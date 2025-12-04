Nowy film z serii Paranormal Activity. Pierwsze szczegóły

fot. materiały promocyjne

Szczegóły fabuły nowego filmu z serii Paranormal Activity są na razie trzymane w tajemnicy. Wielu fanów kina grozy może jednak ucieszyć fakt, że na pokład dołączył James Wan z ramienia Atomic Monster jako producent. Ma na koncie takie tytuły jak Obecność, Piła i Wcielenie, więc jest dobrze zaznajomiony z gatunkiem. Pomoże mu reżyser i scenarzysta Oren Peli, twórca oryginalnego Paranormal Activity. W gronie producentów są także Jason Blum i Steven Schneider. Na więcej informacji trzeba zaczekać, ale ponoć projekt jest priorytetem dla obu stron.

Na czym polega fenomen Paranormal Activity?

Pierwszy film z serii Paranormal Activity stał się niespodziewanym hitem i przeszedł do historii kina grozy. Mimo niewielkiego budżetu, a może właśnie dzięki niemu, zdołał przerazić widzów wyjątkową otoczką realizmu: całość wyglądała jak nagrania z kamer, bohaterowie przypominali zwykłych ludzi, a poczucie niepokoju było budowane tak subtelnymi gestami, jak unosząca się bez niczyjej pomocy kołdra w nocy. Produkcja zarobiła prawie 194 miliony dolarów przy budżecie... 215 tysięcy dolarów, z czego 200 zainwestowało Paramount.

