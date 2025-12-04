Nowy przeciwnik Batmana sprawił, że Mroczny Rycerz wyszedł na amatora

Fot. DC Comics

W komiksie Batman #4 zadebiutował nowy złoczyńca. Ma pseudonim Minotaur i DC zapowiadało go już od kilku miesięcy. Dopiero teraz jednak fani mogli zobaczyć go w akcji. I szybko stało się jasne, że to przeciwnik ciężkiego kalibru. Minotaurowi udało się bowiem zjednoczyć wszystkie przestępcze rodziny w Gotham w jedną potężną organizację tuż pod nosem superbohatera. Co więcej, łotr ma ambitny plan: w 20 miesięcy chce przejąć każde możliwe źródło dochodu w Gotham, legalne czy nielegalne, dzięki czemu będzie miał całe miasto w garści.

Fani są zdumieni, ponieważ mówimy tu o Batmanie, genialnym detektywie. Fakt, że Mroczny Rycerz niczego nie podejrzewał, jest co najmniej zaskakujący. Szczególnie, że ostatecznie superbohater dowiedział się o wszystkim od drobnego kryminalisty Anarky'ego, co oznacza, że nie była to jakaś wielka tajemnica. W końcu za dużo osób było w to zaangażowanych, by informacja się jakoś nie rozprzestrzeniła. Sam Anarky puentuje całą sytuację słowami: „Ale z ciebie detektyw”. Wielu czytelników uważa więc, że bardzo nie pasuje to do czujnego Batmana. Co sądzicie?

Pierwsze plansze z komiksu Batman #4 znajdziecie poniżej: