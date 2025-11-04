Najseksowniejszy żyjący mężczyzna 2025 roku wybrany. Kto nim został?

fot. YouTube: People

Reklama

We wtorek 4 listopada 2025 roku magazyn People po raz czterdziesty ogłosił laureata tytułu Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny. Poza samym wyglądem magazyn People uwzględnia także urok osobisty, charyzmę, osobowość i osiągnięcia zawodowe. Każdy ze zwycięzców pojawia się na okładce magazynu. Przypominamy, że ubiegłorocznym zwycięzcą plebiscytu został amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent John Krasinski. Tegoroczny laureat plebiscytu jest nie tylko aktorem, ale też pierwszym otwarcie homoseksualnym mężczyzną, który został wyróżniony. Kto został Sexiest Man Alive 2025?

Sexiest Man Alive 2025 - Jonathan Bailey

Magazyn People poinformował, że tytuł Sexiest Man Alive 2025, czyli najseksowniejszego żyjącego mężczyzny 2025 roku, otrzymał Jonathan Bailey. 37-latek dał się poznać widzom między innymi z serialu Netflixa Bridgertonowie, za którego sprawą zyskał szczególną popularność. Wystąpił też w ekranizacji musicalu Wicked, filmie Jurassic World: Odrodzenie oraz produkcji SkyShowtime Towarzysze podróży, za którą został uhonorowany nagrodą Critics' Choice Television Award i otrzymał nominację do nagrody Emmy.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez People Magazine (@people) ROZWIŃ ▼