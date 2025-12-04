Reklama
Supergirl - opis zwiastuna. Pierwsze spojrzenie na kostium Dziewczyny ze stali i broń Lobo

W sieci pojawiły się plotki dotyczące potencjalnego opisu zwiastuna Supergirl, kolejnego filmu z DCU. Jego ton zapowiada, że będzie to zupełnie inna przygoda od pociesznego Supermana. Akcja, kac, Krypto w potrzebie i kultowa Blondie!
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
DCU Supergirl
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Superman - Supergirl - zdjęcie z filmu fot. materiały prasowe
Kilka dni temu informowaliśmy o bardzo pozytywnym odbiorze filmu Supergirl po pokazach testowych. James Gunn z kolei zdementował plotki o budżecie - jego zdaniem kwota 200-250 mln krążąca po Internecie jest daleka od rzeczywistości. Kolejna kinowa produkcja spod szyldu DC Studios zadebiutuje latem 2026, ale pierwsze zapowiedzi mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne. Panel Supergirl pojawi się w trakcie CCXP w Brazylii, które potrwa od 4 grudnia do 7 grudnia. Niewykluczone, że zobaczymy w tym okresie pierwszy zwiastun.

Batman 2 - Scarlett Johansson w obsadzie. Spekulacje, kogo może zagrać!

Supergirl - opis zwiastuna i zdjęcia kostiumu

Jeśli wierzyć plotkom, to niektórym już się ta sztuka udała. @UniversoDCnauta w serwisie X podzielił się opisem zapowiedzi. Warto dodać, że ten użytkownik poprawnie też opisał zwiastun Supermana zanim ten jeszcze pojawił się w sieci.

To bardziej teaser skupiony na akcji z Blondie w tle. Wszystko zaczyna się od sikającego Krypto i Supergirl na kacu.

To samo donosi insider branżowy, @BeyondReporter, chociaż znacznie rozwinął swój opis zwiastuna:

Widzimy Krypto, który podnosi nogę i sika na kosmiczną skałę. Potem kamera koncentruje się na Supergirl, która jest ewidentnie po mocno okrapianej imprezie. Zaczyna się zbierać na równe nogi, a w tle zaczyna lecieć muzyka Blondie. Od razu zmienia się energia całej zapowiedzi. Zwiastun eksploduje w montaż pociętej, stylizowanej akcji. Widzimy Karę, która przebija się przez przestrzeń kosmiczną, uderza obce istoty z kosmosu i lata z ogromną, agresywną prędkością. To coś zupełnie innego od Supermana. Jest głośniej, bardziej kolorowo, szorstko. Zwiastun skupia się na Supergirl, która jest gotowa do walki.

Osoby obecne na CCXP w Brazylii zdołały też zrobić zdjęcia wystawowych kostiumów. Dzięki temu widzimy po raz pierwszy, jak Supergirl będzie się prezentować w akcji. Postawiono na jej klasyczny kostium z wysokimi butami i spódniczką. Przypomina bardziej wersję z serialu niż strój Supergirl z Flasha. Widać też coś, co najprawdopodobniej będzie bronią dzierżoną przez Lobo w filmie. Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii poniżej. Wszystko wskazuje też na to, że piosenką w zwiastunie jest "Call Me" od Blondie, co pokrywa się z poprzednimi doniesieniami.

Supergirl - pierwsze spojrzenie na strój

Supergirl - pierwsze spojrzenie na strój
Źródło: fot. X (@JuegoDeTeorias)
Najlepsze aktorskie kostiumy Supergirl z filmów i seriali

8. Pierwszy strój z serialu Supergirl

8. Pierwszy strój z serialu Supergirl
fot. CW
Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  opis zwiastuna 
DCU Supergirl
