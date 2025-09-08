Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

fot. Daniel Grodnik Productions / Wikimedia Commons: unknown author

Nadchodząca produkcja Madden w reżyserii Davida O. Russella pokażę wyjątkową drogę zmarłego w 2021 roku Johna Maddena od trenera Oakland Raiders do zwycięstwa w Super Bowl, przez kreatora słynnej serii gier wideo, aż po jednego z najpopularniejszych komentatorów sportowych w dziejach NFL. Wiele wskazuje na to, że film stanie się prawdziwym hitem, przyciągając uwagę nie tylko największych fanów amerykańskiego futbolu. W kinach z pewnością nie zabraknie również wielbicieli Nicolasa Cage'a, który za sprawą tytułowej roli w filmie po raz kolejny udowodnił, że znaczne zmiany w wyglądzie nie są mu straszne. Media społecznościowe obiegło zdjęcie aktora w imponującej charakteryzacji.

Tak wygląda Nicolas Cage jako John Madden

Premiera filmu Madden z Nicolasem Cagem w roli głównej została zaplanowana na 2026 rok. Aktor już nie raz zaskoczył fanów metamorfozą na potrzeby roli. Przypomnijmy, że za sprawą filmu Renfield z 2023 roku ''zamienił się'' w samego hrabię Draculę. Rok później widzowie również mieli okazję zobaczyć go w naprawdę mrocznej charakteryzacji w filmie Kod zła, w którym wciela się w seryjnego mordercę. Wcześniej Cage zaskakiwał również odmienionymi fryzurami. Za sprawą jednej z nich został nawet porównany do pewnego polskiego piosenkarza. Zdaniem internautów żadna z dotychczasowych przemian Nicolasa Cage'a nie była jednak aż tak imponująca jak ta, którą przeszedł na potrzeby roli w filmie Madden. Internauci pozostają zgodni co do tego, że na początku naprawdę trudno go rozpoznać.

Poniżej możecie zobaczyć, jak Nicolas Cage prezentuje się w pełnej charakteryzacji:

Madden - data premiery i obsada filmu

Dokładna data premiery filmu Madden nie jest jeszcze znana. Na ten moment wiadomo jedynie, że ma trafić do kin w 2026 roku.

Nicolas Cage za sprawą przemiany do filmu Madden spokojnie mógłby dołączyć do naszego zestawienia najlepszych metamorfoz w historii kina, które znajdziecie poniżej. Warto zauważyć, że na liście znajduje się między innymi Christian Bale, którego nie zabrakło w obsadzie filmu Madden. Aktor wcieli się w nim w największego rywala trenera, czyli właściciela Raiders - Ala Davisa. Na potrzeby tej roli również wystąpi w imponującej charakteryzacji. Poza Cagem i Balem w filmie wystąpią między innymi Will Ferrell, Sienna Miller, John Mulaney czy Kathryn Hahn.

