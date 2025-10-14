Nicolas Cage ma rodzinę w Polsce. Wiedzieliście o tym?

Nicolas Cage od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej wszechstronnych aktorów. Przypomnijmy, że jest on bratankiem reżysera Francisa Forda Coppoli (Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy). Sam zdobył uznanie widzów między innymi za sprawą roli Bena Sandersona w filmie Zostawić Las Vegas, której zawdzięcza Oscara w kategorii Najlepszy aktor pierwszoplanowy. Cage do dziś nie przestaje zaskakiwać. W ostatnim czasie można było go oglądać w produkcjach takich jak Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Renfield czy Kod zła, a w 2026 roku zadebiutuje na dużym ekranie jako jeden z najpopularniejszych komentatorów sportowych w dziejach NFL - John Madden. Aktor zdążył już wywołać spore poruszenie w zagranicznych mediach za sprawą tej właśnie roli. Do sieci trafiły bowiem zdjęcia z planu, na których jest nie do poznania przez charakteryzację. O aktorze jakiś czas temu znów zrobiło się szczególnie głośno - tym razem ze względu na Polskę.
Nicolas Cage ma rodzinę na jednej z polskich wsi
W październiku 2025 roku Nicolas Cage został wspomniany w programie halo tu polsat. Prowadzący nie zwrócili jednak uwagi na jego charakteryzacji do filmu Madden, tylko list, który redakcja jakiś czas temu otrzymała od jednej z fanek. Kobieta wspomniała, że Nicolas Cage może mieć polskie korzenie. Ekipa halo tu polsat postanowiła przeprowadzić własne śledztwo. Pomógł im w tym między innymi Krzysztof Raniowski, badacz dziejów Wielkopolski, który odkrył, że Nicolas Cage ma bliskich pochodzych z małej wsi Nieborza:
Okazuje się, że pochodzący z Nieborzy członkowie rodziny Nicolasa Cage'a przez pokolenia nie mieli pojęcia o tym, że są z nim spokrewnieni. Jak przekazała Patrycja Starzewska, krewna aktora:
Krewna aktora dodała, że dzięki jego bratu - Christopherowi Coppoli - udało jej się nawiązać kontakt z rodziną w USA. Oto czego się dowiedziała:
Patrycja Starzewska dodała, że napisała list do Nicolasa Cage'a i - podobnie jak jej bliscy - ma nadzieję, że ten kiedyś ich odwiedzi:
W sprawie wypowiedział się również krewny aktora - Grzegorz Hoffmann. Mężczyzna przyznał, że uwierzył w pokrewieństwo dopiero, kiedy odnaleziono stare zdjęcia oraz rodzinne opowieści, które wskazywały na to, że przodkowie Cage'a rzeczywiście pochodzą z tej okolicy:
Warto wspomnieć, że jedno z odnalezionych zdjęć przedstawia matkę Nicolasa Cage’a podpisane nazwiskiem Vogelsang. Jest to jej rodowe nazwisko. Joy Vogelsang wywodziła się z linii o pochodzeniu głównie niemieckim i polskim, a ojciec Nicolasa Cage'a - August Coppola - miał korzenie włoskie.
Źródło: halo tu polsat