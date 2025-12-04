Reklama
Nowe plakaty z 5. sezonu The Boys. "Spalona ziemia, szok i groza"

W sieci pojawiły się nowe materiały promocyjne z finałowego sezonu The Boys, który będzie mieć premierę w następnym roku na Prime Video.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Prime video 
5. sezon plakat The Boys homelander
The Boys - 5. sezon fot. Prime Video
Serial The Boys dobiegnie końca wraz z 5. sezonem, który trafi na Prime Video w 2026 roku. W sieci pojawiły się dwa nowe plakaty z finałowej serii, na których znajdują się Homelander (Antony Starr) i Billy Butcher (Karl Urban).

Czytaj więcej: Finał The Boys nie bierze jeńców. Nikt nie będzie bezpieczny, ofiary od 1. odcinka

Na pierwszym plakacie widzimy małą postać Butchera z jego charakterystyczną bronią w dłoni, czyli łomem. W tle widzimy zgliszcza oraz zawalony wieżowiec Vought Industries. Z kolei na drugim plakacie jest Homelander, który unosi się nad USA, obserwując potężne wybuchy na powierzchni Ziemi. W podpisie możemy przeczytać: "Spalona ziemia, szok i groza, krew i kości", co zapowiada dramatyczne wydarzenia.

Na obu plakatach pisze, że finałowy sezon The Boys pojawi się "wkrótce". Nie podano na nich dokładnej daty premiery. Prawdopodobnie możemy się spodziewać nowych informacji oraz kolejnych materiałów promocyjnych z serialu w weekend podczas odbywającego się w brazylijskim São Paulo CCXP. 

Nowe plakaty znajdują się na początku poniższej galerii. 

The Boys - plakaty z 5. sezonu

The Boys - 5. sezon

arrow-left
The Boys - 5. sezon
fot. Prime Video
arrow-right

W 5. sezonie do swoich ról powrócą również Jack Quaid, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward, Valorie Curry, Jeffrey Dean Morgan i Jensen Ackles.

Źródło: comicbookmovie.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  Prime video 
5. sezon plakat The Boys homelander
