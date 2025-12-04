Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Nowy film z serii Paranormal Activity. Pierwsze szczegóły

Paranormal Activity doczeka się kolejnej części. Atomic Monster nawiązało w tym celu współpracę z Paramount Pictures. Film będzie współfinansowany i koprodukowany przez obie firmy. Paramount zajmie się światową dystrybucją. The Hollywood Reporter jako pierwsze przekazało wiadomość.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  paranormal activity 
Paranormal Activity fot. materiały promocyjne
Reklama

Szczegóły fabuły nowego filmu z serii Paranormal Activity są na razie trzymane w tajemnicy. Wielu fanów kina grozy może jednak ucieszyć fakt, że na pokład dołączył James Wan z ramienia Atomic Monster jako producent. Ma na koncie takie tytuły jak Obecność, Piła i Wcielenie, więc jest dobrze zaznajomiony z gatunkiem. Pomoże mu reżyser i scenarzysta Oren Peli, twórca oryginalnego Paranormal Activity. W gronie producentów są także Jason Blum i Steven Schneider. Na więcej informacji trzeba zaczekać, ale ponoć projekt jest priorytetem dla obu stron. 

Na czym polega fenomen Paranormal Activity?

Pierwszy film z serii Paranormal Activity stał się niespodziewanym hitem i przeszedł do historii kina grozy. Mimo niewielkiego budżetu, a może właśnie dzięki niemu, zdołał przerazić widzów wyjątkową otoczką realizmu: całość wyglądała jak nagrania z kamer, bohaterowie przypominali zwykłych ludzi, a poczucie niepokoju było budowane tak subtelnymi gestami, jak unosząca się bez niczyjej pomocy kołdra w nocy. Produkcja zarobiła prawie 194 miliony dolarów przy budżecie... 215 tysięcy dolarów, z czego 200 zainwestowało Paramount.

Horrory tak straszne, że jeden seans Wam wystarczy

Egzorcysta (1973)

Jest powód, dla którego ten film wywołał po premierze protesty, masową histerię i omdlenia na sali. Część współczesnych widzów może uznać go za trochę przestarzały i za wolny, ale my nadal uważamy, że jest to jeden z najstraszniejszych horrorów, który wywołuje prawdziwe ciarki przy pierwszym seansie.

arrow-left
Egzorcysta (1973)
Fot. Materiały prasowe
arrow-right

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  paranormal activity 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

6,4

2009
Paranormal Activity
Oglądaj TERAZ Paranormal Activity Horror
Powiązane osoby

Najnowsze

1 The Boys - 5. sezon
-

Nowe plakaty z 5. sezonu The Boys. "Spalona ziemia, szok i groza"

2 Batman #4 - plansza
-

Nowy przeciwnik Batmana sprawił, że Mroczny Rycerz wyszedł na amatora

3 Superman - Supergirl - zdjęcie z filmu
-
Plotka

Supergirl - opis zwiastuna. Pierwsze spojrzenie na kostium Dziewczyny ze stali i broń Lobo

4 Zack Snyder
-

Nowy projekt Zacka Snydera: co, gdyby wszyscy byliby gorącymi lesbijkami?

5 Doktor Doom
-

Avengers: Doomsday - ujawniono długość zwiastuna. Premiera tuż przed nami

6 Co ciekawe, wiadomość o tym, że Scarlett Johansson wyprodukuje film MCU, pojawiła się już 3 lata temu – ten fakt zdradził prezes Marvel Studios, Kevin Feige. Wówczas jednak mówiono o „ściśle tajnym projekcie, który nie ma związku z Czarną Wdową”.
-

Batman 2 - Scarlett Johansson w obsadzie. Spekulacje, kogo może zagrać!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e11

Ryzykanci

s2025e233

Moda na sukces

s42e314

Ridiculousness

s42e315

Ridiculousness

s42e316

Ridiculousness

s42e317

Ridiculousness

s42e318

Ridiculousness

s38e11

The Amazing Race
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Co. Za. Radość

03

gru

Film

Co. Za. Radość
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Marisa Tomei
Marisa Tomei

ur. 1964, kończy 61 lat

Jeff Bridges
Jeff Bridges

ur. 1949, kończy 76 lat

Patricia Wettig
Patricia Wettig

ur. 1951, kończy 74 lat

Charity Shea
Charity Shea

ur. 1983, kończy 42 lat

Kevin Sussman
Kevin Sussman

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-

Ślub od pierwszego wejrzenia: te pary z programu są razem do dziś

3
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

4

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: które pary zostały w małżeństwie, a które się rozwodzą?

5

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

7

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

8

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

9

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

10

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV