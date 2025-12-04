Marvel

CrypticHDQuality jest znany na portalu społecznościowym X z doskonałych źródeł w temacie zwiastunów. Poza tym, że potwierdził brak zmiany planu związanego z jego premierą, ujawnił, że jego czas trwania to zaledwie nieco ponad minutę. Podkreśla, że jest to teaser, a nie pełny zwiastun, jak niektórzy sugerowali. Twórcy więc zajawią klimat i poziom widowiska, bez wykładania wszystkiego na tacy.

Avengers: Doomsday - premiera zwiastuna

19 grudnia zwiastun będzie można obejrzeć w kinie przed Avatarem 3. Podobnie jak inne wielkie trailery, które są zapowiedziane – na czele z Odyseją Nolana oraz Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Chociaż Odyseja ma ponoć być tylko w kinach przez jakiś czas, więc tutaj nie wiemy, kiedy pojawi się w sieci. Zwykle w takich sytuacjach zwiastuny zapowiedziane na daną premierę kinową pojawiają się do pięciu dni przed datą emisji na wielkich ekranach.

W związku z tym, że każdy z wymienionych tytułów jest wielkim wydarzeniem, na pewno zobaczymy zapowiedzi zwiastunów i oficjalne ogłoszenie daty ich premier w sieci.

Avengers: Doomsday - potwierdzona obsada

Robert Downey Jr. - Doktor Doom

Avengers: Doomsday - premiera w kinach w grudniu 2026 roku.