Najseksowniejszy żyjący mężczyzna 2025 roku wybrany. Kto nim został?

Magazyn People na początku listopada 2025 roku ogłosił kolejnego zwycięzcę plebiscytu Sexiest Man Alive. Kto zasłużył na tytuł najseksowniejszego żyjącego mężczyzny 2025 roku?
Klaudia Woźniak
Klaudia Woźniak
Fragment materiału magazynu People fot. YouTube: People
We wtorek 4 listopada 2025 roku magazyn People po raz czterdziesty ogłosił laureata tytułu Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny. Poza samym wyglądem magazyn People uwzględnia także urok osobisty, charyzmę, osobowość i osiągnięcia zawodowe. Każdy ze zwycięzców pojawia się na okładce magazynu. Przypominamy, że ubiegłorocznym zwycięzcą plebiscytu został amerykański aktor, reżyser, scenarzysta i producent John Krasinski. Tegoroczny laureat plebiscytu jest nie tylko aktorem, ale też pierwszym otwarcie homoseksualnym mężczyzną, który został wyróżniony. Kto został Sexiest Man Alive 2025?

Sexiest Man Alive 2025 - Jonathan Bailey

Magazyn People poinformował, że tytuł Sexiest Man Alive 2025, czyli najseksowniejszego żyjącego mężczyzny 2025 roku, otrzymał Jonathan Bailey. 37-latek dał się poznać widzom między innymi z serialu Netflixa Bridgertonowie, za którego sprawą zyskał szczególną popularność. Wystąpił też w ekranizacji musicalu Wicked, filmie Jurassic World: Odrodzenie oraz produkcji SkyShowtime Towarzysze podróży, za którą został uhonorowany nagrodą Critics' Choice Television Award i otrzymał nominację do nagrody Emmy.

Źródło: People

