinteresujący facet. To, ku***, najsłabszy aktor z całej Gildii Aktorów Ekranowych.

Tarantino stwierdził też, że Martin Scorsese "nie stworzył tak ekscytującego filmu w XXI wieku jak West Side Story". To szczególnie mocne słowa zważywszy na to, jakie filmy faktycznie wyreżyserował Scorsese w ciągu ostatnich dekad. Wśród nich m.in. Infiltracja, Wilk z Wolf Street, Wyspa tajemnic, Gangi Nowego Jorku, Czas krwawego księżyca czy Irlandczyk - wiele z nich zostało docenionych nie tylko przez widownię, ale też prestiżową Akademię Filmową, otrzymując nominacje do najważniejszych oscarowych nagród.

Słowa Tarantino spotkały się z odzewem w mediach społecznościowych. Wielu kinomaniaków i fanów reżysera jest zniesmaczonych tak ostrymi słowami w kierunku Paula Dano i Martina Scorsese. Tarantino zarzuca się brak klasy i głupotę, którą broni jedynie jego genialna twórczość. A co Wy sądzicie o jego słowach?

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Aż poleje się krew 
paul dano quentin tarantino martin scorsese
Reklama
placeholder
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Spartakus: Dom Ashura
-

Spartakus: Dom Ashura - recenzje w sieci. Fani będą zadowoleni?

2 Dunkierka, Christopher Nolan
-

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

3 8. James Cameron - 95 milionów dolarów.
-

James Cameron prostuje: "Nie mam negatywnego stosunku do generatywnego AI"

4 Ralph Fiennes wciela się w doktora Kelsona w filmie 28 lat później: Świątynia kości. Ujęcie pochodzi ze zwiastuna widowiska i przedstawia aktora w pełnej charakteryzacji do roli.
-

28 lat później: Świątynia kości - nowy zwiastun. Akcja w pociągu niczym w Zombie express

5 Jay Kelly
-

Thelma i Louise - George Clooney długo przeżywał porażkę z Bradem Pittem. Nie oglądał filmu latami

6 Batman
-

Batman 2 ma nowego operatora z Oscarem na koncie. To ekspert od filmów Finchera

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s23e07

Agenci NCIS

s2025e232

Moda na sukces

s42e63

s2025e235

Anderson Cooper 360

s07e08

Oogappels

s2025e239

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brendan Fraser
Brendan Fraser

ur. 1968, kończy 57 lat

Amanda Seyfried
Amanda Seyfried

ur. 1985, kończy 40 lat

Holly Marie Combs
Holly Marie Combs

ur. 1973, kończy 52 lat

Julianne Moore
Julianne Moore

ur. 1960, kończy 65 lat

Jenna Dewan-Tatum
Jenna Dewan-Tatum

ur. 1980, kończy 45 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV