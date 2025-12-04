Nowy projekt Zacka Snydera: co, gdyby wszyscy byliby gorącymi lesbijkami?

materiały prasowe

Tig Notaro w podcaście On With Kara Swisher zaczęła opowiadać o swojej roli w filmie Armia umarłych w reżyserii Zacka Snydera, w którym zastąpiła Chrisa D’Elię. Nie mogła jednak przewidzieć tego, jak ten występ zmieni jej karierę. Okazało się, że stała się viralem, ponieważ widzowie uznali ją za seksowną i atrakcyjną, po czym zaczęła dostawać masę telefonów z nowymi propozycjami pracy.

Nowy projekt Zacka Snydera i Tig Notaro

Zamiast jednak dołączyć do jakiegoś projektu, cała sytuacja natchnęła ją do wymyślenia własnego, który natychmiast przedstawiła Zackowi Snyderowi. Był zachwycony.

Spytałam: „Co, jeśli po prostu poszlibyśmy na całość i wszyscy byliby gorącymi lesbijkami?”. [Snyder] odpowiedział: „O mój Boże, tak, nakręćmy ten film”. A więc kto wie? To hollywoodzki projekt. Jesteśmy w trakcie pisania scenariusza. Wyobraź sobie tylko taki plakat: tytuł filmu i podpis „gorąca akcja z lesbijkami”. Tak sprzedałam go na Zoomie.

Notaro zdradziła również pierwsze szczegóły na temat projektu. Na razie film jest zatytułowany Deviants. Rozgrywa się w bliżej nieokreślonych dawnych czasach. No i oczywiście główną rolę grają w nim seksowne lesbijki. To wszystko, co wiemy. Najwyraźniej jednak Zack Snyder jest zachwycony pomysłem, skoro od razu się zgodził na współpracę.

Zack Snyder - znane filmy

Przypominamy, że Zack Snyder to znany reżyser. Do dzisiaj za jeden z jego najlepszych filmów uważa się Watchmen. Strażnicy. Z jego wieloletniej współpracy z DC dostaliśmy takie produkcje jak Człowiek ze stali, Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Liga Sprawiedliwości, które mają swoje wierne grono fanów. Ostatnio nakręcił za to dla Netflixa dwie części science fiction Rebel Moon.

