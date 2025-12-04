Kilka dni temu informowaliśmy o bardzo pozytywnym odbiorze filmu Supergirl po pokazach testowych. James Gunn z kolei zdementował plotki o budżecie - jego zdaniem kwota 200-250 mln krążąca po Internecie jest daleka od rzeczywistości. Kolejna kinowa produkcja spod szyldu DC Studios zadebiutuje latem 2026, ale pierwsze zapowiedzi mogą wkrótce ujrzeć światło dzienne. Panel Supergirl pojawi się w trakcie CCXP w Brazylii, które potrwa od 4 grudnia do 7 grudnia. Niewykluczone, że zobaczymy w tym okresie pierwszy zwiastun.
Batman 2 - Scarlett Johansson w obsadzie. Spekulacje, kogo może zagrać!
Supergirl - opis zwiastuna i zdjęcia kostiumu
Jeśli wierzyć plotkom, to niektórym już się ta sztuka udała. @UniversoDCnauta w serwisie X podzielił się opisem zapowiedzi. Warto dodać, że ten użytkownik poprawnie też opisał zwiastun Supermana zanim ten jeszcze pojawił się w sieci.
To samo donosi insider branżowy, @BeyondReporter, chociaż znacznie rozwinął swój opis zwiastuna:
Osoby obecne na CCXP w Brazylii zdołały też zrobić zdjęcia wystawowych kostiumów. Dzięki temu widzimy po raz pierwszy, jak Supergirl będzie się prezentować w akcji. Postawiono na jej klasyczny kostium z wysokimi butami i spódniczką. Przypomina bardziej wersję z serialu niż strój Supergirl z Flasha. Widać też coś, co najprawdopodobniej będzie bronią dzierżoną przez Lobo w filmie. Zdjęcia możecie zobaczyć w galerii poniżej. Wszystko wskazuje też na to, że piosenką w zwiastunie jest "Call Me" od Blondie, co pokrywa się z poprzednimi doniesieniami.
Najlepsze aktorskie kostiumy Supergirl z filmów i seriali
Źródło: comicbookmovie.com