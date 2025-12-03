materiały prasowe

Legendarny Quentin Tarantino w końcu uporządkował listę swoich ulubionych filmów XXI wieku. Wytłumaczył też każdy z wyborów, przy czym oberwało się kilku osobom. Pisaliśmy już o jego krytyce wymierzonej w Suzan Collins, autorkę Igrzysk śmierci, którą oskarżył o plagiatowanie japońskiego Battle Royale. W drugiej części swojego rankingu skrytykował też Paula Dano i... Martina Scorsese.

20 najlepszych filmów XXI wieku według Tarantino. Nolan przegrał z Toy Story 3

Aż poleje się krew to film w reżyserii Paula Thomasa Andersona, który znalazł się na 5. miejscu listy Quentina Tarantino. Zdaniem reżysera miał predyspozycje na pierwsze miejsce w rankingu, ale wszystko zepsuł... Paul Dano, jeden z aktorów występujących w tej produkcji.

Aż poleje się krew mogłoby być pierwsze lub drugie gdyby nie miało jednej wielkiej wady. Tą wadą jest Paul Dano.[...] Dano jest słaby, człowieku. To słabe ogniwo. Austin Butler byłby świetny w tamtej roli. [Dano] to po prostu słaby, słaby i nieinteresujący facet. To, ku***, najsłabszy aktor z całej Gildii Aktorów Ekranowych.

Tarantino stwierdził też, że Martin Scorsese "nie stworzył tak ekscytującego filmu w XXI wieku jak West Side Story". To szczególnie mocne słowa zważywszy na to, jakie filmy faktycznie wyreżyserował Scorsese w ciągu ostatnich dekad. Wśród nich m.in. Infiltracja, Wilk z Wolf Street, Wyspa tajemnic, Gangi Nowego Jorku, Czas krwawego księżyca czy Irlandczyk - wiele z nich zostało docenionych nie tylko przez widownię, ale też prestiżową Akademię Filmową, otrzymując nominacje do najważniejszych oscarowych nagród.

Słowa Tarantino spotkały się z odzewem w mediach społecznościowych. Wielu kinomaniaków i fanów reżysera jest zniesmaczonych tak ostrymi słowami w kierunku Paula Dano i Martina Scorsese. Tarantino zarzuca się brak klasy i głupotę, którą broni jedynie jego genialna twórczość. A co Wy sądzicie o jego słowach?