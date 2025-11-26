Na noże 4 - Rian Johnson ma jeden warunek. Nie podlega negocjacji

fot. materiały prasowe

Na noże to franczyza stworzona przez reżysera i scenarzystę Riana Johnsona oraz producenta Rama Bergmana. Pierwszy film zrobili z niezależnym finansowaniem, a pozostałe dwa - po podpisaniu wartej 450 mln dolarów umowy z platformą Netflix. Ona zakończyła się wraz z nadchodzącym filmem Żywy czy martwy: Film z serii Na noże, więc prawa do franczyzy są w rękach twórców, a nie serwisu streamingowego. Każdy więc może przejąć potencjalny sequel.

Na noże 4 - warunek na przyszłość

Jako że to duet dyktuje warunki, Rian Johnson powiedział wprost: nikt inny poza nim nie napisze i nie wyreżyseruje historii w świecie Na noże. Dla niego każda część jest czymś, co on chce zrobić i historią, którą chce opowiedzieć. Jeśli ta chęć zniknie, nie powstanie kolejna część.

Dodał, że to ma związek też ze szczegółem fabularnym: nigdy na ekranie nie powróci żadna postać poza Benoitem Blankiem. Nie chce więc nawet brać pod uwagę gromadzenia grupy bohaterów w stylu filmów o Avengers. Podkreśla, że zawsze chce pracować z nowymi aktorami, tworzącymi nową grupę. To ma pomóc w upewnieniu się, że każda część będzie mieć świeżość.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - premiera w Netflixie w grudniu 2025 roku.