Nicolas Cage jako John Madden jest nie do poznania. Kiedy zadebiutuje w roli trenera?

Nicolas Cage za jakiś czas zadebiutuje na dużym ekranie w roli słynnego amerykańskiego trenera futbolu amerykańskiego w lidze National Football League​. Wiadomo, na kiedy została zaplanowana premiera filmu. Jest również dostępne zdjęcie Cage'a z planu, na którym trudno go rozpoznać.
Klaudia Woźniak
nicolas cage
Nicolas Cage w filmie Instynkt pierwotny i zdjęcie Johna Maddena fot. Daniel Grodnik Productions / Wikimedia Commons: unknown author
Nadchodząca produkcja Madden w reżyserii Davida O. Russella pokażę wyjątkową drogę zmarłego w 2021 roku Johna Maddena od trenera Oakland Raiders do zwycięstwa w Super Bowl, przez kreatora słynnej serii gier wideo, aż po jednego z najpopularniejszych komentatorów sportowych w dziejach NFL. Wiele wskazuje na to, że film stanie się prawdziwym hitem, przyciągając uwagę nie tylko największych fanów amerykańskiego futbolu. W kinach z pewnością nie zabraknie również wielbicieli Nicolasa Cage'a, który za sprawą tytułowej roli w filmie po raz kolejny udowodnił, że znaczne zmiany w wyglądzie nie są mu straszne. Media społecznościowe obiegło zdjęcie aktora w imponującej charakteryzacji. 

Tak wygląda Nicolas Cage jako John Madden

Premiera filmu Madden z Nicolasem Cagem w roli głównej została zaplanowana na 2026 rok. Aktor już nie raz zaskoczył fanów metamorfozą na potrzeby roli. Przypomnijmy, że za sprawą filmu Renfield z 2023 roku ''zamienił się'' w samego hrabię Draculę. Rok później widzowie również mieli okazję zobaczyć go w naprawdę mrocznej charakteryzacji w filmie Kod zła, w którym wciela się w seryjnego mordercę. Wcześniej Cage zaskakiwał również odmienionymi fryzurami. Za sprawą jednej z nich został nawet porównany do pewnego polskiego piosenkarza. Zdaniem internautów żadna z dotychczasowych przemian Nicolasa Cage'a nie była jednak aż tak imponująca jak ta, którą przeszedł na potrzeby roli w filmie Madden. Internauci pozostają zgodni co do tego, że na początku naprawdę trudno go rozpoznać.

Poniżej możecie zobaczyć, jak Nicolas Cage prezentuje się w pełnej charakteryzacji

Madden - data premiery i obsada filmu

Dokładna data premiery filmu Madden nie jest jeszcze znana. Na ten moment wiadomo jedynie, że ma trafić do kin w 2026 roku. 

Nicolas Cage za sprawą przemiany do filmu Madden spokojnie mógłby dołączyć do naszego zestawienia najlepszych metamorfoz w historii kina, które znajdziecie poniżej. Warto zauważyć, że na liście znajduje się między innymi Christian Bale, którego nie zabrakło w obsadzie filmu Madden. Aktor wcieli się w nim w największego rywala trenera, czyli właściciela Raiders - Ala Davisa. Na potrzeby tej roli również wystąpi w imponującej charakteryzacji. Poza Cagem i Balem w filmie wystąpią między innymi Will Ferrell, Sienna Miller, John Mulaney czy Kathryn Hahn.

Najlepsze metamorfozy w historii kina

Jake Gyllenhaal - Do utraty sił
Natalie Portman - Czarny łabędź
Chris Hemsworth - Thor
Christian Bale - Mechanik
Matthew McConaughey - Witaj w klubie
Jared Leto – Rozdział 27
Jonah Hill - Maniac
Tom Hanks - Cast Away - poza światem
Chris Pratt - Strażnicy galaktyki
Matthew McConaughey - Gold
50 Cent - All Things Fall Apart
Demi Moore - G.I. Jane
Chris Hemsworth - W samym sercu morza
Tom Hardy - Bronson
Edward Norton - Więzień nienawiści
Robert De Niro - Wściekły byk
Jared Leto - Witaj w klubie
Charlize Theron - Monster
J.K. Simmons - Liga Sprawiedliwości
Kit Harington - Pompeje
Ben Kingsley - Gandhi
Matthew Fox - Alex Cross
Christian Bale - American Hustle
Zac Efron - Baywatch. Słoneczny patrol
Renee Zellweger - Brisget Jones: W pogoni za rozumem
Emile Hirsch - Wszystko za życie
Ryan Reynolds - Blade: Mroczna Trójca
Matt Damon - Intrygant
Daniel Radcliffe - Dżungla
Colin Farrell - Lobster
Jake Gyllenhaal - Wolny strzelec
Matt Damon - Szalona odwaga
Anne Hathaway - Les Miserables: Nędznicy
Vincent D'Onofrio - Full Metal Jacket
Taylor Lautner - Zmierzch: Księżyc w nowiu
Rooney Mara - Dziewczyna z tatuażem
Ryan Gosling - Nostalgia anioła (ostatecznie nie zagrał w filmie)
Hillary Swank - Za wszelką cenę
Ewan McGregor - Fargo
Will Smith - Ali
Michael Fassbender - Głód
George Clooney - Syriana
Emma Stone - Wojna płci

 

Źródło: Facebook: ScreenGeek / IMDb

