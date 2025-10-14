Nicolas Cage ma rodzinę w Polsce. Wiedzieliście o tym?

fot. materiały prasowe / Pixabay

Nicolas Cage od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych aktorów. Przypomnijmy, że jest on bratankiem reżysera Francisa Forda Coppoli (Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy). Sam zdobył uznanie widzów między innymi za sprawą roli Bena Sandersona w filmie Zostawić Las Vegas, której zawdzięcza Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy. Cage do dziś nie przestaje zaskakiwać. W ostatnim czasie można było go oglądać w produkcjach takich jak Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Renfield czy Kod zła, a w 2026 roku zadebiutuje na dużym ekranie jako jeden z najpopularniejszych komentatorów sportowych w dziejach NFL - John Madden. Aktor zdążył już wywołać spore poruszenie w zagranicznych mediach za sprawą tej właśnie roli. Do sieci trafiły bowiem zdjęcia z planu, na których jest nie do poznania przez charakteryzację. O aktorze jakiś czas temu znów zrobiło się szczególnie głośno - tym razem ze względu na Polskę.

Nicolas Cage ma rodzinę na jednej z polskich wsi

W październiku 2025 roku Nicolas Cage został wspomniany w programie halo tu polsat. Prowadzący nie zwrócili jednak uwagi na jego charakteryzacji do filmu Madden, tylko list, który redakcja jakiś czas temu otrzymała od jednej z fanek. Kobieta wspomniała, że Nicolas Cage może mieć polskie korzenie. Ekipa halo tu polsat postanowiła przeprowadzić własne śledztwo. Pomógł im w tym między innymi Krzysztof Raniowski, badacz dziejów Wielkopolski, który odkrył, że Nicolas Cage ma bliskich pochodzych z małej wsi Nieborza:

W to miejsce, gdzie mieszkają prawnukowie siostry prababci Nicolasa Cage’a, trafiłem właściwie nie w jego sprawie, a przy okazji rekonstrukcji historii wsi Nieborza.

Okazuje się, że pochodzący z Nieborzy członkowie rodziny Nicolasa Cage'a przez pokolenia nie mieli pojęcia o tym, że są z nim spokrewnieni. Jak przekazała Patrycja Starzewska, krewna aktora:

Dokładnie rok temu przyszedł do nas pan Krzysztof Raniowski. Poinformował nas, że prawdopodobnie z tej zagrody, z naszego miejsca zamieszkania, pochodzi prababcia Nicolasa Cage’a. (...) Śmieję się, że Nicolas Cage jest dla mnie wujkiem, bo to już teraz dalsza rodzina, ale ja mówię, że to wujek Nicolas.

Krewna aktora dodała, że dzięki jego bratu - Christopherowi Coppoli - udało jej się nawiązać kontakt z rodziną w USA. Oto czego się dowiedziała:

Udało mi się też skontaktować z bratem Nicolasa Cage'a, Christopherem Coppola i właśnie on wrzucił filmik do internetu z urodzin Nicolasa i na tym filmiku był ten dom, który my tutaj też mamy na zdjęciach. Christopher potwierdza, że faktycznie to jest dokładnie ta posiadłość w Ameryce, więc Christopher już wie i potwierdza tę informację. Powiedział również, że przeprowadzał testy genetyczne i wyszło, że w 28 procentach jest Polakiem.

Patrycja Starzewska dodała, że napisała list do Nicolasa Cage'a i - podobnie jak jej bliscy - ma nadzieję, że ten kiedyś ich odwiedzi:

Napisałam do niego list. Wiem, że go dostał. Może kiedyś przyjedzie, żeby zobaczyć, skąd pochodzi jego rodzina. Zapraszamy serdecznie Nicolasa Cage’a do Nieborzy!

W sprawie wypowiedział się również krewny aktora - Grzegorz Hoffmann. Mężczyzna przyznał, że uwierzył w pokrewieństwo dopiero, kiedy odnaleziono stare zdjęcia oraz rodzinne opowieści, które wskazywały na to, że przodkowie Cage'a rzeczywiście pochodzą z tej okolicy:

W pierwszej chwili nie uwierzyliśmy, bo to było jak science fiction. (...) Moja babcia miała album z kolorowymi i czarnobiałymi zdjęciami i zawsze mówiła: „zdjęcia cioci z Ameryki”.

Warto wspomnieć, że jedno z odnalezionych zdjęć przedstawia matkę Nicolasa Cage’a podpisane nazwiskiem Vogelsang. Jest to jej rodowe nazwisko. Joy Vogelsang wywodziła się z linii o pochodzeniu głównie niemieckim i polskim, a ojciec Nicolasa Cage'a - August Coppola - miał korzenie włoskie.